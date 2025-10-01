bloomberg:-Η-ΕΕ-ετοιμάζει-σχέδιο-για-αποδέσμευση-140-δισ.-ευρώ-από-ρωσικά-περιουσιακά-στοιχεία

-: Η ΕΕ ετοιμάζει σχέδιο για αποδέσμευση 140 δισ. ευρώ από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Σχέδιο για την παροχή δανείων ύψους 140 δισ. ευρώ από «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας προετοιμάζουν αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη σύνοδο κορυφής στη Δανία.

Η υποστήριξη της πρότασης έχει κερδίσει έδαφος αφότου ο Τραμπ άλλαξε στάση απέναντι στην Ουκρανία, αφήνοντας την Ευρώπη να αναλάβει μέρος των οικονομικών αναγκών της που έχουν προκύψει από τον πόλεμο.

«Όταν η Ρωσία αποφασίσει να επιτεθεί στην Ευρώπη, θα δημιουργηθεί μεγάλος λογαριασμός. Αλλά η πρόθεση είναι να πληρώσουν οι Ρώσοι», δήλωσε η Δανή πρωθυπουργός ΜέΤτε Φρέντερικσεν σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση στην Κοπεγχάγη την Τετάρτη, η οποία στηρίζει την πρόταση να διατεθούν τα κεφάλαια για τις στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας αλλά και για την ανοικοδόμησή της.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στήριξε επίσης την ιδέα, προσφέροντας την στήριξη της μεγαλύτερης οικονομίας στο σχέδιο, σε μία αλλαγή στάσης μετά την προβολή νομικών ανησυχιών από το Βερολίνο. Σε άρθρο των FT, ο Μερτς ανέφερε ότι η ΕΕ πρέπει «συστηματικά και μαζικά να αυξήσει το τίμημα της ρωσικής επιθετικότητας».