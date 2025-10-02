ΕΚΤΕΡ: Αν το 3% της πίτας δώσει €1 δισ., φανταστείτε το 5%

Η ΕΚΤΕΡ έκλεισε το α’ εξάμηνο 2025 με “υπογραφή ποιότητας” στα βασικά της μεγέθη και με μια χρηματοοικονομική εικόνα που ξεκάθαρα αναβαθμίζει τη μετοχική ιστορία για τα επόμενα τρίμηνα.

Ο κύκλος εργασιών ανέβηκε στα €41,9εκ. (+18,1% y/y), με τον κύριο οδηγό να είναι η επιτάχυνση εκτέλεσης συμβάσεων δημοσίων έργων και η στοχευμένη ανάληψη κατασκευών με υψηλότερα περιθώρια. Στο σκέλος της κερδοφορίας, το μικτό κέρδος διπλασιάστηκε, οδηγώντας το μικτό περιθώριο στο 17,2% (από 9,4%), ενώ η λειτουργική επίδοση ήταν εντυπωσιακή: EBITDA €7,06εκ., με περιθώριο 16,9% (+903 μ.β.). Αυτή η μετατόπιση πατά δυνατά σε καλύτερο μίγμα έργων, αυστηρό έλεγχο κόστους και πτώση των γενικών και διοικητικών εξόδων, όπου μειώθηκαν κατά 18,2%.

Η χρηματοοικονομική διάρθρωση είναι σημείο-κλειδί στη θετική αφήγηση. Τα ταμειακά διαθέσιμα έφτασαν τα €14,72 εκ., υπερκαλύπτοντας τον συνολικό δανεισμό των €13,57 εκ. και οδηγώντας σε καθαρή θέση μετρητών (-€1,16 εκ. net debt). Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν σε €48,6εκ. (+10,3% από 31/12/24), ενώ το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 29,5%. Η μείωση των συνολικών υποχρεώσεων (€41,68εκ. από €47,53εκ.) και η πτώση των εμπορικών απαιτήσεων κατά €10,6εκ. υπογραμμίζουν υγιή διαχείριση και καλή πειθαρχία στη ροή έργων και πληρωμών. Επίσης εμφάνισε ισχυρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (OCF) €6,45εκ. δείχνοντας έτσι ισχυρή μετατροπή κερδών σε ρευστότητα και ενίσχυση του net cash προφίλ της.

Στο “ραντάρ” εσόδων, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραμένει υψηλό και ορατό: €123,0εκ. στις 30/9/25, με ισορροπημένη κατανομή Δημόσια/Ιδιωτικά 53%/47% , ενώ στο τρέχον μείγμα εσόδων το δημόσιο αποδίδει το 90,4% του κύκλου εργασιών, τα Ιδιωτικά 7,0% και η Φιλοξενία 2,6% εξασφαλίζοντας έτσι σταθερότητα.

Τα επιχειρησιακά highlights της περιόδου είναι η ανάληψη έργων όπως το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (€11,6εκ.), το Κέντρο Ακτινοθεραπείας–Χημειοθεραπείας στο “Σωτηρία” (€22,1εκ.), το ΤΕΠ ΠΓΝ Ιωαννίνων (€3,5εκ.), καθώς και η υπογραφή του εμβληματικού “Infinity Six Senses Porto Heli” (€26,5εκ.) που θα έχει και “πόδια” καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του αγγίζει τα €150 εκ. Φυσικά έρχονται κι άλλα.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στη στρατηγική κίνηση για το εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης. Προσέξτε τώρα γιατί η μητρική κάλυψε πλέον και τα εναπομείναντα κριτήρια και επίκειται η υποβολή του αιτήματος. Τι σημαίνει πρακτικά; Ανάβαση στο “τελευταίο σκαλοπάτι” του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δηλαδή συμμετοχή σε μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά έργα χωρίς ανώτατο όριο προϋπολογισμού, σημαντικότερη ορατότητα pipeline και –με την έγκριση– ένταξη σε ένα πολύ “κλειστό club” περίπου πέντε ελληνικών εταιρειών που κατέχουν 7η τάξη στις βασικές κατηγορίες.

