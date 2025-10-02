ΕΚΤΕΡ: Εντός Οκτωβρίου το αίτημα για είσοδο στους ισχυρούς – Τα έργα και τα ποιοτικά μεγέθη

Κατά τις 15 Οκτωβρίου αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η υποβολή του σχετικού αιτήματος στο υπ. Υποδομών για απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης. Τα κριτήρια, τα θετικά μεγέθη, το ανεκτέλεστο των 123 εκατ. ευρώ. Τι αναφέρεται στην οικονομική έκθεση και σε σχετικό IR Report. Το ΣΔΙΤ, τα ακίνητα, ο τουρισμός, η Πάρος.

Έτοιμη να «πατήσει το κουμπί» για την αναβάθμιση του πτυχίου της και την «άνοδο» – είσοδο στο κλαμπ των ισχυρών, μαζί με τους ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ που επίσης έχουν πτυχίο 7ης εργοληπτικής τάξης (αλλά και πολύ μεγαλύτερα μεγέθη) είναι η κατασκευαστική εταιρεία ΕΚΤΕΡ, υπό τον Αθανάσιο Σϊψα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και καθώς ήδη πληροί τα σχετικά κριτήρια του νόμου, η ΕΚΤΕΡ η διοίκηση της εισηγμένης ετοιμάζεται να υποβάλει φάκελο και σχετικό αίτημα στο υπουργείο Υποδομών και μεταφορών εντός των επόμενων εβδομάδων, ακόμη και μέσα στον Οκτώβριο, κάπου στις 15 του μήνα. Ολοκληρώνοντας έτσι μια πορεία και διαδικασία που ξεκίνησε, σε αρχικό στάδιο, προ ολίγων μόλις ετών, την οποία είχε αποκαλύψει το -, με στόχο η ΕΚΤΕΡ να μεγαλώσει το αποτύπωμά της στις υποδομές και να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο από την «πίτα» των έργων.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το υπουργείο και οι αρμόδιες υπηρεσίες του έχουν περιθώριο 9 μηνών για να ανταποκριθούν και να δώσουν το «πράσινο φως» στην ΕΚΤΕΡ για την απόκτηση του ανώτατου πτυχίου. Εφόσον πάνε όλα καλά, θα είναι 1 από τις 5 ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες με εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης στις βασικές κατηγορίες, έχοντας την ευχέρεια για συμμετοχή στα μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά έργα χωρίς ανώτατο όριο προϋπολογισμού.

Όπως αναφέραμε και χθες, η εταιρεία ετοιμάζεται για το «άλμα», έχοντας ισχυρά μεγέθη και ανεκτέλεστο 123 εκατ. ευρώ. Κατά το α’ εξάμηνο 2025 η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. πέτυχε να ενισχύσει σημαντικά τα αποτελέσματά της και ταυτόχρονα να ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο την κεφαλαιακή της βάση και την χρηματοοικονομική της διάρθρωση. «Έχοντας καλύψει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια, είμαστε έτοιμοι πλέον να υποβάλλουμε το αίτημά μας προς τις αρμόδιες αρχές για το εργοληπτικό πτυχίο της 7ης τάξης, η απόκτηση του οποίου αναμένεται να δώσει μεγάλη ώθηση στις αναπτυξιακές προοπτικές της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. Παράλληλα, διατηρώντας ως επίκεντρο της δραστηριότητάς μας τις κατασκευές, επιδιώκουμε την διαφοροποίηση και την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων μέσω της εισόδου της Εταιρίας σε νέους τομείς όπως η φιλοξενία, ο κλάδος των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων και το real estate. Στοχεύοντας στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας όχι μόνο για τους μετόχους μας αλλά και για το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας», σημειώνει ο ο κ. Σίψας.

Κατά το α’ εξάμηνο 2025, η μητρική εταιρία κάλυψε και τα εναπομείναντα απαιτούμενα κριτήρια για την απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης και πλέον επίκειται η υποβολή του σχετικού αιτήματος προς τις αρμόδιες αρχές, όπως έχουμε αναφέρει. Να θυμίσουμε ότι η διοίκηση της ΕΚΤΕΡ έκανε λόγο για 4 διακριτούς και βασικούς πυλώνες ανάπτυξης για την «επόμενη μέρα» και ειδικότερα για τον κατασκευαστικό τομέα, τον τουρισμό (με αιχμή την Πάρο, έγινε λόγος για σταθερό χαρτοφυλάκιο φιλοξενίας υψηλής ποιότητας που θα αποδίδει μακροπρόθεσμα), τις ΣΔΙΤ (για μακροχρόνιες ροές , τομέα στον οποίο ο Όμιλος δραστηριοποιείται ενεργά υποβάλλοντας προσφορές και διεκδικώντας έργα στρατηγικής σημασίας) και το real estate (κατά βάση τα ακίνητα του ομίλου που στοχεύει στη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου ακινήτων με σκοπό την αξιοποίηση τους για παραγωγή εισοδήματος).

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και η μετοχική διασπορά

Προχθές η εταιρεία ανακοίνωσε τα μεγέθη πρώτου 6μήνου 2025, όπου εμφάνισε, μεταξύ άλλων, αύξηση κύκλου εργασιών κατά 18,1%, ενίσχυση μικτών αποτελεσμάτων κατά 116% και μικτού περιθωρίου κατά 780 μονάδες βάσης, υπερδιπλασιασμό EBITDA στα 7,1 εκατ. ευρώ και περιθωρίου EBITDA σε 16,9%, ενίσχυση ιδίων κεφαλαίων και βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης, με τα ταμειακά διαθέσιμα να υπερκαλύπτουν τις δανειακές υποχρεώσεις.

Επίσης, χτες «ανέβασε» στο ΧΑ και σχετική εταιρική παρουσίαση με τα μεγέθη 6μήνου, τα νέα έργα, τις προϋποθέσεις που πληροί για την απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης. Συγκεκριμένα, διαθέτει ίδια κεφάλαια άνω των €44 εκατομμυρίων, κύκλο εργασιών τριετίας άνω των €88 εκατομμυρίων, πάγια στοιχεία άνω των €15 εκατομμυρίων, κατασκευαστική εμπειρία πενταετίας σε οικοδομικά και Η/Μ έργα που υπερβαίνει τα €36,6 εκατομμύρια, μηχανολογικό εξοπλισμός άνω των 3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η Εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει την απαραίτητη στελέχωση και κατέχει όλες τις πιστοποιήσεις ποιότητας, περιβάλλοντος και ασφάλειας, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την κατάταξή της στην 7η τάξη. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 48,6 εκατ. (10,3% ytd), ο Κύκλος Εργασιών σε €41,9 εκατ. (+18,1% y-o-y), τα EBITDA σε €7,1 εκατ. (+154,2% y-o-y), το περιθώριο EBITDA 16,9% (+903μβ y-o-y), τα Ταμειακά Διαθέσιμα σε €14,7 εκατ. (44,7% ytd), ο Δανεισμός σε €13,6 εκατ. (-7,6% ytd), η Κεφαλαιοποίηση €58 εκατ., ο δείκτης EV/EBITDA στο 3,09x, το Μικτό Κέρδος σε €7,2 εκατ. (+116,0% y-o-y), το Μικτό Περιθώριο 17,2% (+780 μ.β. y-o-y).

Με τη διοίκηση της ΕΚΤΕΡ να αναφέρει ότι η ποιότητα των αναληφθέντων έργων και η αποτελεσματική διαχείρισή τους έδωσαν μεγάλη ώθηση σε μικτό αποτέλεσμα και μικτό περιθώριο, ενώ τα αυξημένα μικτά κέρδη και η συγκράτηση του κόστους οδήγησαν σε υπερδιπλασιασμό του EBITDA και του περιθωρίου EBITDA. Επίσης, καταγράφεται η περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και της ρευστότητας, μείωση δανεισμού, με τα ταμειακά διαθέσιμα να υπερκαλύπτουν πλέον τις δανειακές υποχρεώσεις και η αξιοσημείωτη αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών και ιδιαίτερα υψηλός συντελεστής μετατροπής κερδών σε ροές

Ο τζίρος σε ποσοστό 90% προέρχεται από δημόσια έργα, κατά 2,6% από τον κλάδο φιλοξενίας (όπως σημειώνεται, λόγω της έντονης εποχικότητας του ξενοδοχειακού κλάδου, το α’ εξάμηνο αντιπροσωπεύει περίπου το 25% των συνολικών ετήσιων εκτιμώμενων εσόδων της εν λόγω δραστηριότητας) και κατά 7% από ιδιωτικά projects.

Αναφορικά με τη μετοχή, αυτή έχει σημειώσει άνοδο άνω του 21% εντός του έτους, ενώ όσον αφορά στη μετοχική διασπορά, το free float είναι στο 59,4%, ο κ. Σίψας Αθανάσιος ελέγχει το 19,4%, η Πολυκράτης Α.Ε. 12,4% και η Νικίας Α.Ε. 8,8%.

Το ΣΔΙΤ, το real estate, η Πάρος

Στον τομέα των ΣΔΙΤ, η ΕΚΤΕΡ βρίσκεται στο τελικό στάδιο οριστικοποίησης των συμβατικών εγγράφων που θα διαβιβαστούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε εντός του δ’ τριμήνου 2025 να υπογραφεί η σχετική σύμβαση για το έργο κατασκευής πέντε νέων Αστυνομικών Μεγάρων, συνολικού προϋπολογισμού 57 εκατ., στο οποίο έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος η κοινοπραξία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ – ΤΕΝΑ. Στον τομέα του real estate, αναμένεται επίσης η έκδοση οικοδομικής άδειας για την ανέγερση ιδιόκτητων γραφείων στην Αγία Παρασκευή. Συνολικά, για τη συνέχεια οι βασικοί στόχοι της εισηγμένης είναι η ανάληψη νέων έργων, η οριστικοποίηση του ΣΔΙΤ για τα Αστυνομικά Μέγαρα, η έκδοση της Ο.Α. για τα ιδιόκτητα γραφεία της στην Αγ. Παρασκευή, η υποβολή της αίτησης για την αναβάθμιση του εργοληπτικού πτυχίου στην 7η τάξη, και η οριστικοποίηση των δεδομένων για την ανάπτυξη του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στις Κολυμπήθρες Πάρου (αναμένεται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με την ανάπτυξη υπερπολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων στην περιοχή Κολυμπήθρες της Πάρου, προϋπολογισμού 53,3 εκατ.).

Παράλληλα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρίας για την διαφοροποίηση της δραστηριότητας και την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων, το 2025 σηματοδότησε την έναρξη λειτουργίας του ξενοδοχείου Summer Senses στην Πάρο υπό την ομπρέλα της ΕΚΤΕΡ Α.Ε., μετά από την απορρόφηση της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε., που ολοκληρώθηκε στα τέλη του προηγούμενου έτους. Κατά το α’ εξάμηνο 2025, ο κύκλος εργασιών της μονάδας ανήλθε σε 1,1 εκατ., ενώ σε ετήσια βάση αναμένεται να συνεισφέρει κύκλο εργασιών της τάξης των 4,5 εκατ. περίπου. Σημειώνεται ότι ο κλάδος χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με το τρίτο τρίμηνο κάθε χρήσης να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων.

Το ανεκτέλεστο

Κατά το α’ εξάμηνο του 2025, η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. συμμετείχε σε είκοσι πέντε (25) διαγωνισμούς έργων στον κατασκευαστικό τομέα, εκ των οποίων δώδεκα (12) αφορούσαν δημόσια έργα μέσω ΕΣΗΔΗΣ και δεκατρείς (13) ιδιωτικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 460 εκατ.. Η συμμετοχή αυτή οδήγησε στην ανάληψη πέντε (5) νέων έργων, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων, σε φορολογική βάση, διαμορφώθηκε από 105,7 εκατ. στις 31.12.2024, σε 104,4 εκατ. στις 30.06.2025 και 123,0 εκατ. στις 30.09.2025. Το ανεκτέλεστο χωρίζεται σε 53% δημόσια έργα και 47% σε ιδιωτικά.