Εναρξη-της-Ανταγωνιστικής-Αγοράς-Ηλεκτρισμού-Κύπρου-με-συμβολή-της-eurobank

Η Eurobank ανακοινώνει τη συμμετοχή της ως Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού Κύπρου, η οποία τέθηκε σε λειτουργία στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, με πρώτη ημέρα εμπορίας την 1η Οκτωβρίου 2025.

Η νέα αγορά λειτουργεί ως Χρηματιστήριο Ενέργειας, στο οποίο παραγωγοί και προμηθευτές διαπραγματεύονται τιμές σε ημιωριαία βάση.

Ο σχεδιασμός της προβλέπει τον διακριτό ρόλο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ως Φορέα Εκκαθάρισης, του Λειτουργού Αγοράς ως εποπτεύοντος φορέα διαχείρισης, και της Eurobank Ελλάδας ως διαμεσολαβητή μεταξύ ΧΑΚ και συμμετεχόντων -παραγωγών και προμηθευτών-, για την εκκαθάριση και τον διακανονισμό θέσεων στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, την Αγορά Εξισορρόπησης και τις Επικουρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού και τις Τεχνικές Αποφάσεις του ΧΑΚ.

Ως Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, η Eurobank αναλαμβάνει τις εξής βασικές λειτουργίες για τους συμβεβλημένους συμμετέχοντες, με γνώμονα την ασφάλεια και την ακεραιότητα των συναλλαγών:

Λήψη αποτελεσμάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού από τις εκτελεσμένες συναλλαγές

Παρακολούθηση και εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (ημερήσιοι διακανονισμοί μετρητών, φορολογικές υποχρεώσεις)

Διαχείριση εξασφαλίσεων και κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από τον υπολογισμένο κίνδυνο

Διαχείριση πιστωτικών ορίων για την ομαλή διεκπεραίωση εντολών και συναλλαγών.

Η συμβολή της Eurobank υπήρξε καθοριστική για την επιτυχή ενεργοποίηση της αγοράς, επιδεικνύοντας ευελιξία, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση σε ένα σύνθετο και απαιτητικό εγχείρημα, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση. Είναι η μοναδική Τράπεζα ή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που απέκτησε την ιδιότητα του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους στην Κυπριακή Αγορά Ενέργειας, ενισχύοντας ουσιαστικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη λειτουργική αρτιότητα της νέας αγοράς.

Η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού Κύπρου σηματοδοτεί μία νέα εποχή στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο τη μετάβαση σε ένα πλήρως απελευθερωμένο και ανταγωνιστικό πλαίσιο, όπου παραγωγοί, προμηθευτές και τελικοί πελάτες, διαμορφώνουν ελεύθερα τους όρους διαχείρισης και αποζημίωσης της ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο.

Η επιτυχής υλοποίηση του έργου βασίστηκε στη στενή και εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της κυπριακής αγοράς, και ειδικότερα με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου, τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Η Eurobank, με πολυετή εμπειρία ως Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος στα Χρηματιστήρια Αξιών, Παραγώγων και Ενέργειας στην Ελλάδα, καταλαμβάνει διαχρονικά κορυφαίες θέσεις στην αγορά, διαθέτοντας πιστοποιημένα στελέχη υψηλής εξειδίκευσης, προηγμένα τεχνολογικά συστήματα και ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών της.

Η συμμετοχή της Eurobank στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού Κύπρου δεν αφορά τη διαμόρφωση των τιμών ενέργειας, αλλά την παροχή θεσμικών υπηρεσιών εκκαθάρισης και διακανονισμού, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την ασφάλεια και τη λειτουργική αρτιότητα της αγοράς. Η Τράπεζα στηρίζει την εξέλιξη της ενεργειακής αγοράς προς ένα πιο ανταγωνιστικό και βιώσιμο μοντέλο, με σεβασμό στις ανάγκες των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής παρουσίας του Ομίλου Eurobank στην Κύπρο. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Ελληνικής Τράπεζας και της Eurobank Κύπρου, η νέα Τράπεζα με την επωνυμία Eurobank αποτελεί πλέον έναν από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της χώρας, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, εκτεταμένο δίκτυο και δέσμευση στην υποστήριξη της κυπριακής οικονομίας και της ενεργειακής μετάβασης, καταλήγει η ανακοίνωση.