Άδωνις-Γεωργιάδης-στο-protothema:-Η-Κωνσταντοπούλου-δεν-θέλει-να-ξεκινήσει-η-δίκη,-είναι-100%-θύμα της ο Ρούτσι

Για τις νέες υπηρεσίες στα νοσοκομεία, τη μείωση των αναμονών, τις πολιτικές αντιδράσεις που δέχεται, αλλά και για τα Τέμπη, τις δικαστικές εξελίξεις και την πορεία της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Direct» και τον Γιώργο Ευγενίδη.

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι περίμενε «σαν μικρό παιδί» τη νέα υπηρεσία για τα ραντεβού στα νοσοκομεία. «Την πρώτη κιόλας μέρα δεχθήκαμε 162.000 τηλεφωνήματα, ενώ το σύστημα μπορούσε να διαχειριστεί 10.000. Έπεσε το κέντρο και ζητώ συγγνώμη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι εφαρμόστηκε η υπηρεσία “call back”. Όπως είπε, ήδη κλείστηκαν 50.000 ραντεβού, ενώ με εγκύκλιο τα διαθέσιμα ραντεβού αυξήθηκαν από 3 σε 12 την εβδομάδα.

Για τη λειτουργία των νοσοκομείων επισήμανε ότι με το βραχιολάκι αλλά και άλλα μέτρα που ελήφθησαν η μέση αναμονή στα επείγοντα μειώθηκε από 9 σε 5,5 ώρες.

Ο κ. Γεωργιάδης ερωτήθηκε για τα περιστατικά με αντιδράσεις στις περιοδείες του, λέγοντας πως στις περισσότερες επισκέψεις υπάρχει θετικό κλίμα και τον υποδέχονται με λουλούδια, ωστόσο «υπάρχει και σκληρός συνδικαλισμός που δεν με γουστάρει, είναι προσωπικό». Αναφερόμενος στο επεισόδιο με τον γιατρό που αρνήθηκε να του δώσει το χέρι στο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, είπε ότι ο εν λόγω κύριος εκπροσωπεί νοσοκομείο όπου υλοποιήθηκαν έργα 45 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με τα Τέμπη, υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί να υποτιμηθεί ένα τέτοιο δυστύχημα, αλλά υποτιμήθηκε η πολιτική εκμετάλλευση του θέματος». Αναφερόμενος στις φήμες για επικίνδυνα υλικά, σημείωσε: «Ξυλόλιο δεν υπήρχε, ας τελειώσει αυτή η ιστορία με την ξυλολιάδα. Αν η εμπορική αμαξοστοιχία είχε πάρει φωτιά, θα φαινόταν».

Αναφερόμενος στον κ. Ρούτσι, που κάνει απεργία πείνας, ανέφερε ότι έχει ζητήσει το ΕΚΑΒ να τον επισκέπτεται καθημερινά αλλά εκείνος δεν δέχεται να κάνει εξετάσεις: «Θα τον παρακαλέσω να μας αφήσει να του κάνουμε εξετάσεις, γιατί ανησυχούμε μην πάθει κάτι». Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε ότι «έχει πολιτικό σχέδιο να μη γίνει η δίκη» και ότι ο κ. Ρούτσι «είναι 100% θύμα καθοδήγησης». Για την κ. Καρυστιάνου δήλωσε: «Έχει τον απόλυτο σεβασμό μου ως μάνα. Αν το να κατηγορεί εμένα απαλύνει τον πόνο της, να συνεχίσει να το κάνει. Δεν είναι πολιτικός μου αντίπαλος».

Σε ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά, ο υπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη επιστροφή του Ταγίπ Ερντογάν στις ΗΠΑ: «Αν στη θέση του ήταν ο Μητσοτάκης και γύρναγε χωρίς να έχει πετύχει τίποτα, ξέρετε τι θα γινόταν στην Ελλάδα; Εμείς είμαστε μεμψίμοιροι και ψεύτες και τον Ερντογάν τον λέμε “παίκτη”, ενώ ο Τραμπ τον έκανε φέτες».

Εκτίμησε ότι «στην εξωτερική πολιτική η Ελλάδα πάει καλά» και αναφέρθηκε ειδικά στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια: «Το νέο του σχέδιο είναι εξαιρετικό και γενναίο. Ο κ. Δένδιας βγάζει τις Ένοπλες Δυνάμεις από το τέλμα, αναλαμβάνοντας κόστος για τις μεταρρυθμίσεις. Δεν μπορώ να πω ψέματα, είναι οραματικό νομοσχέδιο».