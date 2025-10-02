Γεραπετρίτης-για-global-sumud-flotilla:-Είχαμε-μεριμνήσει-με-διαβήματα-προς-τo-iσραήλ-για-την-ασφάλεια-των-Ελλήνων

«Η ενημέρωση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι τα 39 πλοία από το στολίσκο ήδη καταπλέουν προς το λιμάνι του Ασντότ. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Δεν έχει υπάρξει άσκησης βίας. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί απολύτως οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η συνοδεία των πλοίων προς το Ισραήλ», ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτικού Δικαίου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι σε συνεργασία και με τις άλλες χώρες, των οποίων πολίτες βρίσκονται στην αποστολή, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υπάρξει πλήρης εγγύηση ασφάλειας για τους πολίτες αυτούς και ήδη έχουμε μεριμνήσει σχετικά, σύμφωνα με το ΕΡΤNEWS.

«Αντιλαμβανόμαστε όλοι τη συνθετότητα του εγχειρήματος του στολίσκου Global Sumud Flotilla, που κατευθύνθηκε προς μια εμπόλεμη περιοχή. Εμείς ήδη προληπτικά στο υπουργείο Εξωτερικών είχαμε μεριμνήσει με διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που επιβαίνουν στα πλοία. Έγινε κοινή δήλωση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι η ισραηλινή πλευρά θα διασφαλίσει απολύτως όλα τα εχέγγυα τα οποία προβλέπονται για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια των πολιτών και βεβαίως την παροχή προξενικής συνδρομής», πρόσθεσε.

«Είχαμε αγρύπνια εξαιτίας των χθεσινών γεγονότων», είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέροντας ότι.είναι μακράν η χειρότερη περίοδος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο να είναι κάποιος υπουργός Εξωτερικών, όπου η κάθε συμμετρία έχει χαθεί. «Οι πόλεμοι, οι οποίοι πάντοτε εθεωρούντο μακρινά φαινόμενα που δεν μας αγγίζουν, είναι πια στη γειτονιά μας και η κάθε μέρα που έρχεται καταργεί την προηγούμενη», κατέληξε.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.