Alpha Bank: Oι κατάλληλες πολιτικές για την αντιμετώπιση της ανεργίας στην Ελλάδα

Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας συνεχίζουν να βελτιώνονται, καθώς το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 1,4% σε ετήσια βάση , προσεγγίζοντας τα 4,4 εκατ. που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαπενταετίας, σημειώνει η Alpha Bank στο οικονομικό της δελτίο εξελίξεων του Economic Research της τράπεζας.

Παράλληλα, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση ενώ, ως απόρροια των ανωτέρω, το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε σε 8,6% έναντι 9,8% του δευτέρου τριμήνου του 2024. Ο περιορισμός της ανεργίας ήταν μέχρι τώρα το αποτέλεσμα της αυξημένης ενεργού ζήτησης στην οικονομία. Η περαιτέρω αποκλιμάκωση του ποσοστού της ανεργίας, ωστόσο, προϋποθέτει την αντιμετώπιση δύο σημαντικών ζητημάτων για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα, δηλαδή:

Την υψηλή διαρθρωτική ανεργία, εξαιτίας αναντιστοιχιών μεταξύ ζήτησης και προσφοράς για συγκεκριμένες δεξιότητες. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα διαρθρωτικής ανεργίας στην ΕΕ-27 (εκτιμάται σε πάνω από 9% το 2025 ), ενώ οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού είναι εντονότερες σε ορισμένους κλάδους όπως ο τουρισμός και οι κατασκευές.

Το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα οδηγεί, σε συνδυασμό με τη συγκριτικά υψηλή ανεργία, σε χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (2025-Q2: Ελλάδα: 56,4%, ΕΕ-27: 62,1%), ιδιαίτερα στις γυναίκες και στους νέους, παρά τη σαφή πρόοδο που έχει επιτευχθεί και αντανακλάται στην άνοδο του εν λόγω ποσοστού το δεύτερο τρίμηνο σε ιστορικά υψηλά επίπεδα

Είναι επομένως απαραίτητο να υιοθετηθούν κατάλληλες πολιτικές, ως εξής:

Πρώτον, δεδομένου ότι η κυκλική ανεργία έχει καταγράψει σημαντική πτώση, στόχος των σχετικών πολιτικών θα πρέπει να είναι η μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας, ειδικά κατά την περίοδο της μετάβασης στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα αναδιαμορφώσει την αγορά εργασίας. Είναι επομένως κρίσιμης σημασίας η υλοποίηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα όπως προβλέπεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι οποίες στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων με έμφαση στις ψηφιακές, πράσινες και τεχνικές δεξιότητες, αλλά και στην ευθυγράμμιση αυτών με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιπλέον προς την κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητη η μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η επανακατάρτιση των ανέργων, αλλά και η διασύνδεση όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης με τις παραγωγικές δομές της χώρας.

Δεύτερον, η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, ειδικά των προαναφερθεισών κοινωνικών ομάδων (νέοι, γυναίκες) αλλά και των άνω των 65 ετών που υπολείπονται σημαντικά έναντι αντίστοιχων ευρωπαϊκών μέσων, θα ενισχύσει τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας αλλά και την κοινωνική συνοχή. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ με φοροελαφρύνσεις ειδικά για τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, κινούνται προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της απασχόλησης (βλ. Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της 11.9.2025).

Δράσεις που εκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν στην περαιτέρω σύγκλιση του ποσοστού απασχόλησης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι ενδεικτικά επιπλέον παροχές για τη φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και η άμεση επιδότηση της απασχόλησης (in-work benefits) μέσω παροχών που καταβάλλονται απευθείας στους εργαζόμενους με χαμηλό εισόδημα, έτσι ώστε να διευρυνθεί η ψαλίδα μεταξύ του εισοδήματος από την απασχόληση και των παροχών και επιδομάτων που λαμβάνουν όταν δεν εργάζονται (“Assessing Design Principles and Possible Impacts of an In-Work Benefit Scheme in Greece”, Chris Allen, Chrysa Leventi, Hannes Serruys and Irene Vlachaki, European Commission Discussion Paper 219, Μάρτιος 2025).

Τρίτον, ο περιορισμός της αδήλωτης εργασίας μέσω μηχανισμών ελέγχου αλλά και κινήτρων, όπως ο περιορισμός τους φορολογικού βάρους στην εργασία και η γενικότερη μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας, η οποία θα καταστήσει πιο ελκυστική την επίσημη εργασία έναντι της αδήλωτης.

Τέταρτον, θα πρέπει να ενισχυθούν τα κίνητρα για την αντιστροφή του φαινομένου του brain-drain, κληρονομιά της περιόδου της οικονομικής κρίσης.