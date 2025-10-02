Βουλή:-Αντιπαράθεση-στην-εξεταστική-επιτροπή-για-την-κλήση-Μυλωνάκη

Νέο γύρο αντιπαράθεσης μεταξύ πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης προκάλεσε η επιστολή του κ. Γιώργου Μυλωνάκη με την οποία δηλώνει την πρόθεση του να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης που μετέχουν στις εργασίες της επιτροπής ζήτησαν να ανατραπεί ο προγραμματισμός και να κληθεί άμεσα, την προσεχή Παρασκευή 3 Οκτωβρίου ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό. Από την άλλη πλευρά ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης πρότεινε να ολοκληρωθεί η πρώτη λίστα που περιλαμβάνει πρόσωπα των διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ της περιόδου 2019-25 και στην συνέχεια να ανανεωθεί η λίστα με την προσθήκη του κ. Μυλωνάκης και άλλων μαρτύρων.

Στην διαδικασία ζήτησε και έλαβε μέρος η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία επανέλαβε πως η επιτροπή οφείλει να καλέσει άμεσα τον κ. Μυλωνάκη (αύριο Παρασκευή).

Η ΝΔ σχολιάζοντας την παρέμβαση της κυρίας Κωνσταντοπούλου αλλά και την συμπαράταξη σύσσωμης της αντιπολίτευσης σημειώνει μεταξύ άλλων: «Επεσαν οι μάσκες στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, αποκαλύπτοντας τις πραγματικές προθέσεις της αντιπολίτευσης η οποία παραμένει δεμένη στο άρμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Με μια «φωνή» που ξεχείλιζε από αγανάκτηση για τις ανάγκες του επικοινωνιακού τους αφηγήματός, ζήτησαν να καταθέσει σε λίγες ώρες ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος μία ημέρα πριν με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο έθετε εαυτόν στη διάθεση της Επιτροπής.

Η υποκριτική στάση των μελών των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, έπεσαν στο κενό μετά την υπερψήφιση της πρότασης του εισηγητή της πλειοψηφίας Μακάριου Λαζαρίδη να ισχύσει ο κατάλογος μαρτύρων μέχρι την επικαιροποίησή του, όπως εξάλλου έχει δεσμευθεί η Νέα Δημοκρατία.

Η πρωτοφανής εμμονή της αντιπολίτευσης στο πρόσωπο του κ. Μυλωνάκη αποδεικνύει δυστυχώς, ότι το μοναδικό μέλημά της δεν είναι η διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά η κατασκευή φτηνών εντυπώσεων για μικροκομματικά οφέλη καθώς από την πρώτη ημέρα της Εξεταστικής Επιτροπής ζητούσε την κλήτευση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ!

Την τακτική των επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων, επιβεβαίωσε η επιμονή της κυρίας Κωνσταντοπούλου στα θέματα της επικαιρότητας, όπως χαρακτηριστικά είπε μετά την δημοσιοποίηση της επιστολής του κ. Μυλωνάκη, αναδεικνύοντας την αγωνία της να μη φύγει από το προσκήνιο το όνομα του υφυπουργού. Τα παιχνίδια εντυπώσεων τελειώνουν εδώ. Η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή διαβεβαίωσε ότι ο κατάλογος των μαρτύρων είναι δυναμικός και θα επικαιροποιείται όταν προκύπτουν νέα δεδομένα.

Ο κ. Μυλωνάκης δήλωσε ξεκάθαρα ότι θα προσέλθει αυτοβούλως να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή και να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Ούτε αυτό όμως αρκεί για την αντιπολίτευση γιατί τους χαλάει το αφήγημα. Η αλήθεια είναι πικρή αλλά θα κληθούν να την αντέξουν».

Ειδήσεις σήμερα:

Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός κάνει ρεσάλτο στο ελληνικό «Οξυγόνο» – Αναχαιτίστηκαν άλλα 18 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα

Η καταγγελία που «ξήλωσε» το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ – Τι είπε στο τηλέφωνο ο άγνωστος

Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή – Η ιστορία του χαρισματικού performer