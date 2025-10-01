premia-properties:-Η-ferrari-που-την-τιμολογούν-σαν-punto

Η Premia λοιπόν όχι μόνο γράφει ένα πολύ δυνατό εξάμηνο με NAV στα €2,15 και μελλοντικά συμβολαιοποιημένα μισθώματα-μαμούθ των €301,2 εκατ. (από €161,4 εκατ. πέρυσι), αλλά τώρα πάει και “καρφώνει” σημαία στις Κανάριες Νήσους, αγοράζοντας το ξενοδοχείο Sunwing Arguineguin στο Las Palmas έναντι €64 εκατ. με το “κλειδί” της ρευστότητας να γυρίζει μόνο του κάθε μέρα.

Μια συμφωνία ιδιαιτέρως θετική με τη Nordic Leisure Travel Group, που το λειτουργεί εδώ και 39 χρόνια, να παραμένει μισθωτής σε μακροχρόνιο triple-net lease 15 ετών (με options για +10). Το ετήσιο μίσθωμα από 1ης Οκτωβρίου; Στα €4,64 εκατ. και με πληθωριστική αναπροσαρμογή. Δηλαδή, η Premia παίρνει σίγουρα λεφτά, χωρίς να πληρώνει ούτε μια λάμπα για αλλαγή και bonus ο ήλιος όλο τον χρόνο, στήνοντας έτσι μια μεγάλη “μηχανή εσόδων” με θέα τον Ατλαντικό.

Και τι κάνει το ταμπλό με όλα αυτά; Κοιμάται. Η μετοχή παραμένει στα €1,328, λες και μιλάμε για καμιά μικρή μονοκατοικία στην Άνω Κυψέλη που βγάζει δύο νοίκια τον χρόνο. Και όμως, μιλάμε για NAV στο €2,15, για EBITDA που διπλασιάστηκε, για FFO που τριπλασιάστηκε, και για χαρτοφυλάκιο που πλέον περιλαμβάνει ξενοδοχείο–στολίδι στην Ισπανία σε έναν από τους πιο ανθεκτικούς τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης.

Πάμε να το δούμε αλλιώς. Ένα ξενοδοχείο με 252 κλειδιά αποφέρει στην Premia ετήσια μισθώματα €4,64 εκατ. Αν το σπάσεις, είναι σχεδόν €18.400 ανά δωμάτιο κάθε χρόνο και αυτό με εγγυημένο μισθωτή για πολλά – πολλά χρόνια. Δηλαδή, το κάθε δωμάτιο πληρώνει στην Premia ενοίκιο καλύτερο κι από διαμέρισμα στο Κολωνάκι και όχι “να δούμε αν θα έρθουν οι τουρίστες”, εδώ το cash πέφτει βρέξει – χιονίσει.

Και το πιο εξοργιστικό αστείο; Εμείς εδώ ακόμα την αντιμετωπίζουμε σαν “απλώς μια ΑΕΕΑΠ”. Πιο “απλώς” δεν γίνεται. Και η τιμή εκεί… στα €1,328. Είναι λες και οι επενδυτές περιμένουν να δουν τον CEO κ. Κώστα Μαρκάζο να βγάζει stories στο Instagram από την πισίνα του Sunwing Arguineguin για να πιστέψουν το cash flow που θα έρχεται. Δηλαδή τι άλλο να κάνει; Να αγοράσει και το Copacabana;

Ας βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Το χαρτοφυλάκιο σύμφωνα με το πρώτο εξάμηνο μεγάλωσε σε 57 ακίνητα με εύλογη αξία €469,55 εκατ. Η μηχανή των μισθωμάτων δούλεψε καλά με έσοδα διαχείρισης €17,94 εκατ., +86% σε σχέση με πέρυσι και τα μισθώματα στα €15,21 εκατ. Και το σημαντικότερο είναι ότι ο “πυρήνας” της λειτουργίας πήρε φωτιά. Το Adjusted EBITDA €11,21 εκατ., διπλάσιο (+109%). Τα FFO εκτινάχθηκαν στα €4,13 εκατ. (+189%). Δηλαδή, όχι μόνο γράφει κέρδη (€9,25 εκατ. μετά φόρων), αλλά μετατρέπει την πρόοδο σε πραγματικό ταμείο. Αυτό πληρώνει τόκους, αυτό χρηματοδοτεί capex, αυτό στηρίζει το μέρισμα.

Και επειδή δεν ζούμε μόνο με νούμερα, η Premia τρέχει φοιτητικές εστίες, γραφεία, εμπορικά ακίνητα, οινοποιείο, αμπελώνες, νερά, σχολεία, ανακατασκευές και γρήγορες αγορές- πωλήσεις ακινήτων (flips) δείχνοντας έτσι τη μεγάλη ευελιξία που έχει. Να φανταστείτε ότι μέσα σε ένα δίμηνο αγόρασε κατοικία με €0,32 εκατ. και την πούλησε με €1,06 εκατ. ή κέρδος +230%.

Και επιμένω, το ταμπλό τι κάνει; Μια εταιρεία που παίζει πια διεθνές παιχνίδι αποτιμάται μόλις €168 εκατ. στα €1,328, πολύ κάτω από αυτό που θα έπρεπε να ήταν. Είναι σαν να έχεις Ferrari και την πουλάς σαν μεταχειρισμένο Punto.

Από απόψεως τώρα διαγραμματικής ανάλυσης, όσο μένει η μετοχή πάνω από τη ζώνη των €1,30 με €1,29 τόσο θα θελήσει να ξαναπάρει την ανηφόρα για τα €1,50.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

