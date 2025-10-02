Επίσημη η συμφωνία Berkshire Hathaway – Occidental στα 9,7 δισ. δολ. – Το μεγαλύτερο deal του Μπάφετ την τελευταία τριετία

Η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι κατέληξε σε συμφωνία για την αγορά της πετροχημικής μονάδας OxyChem της Occidental Petroleum, έναντι 9,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά, επιβεβαιώνοντας τα χθεσινά δημοσιεύματα.

Η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι κατέληξε σε συμφωνία για την αγορά της πετροχημικής μονάδας OxyChem της Occidental Petroleum, έναντι 9,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά, επιβεβαιώνοντας τα χθεσινά δημοσιεύματα.

Η συμφωνία σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη της Berkshire από το 2022, όταν πλήρωσε 11,6 δισ. δολάρια για την ασφαλιστική εταιρεία Alleghany. Έρχεται επίσης σε μια εποχή που ο όμιλος κατέχει 344 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, ποσό ρεκόρ για την εταιρεία.

Η Berkshire είναι ήδη σημαντικός επενδυτής στην Occidental, κατέχοντας μερίδιο 28,2% στα τέλη Ιουνίου.

Ο Μπάφετ έχει δηλώσει ότι δεν θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της πετρελαϊκής εταιρείας.

«Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε την OxyChem ως λειτουργική θυγατρική εντός της Berkshire», δήλωσε σε δελτίο τύπου ο Γκρεγκ Άμπελ, Αντιπρόεδρος Μη Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων της Berkshire.

Ο Άμπελ, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Μπάφετ ως Διευθύνων Σύμβουλος της Berkshire το 2026, πρόσθεσε ότι η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Occidental, Βίκι Χόλουμπ, δείχνει «τη δέσμευσή της στη μακροπρόθεσμη οικονομική σταθερότητα της Occidental, όπως αποδεικνύεται από το σχέδιό τους να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα για την ενίσχυση του ισολογισμού της εταιρείας».