Εμφύλιος-στον-ΣΥΡΙΖΑ-για-τα-εξοπλιστικά-και-την-4η-behlarra

Σύννεφα στη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και Νέας Αριστεράς πριν καλά καλά αυτή αρχίσει να συζητείται φέρνει το εξοπλιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης και ιδιαίτερα η τέταρτη φρεγάτα FDI Behlarra, η απόκτηση της οποίας συζητείται σήμερα στη Βουλή.

Αν και το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ συνεδρίασε χθες, εντούτοις η απόφαση του να υπερψηφίσει τη νέα φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού δεν υπήρξε εύκολη και σίγουρα όχι χωρίς απώλειες στην προσπάθεια της Κουμουνδούρου να θέσει τα θεμέλια σε έναν διάλογο με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Και αυτό, γιατί το ράλι των εξοπλισμών βρίσκει πάγια απέναντι τη Νέα Αριστερά, η οποία τοποθετείται σταθερά κατά μιας τέτοιας λογικής, χωρίς διάθεση να υπαναχωρήσει από τις θέσεις της, ακόμη και σε μια γεωπολιτική συγκυρία ομολογουμένως ρευστή.

Από την άλλη, για την Κουμουνδούρου η υπερψήφιση του εξοπλιστικού προγράμματος δεν πέρασε αβρόχοις ποσί, καθώς φέρονται να εξέφρασαν αντιρρήσεις τόσο ο Γραμματέας του κόμματος, Στέργιος Καλπάκης, όσο και ο Εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Ζαχαριάδης. «Δεν μπορείς από τη μία να καταγγέλλεις το Rearm Europe και από την άλλη να ψηφίζει φρεγάτες, που προορίζονται γι’ αυτό τον σκοπό», φέρονται να υποστηρίζουν όσοι διαφωνούν, ενώ προσωπικές απόψεις έχουν εκφράσει για το θέμα και άλλοι βουλευτές, όπως ο Γιώργος Καραμέρος.

«Θα σας πω την προσωπική μου άποψη, επειδή αυτή η υπόθεση των φρεγατών δεν έχει να κάνει με το ReArm και όλη αυτή την πολεμική οικονομία της Ευρώπης, αλλά έχει να κάνει με μια δέσμευση της χώρας προκειμένου να θωρακίσει την άμυνά της, ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Η υπόθεση των 2+2 φρεγατών έχει ξεκινήσει από την κυβέρνηση Τσίπρα» επισήμανε σχετικά ο κ. Καραμέρος, προσθέτοντας πως «ότι έχουν γίνει λάθος χειρισμοί στην πορεία από την κυβέρνηση της ΝΔ, ότι έχουν δεσμευτεί πάρα πολλοί πόροι για τα εξοπλιστικά συνολικά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό στο σχέδιο της τέταρτης φρεγάτας. Σας λέω την προσωπική μου άποψη».

«Δεν βλέπω τον λόγο να μπερδέψουμε τη λάθος στροφή της ευρωπαϊκής οικονομίας με το ReArm, με όλο αυτό το οποίο υπάρχει συνολικά γεωπολιτικά, με την ανάγκη της χώρας να λύσει τα προβλήματα που έχει στο επίπεδο του Πολεμικού Ναυτικού», κατέληξε.

Την ίδια στιγμή, το γεγονός ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε οικοδομήσει μια σχέση αλληλεπίδρασης με τη Γαλλία και στο πεδίο της Άμυνας είναι ένα στοιχείο που η Κουμουνδούρου δεν μπορεί να παραγνωρίσει, καθώς έχει δημιουργηθεί ήδη μια άτυπη παράδοση, ιδίως όταν ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε το εξοπλιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης και επί ημερών αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2021, με αφορμή τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale. Ταυτόχρονα, όμως, όσα στελέχη διαφωνούν με την υπερψήφιση, στέκονται στη φθορά της κυβέρνησης σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, υπό το φόβο η θετική στάση τους απέναντι στη φρεγάτα Behlarra να εκληφθεί ως σιωπηρή συναίνεση, αν όχι επιδοκιμασία των χειρισμών του Μεγάρου Μαξίμου.

Η υπόθεση, μάλιστα, περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, με δεδομένο ότι δεν έχουν συνεδριάσει τα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να υπάρξει επίσημη τοποθέτηση, αν και σήμερα συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, ενώ δεν αποκλείεται η Νέα Αριστερά να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για την τέταρτη φρεγάτα Behlarra, προκειμένου να διατηρήσει κάτι περισσότερο από εμφανείς τις διαχωριστικές γραμμές της ως προς τα εξοπλιστικά.

Εξάλλου, η Νέα Αριστερά είχε καταψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες και σε επίπεδο προϋπολογισμού, σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ που υπερψήφισε μετά από σχετική εισήγηση του Γιάννη Ραγκούση στα κομματικά όργανα, διαμορφώνοντας μια μεταξύ τους απόκλιση που δύσκολα θα ξεπεραστεί.

Πίεση στον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ

Παράλληλα, το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ προσανατολίζεται στο να υπερψηφίσει την νέα φρεγάτα FDI δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα περιθώρια ελιγμών για την Κουμουνδούρου, η οποία παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τις κινήσεις της Χαριλάου Τρικούπη, ιδίως στην προοπτική της διαμόρφωσης ενός προοδευτικού Forum διαλόγου, όπως προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, καθώς εμφανίστηκε να καθίσει σε ένα τραπέζι με ζητούμενο το διάλογο μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων.

Πάντως, ο απόηχος της υπερψήφισης της 4ης φρεγάτας FDI εκτιμάται ότι θα φτάσει ως την επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, όπου αναμένεται να προστεθούν και νέες διαφοροποιήσεις, σε μια διαδικασία που θα κινηθεί από νωρίς σε υψηλούς ρυθμούς, άλλωστε, λόγω της… απουσίας του Αλέξη Τσίπρα.