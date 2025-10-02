Δένδιας: Οι εξοπλισμοί υπηρετούν την υπεράσπιση της κυριαρχίας- Η αντιπαράθεση στα θέματα των ΕΔ δεν υπηρετεί το εθνικό συμφέρον

«Οι εξοπλισμοί υπηρετούν την υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.Το εθνικό δόγμα της αποτροπής» τόνισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας, κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου για την «Έγκριση σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου «FDI HN» και την εν συνεχεία υποστήριξή τους».

Ο υπουργός κάλεσε τα κόμματα της Αντιπολίτευσης να απαντήσουν στην βάση στην οποία εδράζεται αυτή η συμφωνία, αλλά και όλες οι άλλες συζητήσεις για τους εξοπλισμούς που είναι το εάν «η χώρα μας υφίσταται απειλή ή όχι», σημειώνοντας πως «όλα αυτά περί γκρίζων ζωνών ή των εναέριων παραβιάσεων τι είναι, εάν δεν είναι απειλές;».

Ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι αυτή είναι «η Κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, εάν όχι της Ιστορίας της Νέας Ελλάδας, που κατέθεσε 10ετές + 10 έτη, δηλαδή συνολικά ένα 20ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα, εντός δημοσιονομικού πλαισίου, με απόλυτη και λεπτομερή εξήγηση των προγραμμάτων» και πρόσθεσε πως «μου κάνει εντύπωση πως άλλες πολιτικές δυνάμεις, που ουδέποτε τήρησαν την υποχρέωση που υπήρχε κατάθεσης εξοπλιστικού προγράμματος σήμερα ασκούν κριτική για αυτό σε αυτή την κυβέρνηση».

Ο κ. Δένδιας είπε ότι «έχω αποφύγει – αναλαμβάνοντας το πολιτικό κόστος για αυτό- και θα συνεχίσω να το πρώτα του να μην ασκώ κριτική στις προηγούμενες κυβερνήσεις και να πω ανοικτά τι παρελήφθη, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι για αυτή την επιλογή να μην την εκλαμβάνετε ως αδυναμία».

Απευθυνόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ ειδικά ο υπουργός σημείωσε ότι «δεν μπορεί να εμφανίζετε ως εθνική συνεισφορά το πρόγραμμα του εκσυγχρονισμού των F-16 που έκανε η προηγούμενη Κυβέρνηση από της ΝΔ όταν ξέρουμε όλοι πως αυτό ήταν “ένα εισιτήριο για ένα ραντεβού με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ” και όχι αποτέλεσμα οποιαδήποτε άλλη σκέψης» Αυτή η συζήτηση «εγώ το έκανα καλά, εσύ όχι» προειδοποίησε ο κ. Δένδιας «δεν είναι σωστό να την ανοίξουμε, γιατί θα οδηγήσει σε διαλόγους που δεν εξυπηρετούν ούτε την εθνική ασφάλεια, ούτε το εθνικό συμφέρον της χώρας»

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας ανέφερε πως «με στεναχωρεί πάρα πολύ να γίνεται πολιτική εκμετάλλευση της παραιτήσεως στελεχών των ΕΔ» λέγοντας πως «βεβαίως υπάρχει πρόβλημα, δεν το έχω αποκρύψει από την πρώτη στιγμή, έχει μεγαλώσει και ο αριθμός των αποχωρήσεων και σας έχω εξηγήσει και το γιατί συμβαίνει αυτό» εξηγώντας ότι οφείλεται στην μείωση της ανεργίας, της προσφοράς από την αγορά καλύτερων μισθών από αυτές που λαμβάνουν τα στελέχη των ΕΔ. Για αυτό πρόσθεσε ο υπουργός «ανακοίνωσα ότι θα πρέπει να κάνουμε και δεύτερες αυξήσεις και ότι θα κατατεθεί νομοσχέδιο, το οποίο έχει και μια μεγάλη ειδοποιό διαφορά πως οι αυξήσεις αυτές αποτελούν προϊόν εξοικονομήσεων από τις συγχωνεύσεις στρατοπέδων, από την εκλογίκευση, από τις σωρηδόν προαγωγές σε ανώτατους βαθμούς δημιουργώντας μια αντεστραμμένη πυραμίδα στις ΕΔ και όχι μέσα από μια επιβάρυνσης των φορολογουμένων».

