interlife:-Ασφαλιστικό-διαμάντι-με-p/e-μόλις-5

Η Interlife (ΙΝΛΙΦ) έβγαλε ένα πολύ καλό πρώτο εξάμηνο. Μιλάμε για μια ασφαλιστική διαμάντι που παρουσιάζει κέρδη μετά φόρων €10,88 εκατ. όταν πέρυσι τέτοια εποχή είχε €1,7 εκατ., δηλαδή έξι φορές πάνω, και παρόλα αυτά η μετοχή σέρνεται στα €5,00 – €5,10 με κεφαλαιοποίηση μόλις €94 εκατ. Αυτό είναι παράνοια.

Τι άλλο δηλαδή θέλει να δει κανείς; Η Interlife γύρισε το ασφαλιστικό της αποτέλεσμα από ζημία €5 εκατ. σε κέρδος €4 εκατ. Το λεγόμενο combined ratio που μετράει πόσο κερδίζει η εταιρεία από την “καρδιά” της δουλειάς της, τις ασφάλειες, έπεσε στο 89,6%, δηλαδή κάτω από το κρίσιμο όριο του 100%. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ευρώ παραγωγής φέρνει κέρδος και όχι ζημιά. Πολλές μεγάλες διεθνείς ασφαλιστικές θα ήθελαν τέτοια αναλογία.

Στην επενδυτική πλευρά η εικόνα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή: €11,2 εκατ. καθαρό επενδυτικό αποτέλεσμα μέσα στο εξάμηνο, με έσοδα από τόκους και μερίσματα, κέρδη από αποτιμήσεις και κέρδη από πωλήσεις. Δηλαδή το χαρτοφυλάκιό της δουλεύει σαν καλοκουρδισμένη μηχανή. Και η μετοχή; Σαν να είναι σε άλλον πλανήτη.

Το πιο “ενδιαφέρον” όμως στοιχείο είναι τα μετρητά. Υπάρχουν λοιπόν €37,9 εκατ. στο ταμείο χωρίς να χρωστάει ούτε μισό ευρώ σε δάνειο. Δηλαδή πάνω από το ένα τρίτο της κεφαλαιοποίησης είναι ζεστό χρήμα. Αν αύριο το πρωί η εταιρεία αποφάσιζε να κάνει διανομή, θα μπορούσε να μοιράσει από το ταμείο της πάνω από €2 ανά μετοχή και να συνεχίσει άνετα τη δουλειά της. Αυτό λέγεται χρηματοοικονομική θωράκιση.

Και μέσα σε όλα, μοίρασε μέρισμα €0,19 ανά μετοχή για τη χρήση 2024 και συνεχίζει με ίδια κεφάλαια €146,9 εκατ., δηλαδή λογιστική αξία περίπου €8 ανά μετοχή. Με την τιμή στο ταμπλό στα €5,00 μιλάμε για μια εξοργιστική έκπτωση 37,5% σε ένα κλάδο που έχει πάρει φωτιά.

Ακόμα και οι δείκτες φερεγγυότητας, που είναι το “ευαγγέλιο” για κάθε ασφαλιστική, είναι σε επιπέδα-ρεκόρ: SCR 155% και MCR 618%. Με άλλα λόγια, η Interlife όχι μόνο είναι ασφαλής, είναι υπερκαλυμμένη. Πραγματικά αν είχαμε μια τέτοια εικόνα σε ξένο χρηματιστήριο, η μετοχή θα έγραφε διπλάσια κεφαλαιοποίηση.

Μιλάμε για εταιρεία που: αυξάνει την παραγωγή της, ρίχνει τα κόστη, φτιάχνει το χαρτοφυλάκιό της με καλύτερη ισορροπία μεταξύ αυτοκινήτου και λοιπών ασφαλίσεων, παράγει κέρδη από επενδύσεις και διαθέτει ρευστό που πολλοί όμιλοι δεν θα δουν ούτε σε μια πενταετία. Και όμως, εδώ, η αγορά κοιτάει αλλού. Είναι σαν να κρατάς στα χέρια σου μια Dom Pérignon και να τη χρεώνεις σαν νερό βρύσης.

Δεν θέλει καμία περίπλοκη ανάλυση, ούτε ξενόφερτα μοντέλα αποτίμησης. Θέλει να κάνεις την πρόσθεση: EPS €0,59 στο εξάμηνο, δηλαδή αν συνεχίσει έτσι το 2025 θα κλείσει πάνω από €1 κέρδος ανά μετοχή. Και η αγορά δίνει τιμή €5,16. Μιλάμε για P/E γύρω στο 5. Πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πάει μια αποτίμηση για εταιρεία που βγάζει λεφτά, μοιράζει μέρισμα και δεν έχει χρέος;

Η Interlife έχει κάνει τη δουλειά της. Έχει βγάλει καλά νούμερα, έχει μοιράσει μέρισμα, έχει δείξει πειθαρχία, έχει γεμίσει το ταμείο. Δεν της λείπει τίποτα. Αυτό που λείπει είναι η αφύπνιση της αγοράς. Γιατί, κακά τα ψέματα, κάποια στιγμή θα έρθει εκείνος που θα διαβάσει την έκθεση πιο σοβαρά και θα καταλάβει ότι η μετοχή αυτή δεν είναι για €5, αλλά για πάνω από το βιβλίο της – δηλαδή >€8.

Διαγραμματικά τώρα η περιοχή εκείνη που θέλει προσοχή είναι στα €5,40. Πέρασμα πάνω από εκεί θα οδηγήσει τη μετοχή μέσα στο εύρος διακύμανσης των €6,00 με €6,20.

