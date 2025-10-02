Δένδιας-για-Πάνο-Ρούτσι:-Συμπάσχω-απολύτως-με-τον-πατέρα,-αλλά-είναι-πράξη-της-Δικαιοσύνης,-δεν-υπογράφει-το-υπουργικό-συμβούλιο

Στην υπόθεση του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι αναφέρθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Εχουμε παιδιά, δεν διανοούμαι πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει ό,τι αυτός κρίνει για το θάνατο του παιδιού του» είπε ο κ. Δένδιας για να προσθέσει έπειτα «σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Δεν διανοούμαι ότι μπορεί να υπάρξει άλλη τοποθέτηση. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες που ζει το δράμα του αυτός ο άνθρωπος».

Ο Υπουργός επανήλθε στο θέμα μετά την παρέμβαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου ο οποίος έσπευσε να επιρρίψει την ευθύνη για την μη ικανοποίηση των αιτημάτων του κ. Ρούτσι στην κυβέρνηση.

«Θα είχαμε ευθύνη γι αυτό, αν αυτό ήταν κυβερνητική πράξη. Αν υπέγραφε το υπουργικό συμβούλιο θα είχαμε όλοι ευθύνη, αν υπέγραφε ένας υπουργός επί της συλλογικής ευθύνης της κυβέρνησης θα είχαμε όλοι ευθύνη. Αλλά αυτή είναι πράξη της Δικαιοσύνης. Λυπούμαι, αλλά διατύπωσα απολύτως τη θέση μου. Συμπάσχω απολύτως με τον πατέρα. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι είμαι υπεύθυνος γι αυτό», είπε.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές σημείωσε: «Δεν είμαι αφελής και δεν αγνοώ το πολιτικό κλίμα και τους πειρασμούς που δημιουργούνται στην αντιπολίτευση – απολύτως κατανοητοί – στην τελευταία διετία μιας κυβερνητικής θητείας. Όταν αρχίζει και διαγράφεται στον ορίζοντα η πιθανότητα εκλογών ως πρόβλεψη. Δεν λέω ότι ο πρωθυπουργός έχει σαφώς πει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 αλλά δεν μπορούμε να κρύψουμε ότι είμαστε στη τελευταία διετία αυτής της κυβέρνησης. Σας παρακαλώ όμως ακριβώς γι αυτό να διατηρούμε ένα κλίμα που μας επιτρέπει να συζητάμε για τα θέματα που αφορούν την υπαρξιακή απειλή».

Σφοδρή σύγκρουση με τον Χαρίστη

Ο κ. Δένδιας αντέδρασε παράλληλα με σφοδρότητα στην ομιλία του κ. Αλέξη Χαρίτση κατά την οποία ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατηγόρησε την ΝΔ για πατριδοκαπηλία.

«Δεν έχω απευθύνει αυτή την λέξη σε οποιονδήποτε. Δεν σας τιμά. Μας διατυπώσατε κ. Χαρίτση και το ερώτημα ποια εξωτερική πολιτική ακολουθούν οι εξοπλισμοί. Σας απαντώ ότι ακολουθούν την πολιτική της φύλαξης των εθνικών συνόρων, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Υπηρετούν το συμφωνημένο εκ του Συντάγματος δόγμα της αποτροπής. Αυτή την εξωτερική πολιτική και αυτό το δόγμα ακολουθούμε» είπε ο κ. Δένδιας για να προσθέσει αμέσως μετά «δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούμε σε όλα. Η κατηγορία όμως για ελαττωμένη εθνική συνείδηση είναι μη αποδεκτή. Μας αποκαλέσατε 3 φορές πατριδοκάπηλους. Δεν είστε αφελής, είστε απελπισμένος. Αυτές οι θέσεις σας οδηγούν κάτω του 1%. Αν συνεχίσετε έτσι και το μισό τοις εκατό θα σας φαίνεται αρκετά ψηλά».

Ανταπαντώντας ο κ. Χαρίτσης είπε «και με μηδέν τοις εκατό θα κάνουμε πολιτική αρχών. Δεν θα βγαίνουμε με περικεφαλαίες στο Σύνταγμα για την Συμφωνία των Πρεσπών. Η μόνη συμφωνία που έφερε στρατηγική ήττα στον Ερντογάν» για να συμπληρώσει στην συνέχεια «η παράταξη σας έχει υπηρετήσει για πολλά χρόνια την πατριδοκαπηλία. Σας ανέφερα το Μακεδονικό και την Συμφωνία των Πρεσπών. Όχι λοιπόν σε εμάς μαθήματα ρητορικής».

Λαμβάνοντας εκ νέου το λόγο ο κ. Δένδιας είπε: «αναφερθήκατε στην στάση μου για την Συμφωνία των Πρεσπών. Θα σας απαντήσω προσωπικά. Είναι μια περίοδος της ζωής μου για την οποία είμαι υπερήφανος. Πιστεύω ότι υπήρχαν δύο βασικά σας σφάλματα στην Συμφωνία Πρεσπών και σας τα εξήγησα τότε στην Βουλή. Όμως, σας υπερασπίστηκα όταν άλλοι σας κατηγορούσαν ως προδότες (σ.σ. αναφέρεται στην σύγκρουση που είχε το 2018 με βουλευτές της Χρυσής Αυγής). Είμαι περήφανος γι αυτό το διάστημα και για το πως πολιτεύτηκα . Με το ηθικό ανάστημα που μου δίνει εκείνη η συμπεριφορά μου, σας καλώ να μην αποκαλείτε την ΝΔ πατριδοκάπηλη».

