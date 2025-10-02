Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών: Στρατηγικές επενδύσεις και στην ενέργεια – Ποιες εξετάζονται

Στο επίκεντρο βρίσκονται η αποθήκευση ηλεκτρισμού, η δέσμευση άνθρακα, η παραγωγή βιοκαυσίμων, οι εφαρμογές εκτός δικτύου, καθώς και η ακτοπλοΐα. Στόχος η μεταφορά τεχνολογιών αιχμής, που έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία στο εξωτερικό.

Το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF) μπαίνει δυναμικά στην εγχώρια σκηνή των επενδύσεων, θέτοντας την ενέργεια ως έναν από τους στρατηγικούς άξονες της δραστηριότητάς του. Στόχος του είναι να λειτουργήσει ως μοχλός προσέλκυσης κεφαλαίων και να φέρει στην Ελλάδα τεχνολογίες που, αν και έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία στο εξωτερικό, δεν έχουν ακόμα βρει εφαρμογή στην εγχώρια αγορά. Η φιλοσοφία του Ταμείου βασίζεται στη δημιουργία έργων με πραγματικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα, που θα ενισχύσουν την ενεργειακή μετάβαση.

Αυτήν την περίοδο, το HIIF πραγματοποιεί συστηματική καταγραφή του ελληνικού ενεργειακού τοπίου, με στόχο να εντοπίσει έργα υψηλής αξίας. Από αυτή τη διαδικασία αναμένεται να προκύψουν, μέσα στους επόμενους μήνες, οι πρώτες στοχευμένες επενδυτικές κινήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται η αποθήκευση ενέργειας, η δέσμευση άνθρακα, η ανάπτυξη βιοκαυσίμων, λύσεις εκτός δικτύου, καθώς και η ναυτιλία μικρών αποστάσεων.

Η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί προτεραιότητα, καθώς συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του συστήματος. Το Ταμείο εξετάζει τόσο λύσεις με μπαταρίες ιόντων λιθίου όσο και εναλλακτικές τεχνολογίες, που θα μπορούσαν να προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια ή χαμηλότερο κόστος. Παράλληλα, η δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα θεωρείται κρίσιμο εργαλείο για επιχειρήσεις με υψηλές εκπομπές, οι οποίες αντιμετωπίζουν ολοένα αυξανόμενο κόστος λόγω περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων.

Ανάγκη πολύ μεγάλων κεφαλαίων

Η στρατηγική του HIIF δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην ενέργεια. Ήδη εξετάζεται η συμμετοχή σε έργα που αφορούν την κυκλική οικονομία, τις υποδομές ύδατος και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Κοινός παρονομαστής όλων είναι η μακροχρόνια προοπτική, καθώς πρόκειται για τομείς που απαιτούν σημαντικά κεφάλαια και ξεπερνούν τις δυνατότητες των παραδοσιακών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Το Ταμείο δημιουργήθηκε με αρχικό κεφάλαιο 303 εκατ. ευρώ και στόχο μέσα στα επόμενα χρόνια να κινητοποιήσει επενδύσεις που θα προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ. Η ίδρυσή του σηματοδοτεί τη μετεξέλιξη του Υπερταμείου (Growthfund) σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο, με λειτουργία αντίστοιχη εκείνης ενός Sovereign Wealth Fund.

Η λειτουργία του στηρίζεται σε πειθαρχημένη επενδυτική στρατηγική και ανεξάρτητη διοίκηση. Βασικός στόχος είναι όχι μόνο οι οικονομικές αποδόσεις, αλλά και η δημιουργία κοινωνικού και περιβαλλοντικού οφέλους. Στη φάση της προετοιμασίας του, το HIIF υποστηρίχθηκε από την BlackRock Financial Markets Advisory, γεγονός που δείχνει και τη διεθνή βαρύτητα της προσπάθειας.

Κάλυψη του τεχνολογικού κενού

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «Exploring the New Energy Landscape – a 360 Perspective», που διοργάνωσε το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ο διευθύνων σύμβουλος του HIIF, Στέλιος Φράγκος, έδωσε ένα στίγμα των ενεργειακών κατευθύνσεων του Ταμείου.

Ανέδειξε την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας ως τον ακρογωνιαίο λίθο της μετάβασης προς ένα σύστημα χωρίς εκπομπές άνθρακα. Όπως εξήγησε, η αποθήκευση αποτελεί πλέον αναγκαιότητα, εφόσον η παραγωγή από ΑΠΕ εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες. Χωρίς αποθήκευση το δίκτυο δεν μπορεί να στηριχθεί στις ανανεώσιμες πηγές, όπως υπογράμμισε, τονίζοντας ότι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος περνά μέσα από πολλαπλές τεχνολογικές λύσεις.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στο γεγονός ότι ώριμες τεχνολογίες, που χρησιμοποιούνται με επιτυχία σε άλλες χώρες, δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί στην Ελλάδα. «Είναι κρίσιμο να καλύψουμε το τεχνολογικό κενό, ώστε να μη μένει η χώρα πίσω στις διεθνείς εξελίξεις», σημείωσε. .

Άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης

Ο διευθύνων σύμβουλος στάθηκε επίσης στη σημασία της διαφοροποίησης: πέρα από τις μπαταρίες ιόντων λιθίου, το HIIF εξετάζει και εναλλακτικές τεχνολογίες αποθήκευσης ηλεκτρισμού. Αναφέρθηκε και σε άλλες προτεραιότητες του Ταμείου, όπως οι υποδομές ύδατος, οι ψηφιακές εφαρμογές και τα έργα κυκλικής οικονομίας. Αυτοί οι τομείς, όπως είπε, δεν είναι απλώς επενδυτικές ευκαιρίες αλλά απαντήσεις στις μεγάλες προκλήσεις που φέρνει η κλιματική κρίση.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Φράγκος υπογράμμισε ότι το HIIF δεν έρχεται να ανταγωνιστεί τα υφιστάμενα εργαλεία χρηματοδότησης, αλλά να τα συμπληρώσει. Στόχος είναι να κινητοποιήσει θεσμικούς επενδυτές, που βλέπουν πλέον θετικά τη χώρα και αναζητούν μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις.