Phoenix Vega Mezz: Στα €6,1 εκατ. τα έσοδα από τόκους το α’ εξάμηνο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Phoenix Vega Mezz PLC (η «Εταιρεία») σε συνεδρίασή του στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο από 1η Ιουνίου έως 30 Ιουνίου 2025.

H Εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και διαχείριση του 65% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας και του 45% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega.

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρείας για το 1ο εξάμηνο 2025 καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Η εύλογη αξία των Ομολογιών στις 30 Ιουνίου 2025 εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές και τις μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος προεξοφλημένων αναμενόμενων ταμειακών ροών, περιλαμβάνοντας εκτιμώμενο προεξοφλητικό επιτόκιο 14,4% στις 30 Ιουνίου 2025, και εκτιμώμενη υπολειπόμενη διάρκεια 10 ετών, για τις προσαρμοσμένες σε κίνδυνο αναμενόμενες ταμειακές ροές.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2025, η Εταιρεία έχει λάβει έσοδα από κουπόνια αξίας €4,3 εκατ. σε σχέση με τις Ομολογίες που κατέχει. Περαιτέρω, έπειτα από τις 30 Ιουνίου 2025, η Εταιρεία εισέπραξε €4,0 εκατ. κουπόνια. Η πληρωμή κουπονιών στους κατόχους των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας που εκδόθηκαν από το Vega III NPL Finance DAC αναβλήθηκε το 1ο εξάμηνο 2025, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν πληρωμές κουπονιών προς τους κατόχους Ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας που εκδόθηκαν από το Phoenix NPL Finance DAC το 1ο τρίμηνο 2025 και από το Vega II NPL Finance DAC το 2ο τρίμηνο 2025.

Οι Ομολογίες αποτελούν το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται κυρίως από την είσπραξη κουπονιών από τις Ομολογίες. Η είσπραξη αυτή εξαρτάται από το ποσό των συνολικών εσόδων των Εκδοτών, τα οποία θα επιστραφούν, μεταξύ άλλων, στην Εταιρεία, ως ομολογιούχος, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Προτεραιότητας Πληρωμών (όπως περιγράφεται στην Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 2025).

Τα έξοδα της Εταιρείας για την ίδια περίοδο αφορούν σε έξοδα φορολογίας, λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα όπως ασφάλιστρα, αμοιβές ορκωτών ελεγκτών, αμοιβές τρίτων για την παροχή νομικών, διοικητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συμβούλων.

Στις 20 Ιουνίου 2025, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) της Εταιρείας, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διανομή τελικού μερίσματος ύψους €8,0 εκατ. (€0,00640 ανά μετοχή), για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, το οποίο καταβλήθηκε στους μετόχους την 1η Ιουλίου 2025.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία, ως κάτοχος των Ομολογιών, δεν έχει μονομερώς το δικαίωμα στη διαμόρφωση ή την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega τα οποία εφαρμόζονται από τον διαχειριστή απαιτήσεων αυτών. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν μπορεί μονομερώς να επηρεάσει τα έσοδά της.