Οι αυξήσεις που δίνονται στο ΥΠΕΥΘΑ παρατήρησε ο κ. Δένδιας είναι άνω του 12% -και εάν θέλετε πρόσθεσε υπό μια έννοια δίνεται ήδη με αυτό τον τρόπο ο 13ος μισθός- και υπάρχουν περιπτώσεις που δίνονται αυξήσεις άνω του 50% στα πληρώματα του στόλου – εκεί δίνεται και ο 13ος και ο 14ος μισθός- και όλα αυτά πάνω στους μισθούς που μας παραδόθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση που εσείς είχατε θεσμοθετήσει

Σχετικά με όσα γράφτηκαν σε διάφορά έντυπα για την παραίτηση του διοικητή της Σχολής Αλεξιπτωτιστών και αξιωματικού του Ανορθόδοξου Πολέμου επειδή ασκήθηκαν πολιτικές πιέσεις, ο υπουργός είπε ότι θα σας πως ευθέως «γιατί παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών, επειδή του ζητήθηκε να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των Αλεξιπτωτιστών στέλεχος των ΕΔ της Αρμενίας, ηλικίας 34 ετών, θεωρώντας ότι αυτό ρίχνει τα στάνταρ της Σχολής» σημειώνοντας ότι « την υπόσχεση στους Αρμένιους τα στελέχη τους να εκπαιδεύονται σε εμάς, την είχα δώσει εγώ, όταν την περίοδο του πολέμου είχα πάει στο Έρεβαν, γιατί οι Αρμένιοι είναι ένα αδελφικό έθνος με εμάς», συνεπώς είπε μην μου μιλάτε για δήθεν παρεμβάσεις στις Σχολές μας. Σε ότι αφορά την παραίτηση του αξιωματικού από την Σχολή Ανορθόδοξου Πολέμου είπε ότι «παραιτήθηκε γιατί συμπλήρωσε τα συντάξιμα έτη και το γράφει στην επιστολή του. Είναι νέος σε ηλικία γιατί λόγω ειδικοτήτων τα χρόνια υπηρεσίας του μετρούνται διπλά. Προς τι λοιπόν αυτές οι κατηγορίες και η δημιουργία καλλιέργειας εντυπώσεων πως όλα γίνονται σε επίπεδο συναλλαγής ρουσφετολογίας, πολιτικών πιέσεων κάτι που δεν είναι σωστό ειδικά για τις ΕΔ».

Για φρεγάτες

Για την απόκτηση της τέταρτης φρεγάτας, ο κ. Δένδιας επισήμανε πως «εξήγησα με επάρκεια στην Επιτροπή γιατί δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης για μια Belharra επίπεδο Standard 2, καθώς ανάμεσα στο 2020 μέχρι το 2025 μεσολάβησαν πόλεμοι και εμπειρίες των φρεγατών μας στην Ερυθρά Θάλασσα και θα ήταν εγκληματικά αυτά που διδαχθήκαμε να τα αγνοήσουμε ασκώντας το δικαίωμα για μια επίπεδου Belharra Standard 2 όταν μπορούμε για μια Belharra Standard 2++» και αναρωτήθηκε « τι θα προτιμούσε η γαλλική πλευρά και η NAVAL να επανασχεδιάσει συστήματα πάνω στο πλοίο και να το βελτιώσει ή να μας δώσει ένα πλοίο Standard 2;». Ο κ. Δένδιας παράλληλα σημείωσε ότι «στην προηγούμενη συμφωνία η εγχώρια συμμετοχή ήταν στο 12% και τώρα μετά την αναδιαπραγμάτευση έφτασε στο 25% που επιστρέφει χρήματα στην οικονομία μας»

Ο υπουργός απέρριψε τις αιτιάσεις για αύξηση του κόστους λέγοντας «πως θα γινόταν η βελτίωση αυτή δωρεάν; Από που σας προκύπτει ότι υπάρχει ζημία έστω και μισού ευρώ;» και υπενθύμισε ότι στα 11 μέτρα διαφάνειας που έχει ανακοινώσει και ακολουθούνται, σε αντίθεση με το παρελθόν, «αυτοί που διαπραγματεύονται τις συμβάσεις είναι στελέχη ΕΔ και όχι η πολιτική ηγεσία». Συνεπώς, είπε, «γιατί μας εγκαλείτε, εάν είσαστε εσείς στην θέση μου θα χρησιμοποιούσατε άλλο στρατηγό από αυτό που προτάθηκε από τον ΓΕΕΘΑ;»

Αναφερόμενος σχετικά με τις παραγγελίες φόρτου του εξοπλισμού, ο κ. Δένδιας είπε ότι αυτά «δεν τα αποφασίζει η πολιτική ηγεσία, αυτή ακολουθεί τις εισηγήσεις της στρατιωτικής ηγεσίας μέσα στο δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει. Ο υπάρχον φόρτος για τις τρείς φρεγάτες δεν είναι στο 100%, αλλά στο 120% και αυτό μπορεί να καλύψει και την τέταρτη φρεγάτα, έχουμε περίσσευμα σε κάποια από άλλα πλοία, ενώ αναμένουμε να δούμε και την έκβαση της προσπάθειας των ELSA «οι οποίοι θα τοποθετηθούν και στις φρεγάτες FREMM που εάν καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις αυτές θα είναι τεράστια επιτυχία για την χώρα να αποκτήσουμε αυτές τις τέσσερις φρεγάτες που είναι εξαιρετικές από ότι μου λένε οι επιτελείς του ΠΝ».

Για το 25% της εγχώριας συμμετοχής στο πρόγραμμα, ο υπουργός είπε ότι είναι απολύτως εφικτά υλοποιήσιμο, ενώ υπάρχουν και σχετικές δεσμευτικές επιστολές, λέγοντας ότι εσείς δεν θα έπρεπε «να έρχεστε εδώ και να ενυποθηκεύετε την πιθανότητα μιας δικαστικής εφαρμογής της τήρησης της συμφωνίας αυτής».

O κ. Δένδιας, απευθυνόμενος στα κόμματα της Αντιπολίτευσης είπε ότι «δεν είμαι αφελής, δεν αγνοώ το πολιτικό κλίμα και του πειρασμούς που δημιουργούνται στην Αντιπολίτευση την τελευταία διετία μιας κυβερνητικής θητείας, όταν αρχίζει να διαγράφεται στον ορίζοντα η πιθανότητα εκλογών ως πρόβλεψη. Σας παρακαλώ όμως ακριβώς να μπορούμε να διατηρούμε το κλίμα που χρειάζεται στα θέματα των ΕΔ».

Αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους είχε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση ζητώντας του να μην παραποιείται τα όσα ανέφερε στην Επιτροπή σχετικά με την παρέλασή της 28η Οκτωβρίου και διάβασε το απόσπασμα των Πρακτικών όπου δεν υπήρχε καμία αναφορά περί «υπεροπλίας της χώρας μας», αλλά για την αλλαγή του μοντέλου της ‘Αμυνας της χώρας. Επίσης, του επισήμανε ότι «μας κατηγορείτε τουλάχιστον τρείς φορές για πατριδοκαπηλία, ως εάν σας έχει απονείμει κανείς μέσα στην Αίθουσα κάποιο κριτήριο ποιος είναι πραγματικά πατριώτης και ποιος πατριδοκάπηλος. Τόσα χρόνια σε αυτή την Αίθουσα εγώ δεν έχω απευθύνει αυτή την λέξη σε οιοδήποτε» και πρόσθεσε ότι εσείς μας κατηγορείτε για πατριδοκάπηλους «όχι γιατί είστε αφελής, αλλά απελπισμένος, αλλά αυτές οι θέσεις σας οδηγούν στο κάτω του 1% (εν. στις δημοσκοπήσεις) και ένα συνεχίσετε έτσι και το μισό τοις εκατό θα σας φαίνεται πολύ υψηλό».

Απαντώντας προσωπικά στην αναφορά του Προέδρου της Νέας Αριστεράς για την στάση που είχε στην Συμφωνία των Πρεσπών, ο κ. Δένδιας του είπε «είμαι υπερήφανος. Διότι εγώ πίστευα και πιστεύω μέχρι σήμερα ότι υπήρχαν δύο βασικά σφάλματα στην Συμφωνία των Πρεσπών. Και παρ΄όλο αυτό από την θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ τότε, επανειλημμένα σηκώθηκα και σας υπερασπίστηκα, όταν άλλοι σας κατηγορούσαν ως προδότες» και σημείωσε ότι «επανειλημμένα σηκώθηκα και είπα τι συνιστά η Μακεδονία και πως χωρίζεται. Και το έκανα σε περίοδο προεκλογική όταν η ατζέντα μου επέβαλε για στενό κομματικό συμφέρον μια άλλη επιλογή. Είμαι υπερήφανος για αυτό το διάστημα και το πως πολιτεύτηκα. Σας παρακαλώ λοιπόν με το ηθικό ανάστημα που μου δίνει εκείνη η συμπεριφορά μου να μην αποκαλείται τη ΝΔ πατριδοκάπηλη. Σας βοηθάει αυτό; Καταλαβαίνω την πίεση των ποσοστών σας (εν. τα δημοσκοπικά), αλλά δεν σας βοηθάει» είπε ο κ. Δένδιας.

Η Βουλή θα πρέπει να επανεξετάσει τον ΚτΒ

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας χαρακτήρισε αδιανόητο ότι απαγορεύτηκε στον αρχηγό του ΓΕΕΘΑ και του Αρχηγού του Πολεμικού Ναυτικού να παρίσταντο στα πίσω υπουργικά έδρανα ή στις θέσεις των αξιωματούχων – επισκεπτών της Ολομέλειας και παρακολουθούν την συζήτηση από τα έδρανα τις θέσεις των επισκεπτών. Φαντάζομαι είπε ο κ. Δένδιας για κάποια απαγόρευση «που έχει μείνει από την εποχή της δικτατορίας. Ό,τι είναι κάτι ανάλογο από αυτό που υπάρχει στο βρετανικό κοινοβούλιο όπου έχουμε τεράστιους περιορισμούς μεταξύ των οποίων από το να εισέλθει ο Βασιλιάς στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου από όταν ο Κάρολος Α΄κατέλυσσε την κοινοβουλευτική τάξη εδώ και πέντε αιώνες. Νομίζω, είπε ο υπουργός ότι «το θέμα με τους εκάστοτε Αρχηγούς των ΕΔ και των Σ.Α θα έπρεπε να λυθεί και να μπορούν παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Ολομέλεια από τις θέσεις των φιλοξενουμένων της Αίθουσας».

Για την απεργία του Πάνο Ρούτσι

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας Δένδιας απαντώντας στους πολιτικούς αρχηγούς που του ζήτησαν να πάρει θέση για την απεργία πείνας του Πάνο Ρούστι είπε «Εδώ δεν θα τοποθετηθώ, ούτε ως υπουργός, ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης. Έχουμε παιδιά. Δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, γιατί έχουμε παιδιά το πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει για τον θάνατο του παιδιού του» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας, σημείωσε πως «εγώ είμαι δικηγόρος Αστικού και Εμπορικού Δικαίου και δεν γνωρίζω την σχετική δικονομία» και «δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να υποκαταστήσω κανέναν παριστάνοντας τον συνήγορο στην υπόθεση, αλλά θεωρώ ότι όλοι, σε οποιαδήποτε Κυβέρνηση, οποτεδήποτε, μπορούν να είχαν μια άλλη τοποθέτηση».

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι «ειλικρινά, εύχομαι από βάθους καρδιάς το δράμα αυτού του ανθρώπου, που όντως είναι τεράστιο να λήξει» υπογραμμίζοντας ότι «το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος, αυτό το δράμα που ζει».

Ο κ. Δένδιας σχετικά με τις προσωπικές ευθύνες που έχει ως υπουργός της Κυβέρνησης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ του απάντησε « ότι δεν κατανοώ τον ψόγο στην Κυβέρνηση όταν πρόκειται για ένα θέμα που αφορά την Δικαιοσύνη» και πρόσθεσε «βεβαίως θα είχαμε ευθύνη εάν αυτή η άρνηση ήταν μια κυβερνητική απόφαση, εάν την υπέγραφε την απόφαση αυτή το Υπουργικό Συμβούλιο ή ένας Υπουργός, εκ της συλλογικής ευθύνης θα μπορούσε όλοι να είχαμε ευθύνη, αλλά αυτή είναι μια απόφαση της Δικαιοσύνης. Συμπάσχω απολύτως με τον πατέρα αυτό, αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι είμαι υπεύθυνος για αυτή την απόφαση».

