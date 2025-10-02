Ελληνοαμερικανικό-Εμπορικό-Επιμελητήριο:-Παραμένει-έντονο-το-ζήτημα-της-προσιτής-κατοικίας

Επισημαίνεται ότι το ζήτημα της προσιτής κατοικίας παραμένει έντονο, καθώς το μέσο ελληνικό νοικοκυριό δυσκολεύεται να συμβαδίσει με τη συνεχή αύξηση του κόστους στέγασης.

«Παρότι η αγορά στην Ελλάδα δείχνει γενικά ανθεκτική, υπάρχουν ήδη πρώιμες ενδείξεις πίεσης σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων. Για τους επόμενους έξι μήνες, αναμένεται θετική πορεία για τα ξενοδοχεία, τις εξοχικές κατοικίες και τα γραφεία, ενώ οι βιομηχανικοί χώροι, τα εμπορικά καταστήματα και τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης πιθανόν να υστερήσουν».

Αυτό προκύπτει από την επισκόπηση για το Α’ εξάμηνο του 2025 και τις προβλέψεις για το Β’ εξάμηνο του Property Market Outlook for Greece που δημοσιοποίησε σήμερα το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει ανακοίνωση, η Επιτροπή του Real Estate & Development του Ελληνο -αμερικανικού Επιμελητήριου παρουσίασε το Greece Property Market Outlook: H1 2025 & 6-Month Forecast και τα βασικά σημεία της έκδοσης αυτής είναι τα εξής:

– Η αγορά ακινήτων κινήθηκε θετικά στους τομείς των ξενοδοχείων, της κατοικίας και των εξοχικών/δευτερευουσών κατοικιών. Ωστόσο, οι τιμές στις κατοικίες θεωρούνται υπερτιμημένες και οι βιομηχανικοί χώροι κατέγραψαν πτώση αξιών. Κύριοι παράγοντες ανάπτυξης ήταν η ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές για κατοικίες, η άνοδος του τουρισμού και η αναμόρφωση των αστικών περιοχών. Παρ΄ όλα αυτά, η αβεβαιότητα στην νομοθεσία, η αύξηση του κόστους κατασκευής και οι δυσκολίες στην εύρεση προσιτής κατοικίας εξακολουθούν να δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις.

– Οι κανονισμοί δόμησης εξακολουθούν να επηρεάζουν τις εγκρίσεις αδειών και τη δραστηριότητα στον κατασκευαστικό κλάδο, εντείνοντας την αβεβαιότητα στην αγορά. Παράλληλα, η προσέλκυση νέων θεσμικών διεθνών επενδυτών και η διευκόλυνση μεγάλων εξαγορών μέσω χαμηλότερου κόστους κεφαλαίου παραμένουν κρίσιμες. Το ζήτημα της προσιτής κατοικίας παραμένει έντονο, καθώς το μέσο ελληνικό νοικοκυριό δυσκολεύεται να συμβαδίσει με τη συνεχή αύξηση του κόστους στέγασης.

– Παρότι η αγορά δείχνει γενικά ανθεκτική, υπάρχουν ήδη πρώιμες ενδείξεις πίεσης σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων. Για τους επόμενους έξι μήνες, αναμένεται θετική πορεία για τα ξενοδοχεία, τις εξοχικές κατοικίες και τα γραφεία, ενώ οι βιομηχανικοί χώροι, τα εμπορικά καταστήματα και τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης πιθανόν να υστερήσουν. Η θετική αυτή προοπτική βασίζεται στη σταθερότητα του πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος, στη μεγάλη ζήτηση από ξένους επενδυτές και στην προώθηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων. Ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν, όπως το υψηλό κόστος κατασκευής, η αβεβαιότητα στην νομοθεσία γύρω από τις διατάξεις του ΝΟΚ και η έλλειψη εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα εξειδικευμένων τεχνιτών.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Λευτέρης Σικαλίδης δήλωσε: «Η Επιτροπή Real Estate & Development του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου παρουσιάζει μια νηφάλια και τεκμηριωμένη αποτύπωση της αγοράς. Παρά τη δυναμική της, η αγορά καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε προοπτικές ανάπτυξης και προκλήσεις, όπως το κόστος και η διαθεσιμότητα. Η μελέτη αυτή παρέχει ρεαλιστική εικόνα και πρόβλεψη για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, αποτελώντας αξιόπιστη αναφορά για την πορεία του κλάδου και εργαλείο στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων».