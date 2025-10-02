Αφροδίτη Λατινοπούλου για το πόθεν έσχες της: Α ρε μαμά τι τραβάω – 90.000 ξοδέψαμε για τις ευρωεκλογές του 2024

Νέες εξηγήσεις σχετικά με το πόθεν έσχες της έδωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου εξηγώντας εκ νέου ότι «δεν ήταν τα έσοδα μου 3.000 ήταν 22.000 ευρώ. Αν δεν ξέρουν πώς υπολογίζεται το καθαρό κέρδος… ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας με μπλοκάκι. Το τελευταίο 6μηνο του 2023 που είχαμε διπλές εκλογές εκεί είχα προφανώς είχα μειωμένα έσοδα γιατί ασχολιόμουν με αυτό όλη την ημέρα».

Αφού έκανε λόγο στο Action24 για «ανίερες δυνάμεις που ενώθηκαν», η πρόεδρος της Φωνής Λογικής εξήγησε ότι «ο λογαριασμός του κόμματος είναι λογαριασμό του κόμματος. 90.000 ευρώ ήταν τα έξοδα που κάναμε στις ευρωεκλογές του 2024, όταν έχεις συνολικά πάνω από μισό εκατομμύριο followers πού να καταλάβουν οι μαθουσάλες της πολιτικής. Είχαμε στελέχη που βοήθησαν οικονομικά, υποψήφιους που έκαναν το ίδιο και μπορέσαμε και κατεβήκαμε στις εκλογές. Εγώ δεν γύρισα όλη την Ελλάδα και με το ΚΤΕΛ κατέβαινα όταν χρειαζόταν. Δεν έκανα περιοδείες δεν είχαμε τη δυνατότητα να γίνουν, δεν είχα εκλογικά κέντρα, δεν είχα γραφεία σε όλη την Ελλάδα, ένα έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Όπου πήγα είχα ένα φορητό ηχείο με ένα καλώδιο».

Διευκρίνισε, επίσης, ότι «δεν έχω κάνει καμιά χορηγούμενη ανάρτηση. Τα δικά μου είναι δωρεάν. Το μόνο που πληρώσαμε είναι 2.000 ευρώ για την προεκλογική καμπάνια. Με ένα λευκό πουκάμισο και ένα κινητό ήμουν και μιλούσα για την πολιτική μου εκστρατεία»

Με σκωπτική διάθεση είπε, μάλιστα, «δεν προέρχομαι από τζάκι, α ρε μαμά μπαμπά που δεν έχετε εκατομμύρια που δεν μου αφήσατε 5-6 δουλίτσες και μεζονέτες και κανά 1 εκατ. ευρώ και βλέπετε τι περνάω». «Όπως εγώ μπήκα καθαρά και τίμια στην πολιτική, δεν αντέχουν να βλέπουν ένα τίμιο νέο» είπε, ακόμα η Αφροδίτη Λατινοπούλου μεταφέροντας ένα από τα πολλά, όπως είπε, μηνύματα που έλαβε: «επειδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες τραβάμε τα ίδια, δεν είσαι μια από εμάς, είσαι η δική μας Αφροδίτη»

Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά είπε «τον εκτιμώ αλλά εγώ πιστεύω στη Φωνή Λογικής, έχω δεσμευτεί σε αυτούς που με πιστεύουν ότι το κόμμα δεν θα έχει αλλαγές για να μπορέσουμε να γυρίσουμε σελίδα. Αντιπολίτευση κάνω στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ θέλω να αλλάξουμε τη χώρα σε αυτόν που παίρνει αποφάσεις για τη νέα γενιά και την κοινωνία. Δημοκρατία έχουμε ο καθένας μπορεί να ιδρύσει ένα κόμμα και να διεκδικήσει ό,τι του δώσει ο κόσμος. Συνεχίζουμε κανονικά την αυτόνομη πορεία μας και δεν έχω κάνει ποτέ βήμα πίσω σε αυτό».

Σε νέα ερώτηση, τέλος, απάντησε, δεν πρόκειται να συγκυβερνήσω. Θα είμαστε πολύ πάνω από 3% στις εκλογές. δεν θα στήριξουμε κανένα κόμμα γιατί εμείς θέλουμε να κυβερνήσουν οι ιδέες μας και κανείς δεν τις εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή, δεν έχω ακούσει καμία φιλελεύθερη οικονομική πρόταση, εμείς λέμε μικρότερο κράτος και λιγότερα υπουργεία»