Για τους επενδυτές και μετόχους, αυτό μεταφράζεται σε ισχυρή διεύρυνση στο μέγιστο μέγεθος της αγοράς (Total Addressable Market), καλύτερη ανταγωνιστική θέση σε συμπράξεις και, εν δυνάμει, βελτιωμένα περιθώρια μέσω κλίμακας.

Ας βάλουμε εδώ αριθμούς για να καταλάβετε τι παίζεται και ακόμα την κοιτάτε.

Σύμφωνα λοιπόν με αναλύσεις και δηλώσεις υψηλών στελεχών σε κατασκευαστικούς ομίλους, η αγορά έργων υψηλού προϋπολογισμού – απαιτητικών πτυχίων στην Ελλάδα για τα επόμενα 5 έτη μπορεί να κυμανθεί σε εύρος €25 με €35 δισ., εφόσον οι δημοσιεύσεις έργων, η χρηματοδότηση και η εκτέλεση του προγράμματος υποδομών συνεχίσουν με σταθερό ρυθμό.

Ακόμη και με ένα πολύ “συγκρατημένο” μερίδιο αγοράς 3% από την πίτα των έργων υψηλού προϋπολογισμού στην Ελλάδα για την επόμενη πενταετία, η ΕΚΤΕΡ θα μπορούσε να διεκδικήσει συμβάσεις ύψους €750 εκατ. έως €1,05 δισ.. Με περιθώριο EBITDA 15%, αυτό σημαίνει σωρευτική λειτουργική κερδοφορία €112 με €157 εκατ. ή επιπλέον €22 με €31 εκατ. EBITDA ετησίως.

Με απλά λόγια; Ένας παίκτης που σήμερα παίζει με ανεκτέλεστο €123 εκατ., ξαφνικά ανοίγει μπροστά του πίστα δισεκατομμυρίων. Και το ωραίο; Δεν χρειάζεται καν να “σαρώσει” την αγορά. Το 3% αρκεί για να διπλασιάσει ή και να τριπλασιάσει την κερδοφορία του και ο νοών νοείτω.

Βέβαια να σημειώσω εδώ ότι η αγορά δεν έχει εκτιμήσει ούτε την παρούσα κατάσταση της ΕΚΤΕΡ καθώς με βάση τον δείκτη EV/EBITDA των τελευταίων δώδεκα μηνών, βρίσκεται στο τραγικό επίπεδο του 3,09x. Άνετα θα μπορούσα να παραθέσω δύο σενάρια με βάση τους δείκτες του κλάδου.

Στο “βασικό” σενάριο, με πολλαπλασιαστή 4,5 φορές, η αξία φτάνει περίπου τα €83,7 εκατ., δηλαδή χρηματιστηριακή αξία €84,8 εκατ., που αντιστοιχεί σε τιμή €3,15 ανά μετοχή (+44%).

Στο “αισιόδοξο” σενάριο με πολλαπλασιαστή 5 φορές EV/EBITDA, η αξία αγγίζει τα €92,9 εκατ., δηλαδή περίπου €94,1 εκατ. σε όρους κεφαλαιοποίησης, που μεταφράζεται σε τιμή μετοχής γύρω στα €3,50 ή +60% σε σχέση με τη τωρινή τιμή. Αν βάλουμε μέσα και το σενάριο του εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης τότε η αναμενόμενη απόδοση θα γίνει παρανάλωμα.

Διαγραμματικά η μετοχή δείχνει να πατά πάνω από τα €2,20 με €2,00 χτίζοντας μια ισχυρή βάση αγοραστών για τα €4,00.

Αποποίηση ευθύνης:

