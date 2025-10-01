meta:-Ξεκινά-τη-χρήση-συνομιλιών-χρηστών-με-chatbot-για-την-εξατομίκευση-διαφημίσεων

Το νέο αυτό feature θα τεθεί σε ισχύ στις 16 Δεκεμβρίου.

Τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης της για να προσαρμόζει πιο αποτελεσματικά το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που βλέπουν στο Facebook και το Instagram, θα αρχίσει να χρησιμοποιεί σύντομα η Meta.

Σύμφωνα με το -, το νέο αυτό feature, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ στις 16 Δεκεμβρίου, σημαίνει ότι οι χρήστες ενδέχεται να αρχίσουν να βλέπουν προτεινόμενες αναρτήσεις ή διαφημίσεις σχετικά με θέματα που συζητούν με το AI chatbot της Meta.

Για παράδειγμα, ένας χρήστης που του ζητά να τον βοηθήσει να οργανώσει τις οικογενειακές διακοπές του, θα αρχίσει να βλέπει διαφημίσεις από ταξιδιωτικές εταιρείες στο feed του Instagram.

Η προσέγγιση βασίζεται επίσης σε φωνητικές συνομιλίες chatbot μέσω των ακουστικών της εταιρείας και δεν υπάρχει δυνατότητα για τους χρήστες να εξαιρεθούν από αυτήν την αλλαγή.

Η Meta έχει επενδύσει σημαντικά στην τεχνητή νοημοσύνη φέτος, στοιχηματίζοντας σε μια τεχνολογία που ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Ζούκερμπεργκ πιστεύει ότι «θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν και αλληλεπιδρούν στο διαδίκτυο». Το AI chatbot του τεχνολογικού κολοσσού έχει περισσότερους από 1 δισ. χρήστες κάθε μήνα και αποτελεί τον κύριο τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν με την τεχνητή νοημοσύνη.

Πέρα από την επένδυση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στην υποδομή που απαιτείται για την κατασκευή μοντέλων και προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης, η Meta αναζητά πλέον τρόπους για να χρησιμοποιήσει το AI για να ενισχύσει τη διαφημιστική της δραστηριότητα, η οποία αποτελεί την πηγή σχεδόν όλων των εσόδων της και χρηματοδοτεί τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Meta αναμένει να κυκλοφορήσει το νέο αυτό feature στις εφαρμογές της σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά θα εξαιρέσει το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νότια Κορέα από την αρχική κυκλοφορία.