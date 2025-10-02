Βορίδης-στον-ΣΚΑΪ:-Δεν-υπάρχει-καμία-δίωξη-για-τον-ΟΠΕΚΕΠΕ,-άρα-τι-να-συζητάμε

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για την εμπλοκή του δικού του ονόματος στην υπόθεση, αναφέρθηκε ο βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης, επισημαίνοντας πως «αφού δεν υπάρχει καμία δίωξη για την υπόθεση, τι νόημα έχει να συζητάμε».

«Εγώ παραιτήθηκα γιατί η Αντιπολίτευση – ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ – κάνανε 2 προτάσεις στις οποίες ζητούσαν από τη Βουλή να ασκήσει την ποινική της αρμοδιότητα. Η Αντιπολίτευση άσκησε αυτό το δικαίωμα – κατά τη γνώμη μου κακώς – και κατέστησε εμένα έναν υπουργό ως ελεγχόμενο. Με την κατάθεση αυτής της πρότασης ο υπουργός δεν είναι ύποπτος, αλλά ελεγχόμενος. Κι εγώ δεν θεωρώ ότι ένας υπουργός μπορεί να είναι και υπουργός και ελεγχόμενος. Αυτό είναι προσωπική μου στάση, εγώ το νιώθω έτσι», υπογράμμισε ο πρώην υπουργός.

«Θα μου πείτε, κάθε φορά που η Αντιπολίτευση καταθέτει μια πρόταση θα πηγαίνει και θα παραιτείται ο υπουργός; Θεωρώ ότι έχει μια ευθύνη και η Αντιπολίτευση για αυτό και πρέπει να ελέγχεται και να κρίνεται για αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εάν η Αντιπολίτευση θεωρεί ότι εγώ είμαι ελεγχόμενος υπουργός, μέχρι να τελειώσει αυτή η υπόθεση, εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί να είμαι. Δεν δέχομαι ότι μπορεί να έρχεται η Αντιπολίτευση και να μου λέει “εσύ ελέγχεσαι” και να παραμένω υπουργός».

«Στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης τα ποσοστά μας δεν έχουν ιστορικό προηγούμενο»

Ερωτηθείς για το πώς αξιολογεί τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, ο κ. Βορίδης υπογράμμισε:

«Εάν είχαμε φέρει τον παράδεισο επί Γης, τώρα όλοι θα ήμασταν διαφορετικά. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα, πρώτη κουβέντα στην περιφέρεια είναι ότι είναι ακριβά τα πράγματα, δηλαδή το βασικό ζήτημα που μου θέτουν οι πολίτες είναι η ακρίβεια. Σε αυτό η κυβέρνηση απαντάει με μια πολιτική διαρκούς αυξήσεως των εισοδημάτων, κάτι που εκφράζεται με τις πολιτικές μείωσης της ανεργίας και με την αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Άρα αυτό που έχει πει ο πρωθυπουργός είναι στρατηγικά σωστό.».

Σχολιάζοντας μάλιστα τις δημοσκοπήσεις και το ποσοστό της ΝΔ, ο «γαλάζιος» βουλευτής σημείωσε ότι στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης αυτά τα ποσοστά δεν έχουν ιστορικό προηγούμενο. «Εγώ κρατώ το ποσοστό μας, αλλά αυτό που κοιτάμε επίσης είναι ότι μπορεί η κυβέρνηση να μην κρατάει το 41% στις δημοσκοπήσεις, όμως δεν φαίνεται να αλλάζουν οι πολιτικοί συσχετισμοί. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει ένας κόσμος που θέλει περισσότερα από την Κυβέρνηση, αλλά αυτά που του λέει και η Αντιπολίτευση δεν είναι πειστικά».

«Η κριτική που έρχεται από τα Δεξιά δεν μπορεί να βρει έδαφος»

Παράλληλα, ως προς τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Βορίδης σχολίασε ότι δεν είναι δική του αρμοδιότητα να σχολιάσει τις σκέψεις και τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, συμπληρώνοντας ότι «η κριτική που έρχεται από τα Δεξιά δεν μπορεί να βρει έδαφος».

«Ποιες είναι οι πολιτικές προτεραιότητες για έναν δεξιό ψηφοφόρο; Μεταναστευτικό, εξωτερική πολιτική. Έχουμε αυτήν τη στιγμή τη σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη με το ν/σ του Θάνου Πλεύρη, το οποίο είναι πρότυπο σε όλη την Ευρώπη. Δεύτερον, είναι πολιτική ευαισθησία της Δεξιάς η ενίσχυση της άμυνας της χώρας; Υπάρχει κυβέρνηση με αποτελεσματικότερο πρόγραμμα εξοπλιστικό την τελευταία 30ετία; Καμία. Τρίτον, ο ποινικός μας κώδικας έχει αυστηριοποιηθεί. Η Ελλάδα είναι μια από τις ασφαλέστερες χώρες στην Ευρώπη».

