Γεωργιάδης-στον-ΣΚΑΪ:-Ο-ψηφιακός-βοηθός-θα-ενταχθεί-στο-myhealth-app-με-τεχνητή-νοημοσύνη

Στην εφαρμογή MyHealth App του υπουργείου Υγείας θα ενταχθεί ο ψηφιακός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη, όπως ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΪ 100,3 ο αρμόδιος υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης.

Εξήγησε ότι θα υπάρχει ένας ψηφιακός βοηθός για τον ασθενή που θα τον βοηθά για να κλείσει ραντεβού και ένας για τον γιατρό, προκείμενου να συγκεντρώσει πληροφορίες και να κάνει γρήγορα την έρευνα.

Ανέφερε ότι η ρύθμιση θα παρουσιαστεί σε δυο εβδομάδες στο υπουργείο Υγείας μαζί με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Πάνω από 162.000 τηλεφωνήματα σε μια μέρα στο 1566»

Για το νέο σύστημα κλεισίματος ραντεβού που ξεκίνησε χθες τη λειτουργία του, ανέφερε ότι μέσα σε μια μέρα η τηλεφωνική γραμμή 1566 δέχτηκε 162.420 τηλεφωνήματα από πολίτες για δωρεάν ραντεβού στα νοσοκομεία, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, όταν η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να δέχεται 11.000 τηλεφωνήματα την ημέρα.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης, χθες μέσα από το νέο σύστημα κλείστηκαν πάνω από 50.000 ραντεβού για τον Οκτώβριο.

Για την 28χρονη έγκυο που άφησε την τελευταία της πνοή στο Νοσοκομείο Άρτας όταν εισήχθη με αιμορραγία και έπαθε αλλεργικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού, δήλωσε ότι έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της.

