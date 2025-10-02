ΗΠΑ:-Πιθανή-η-μείωση-των-δασμών-στο-σκωτσέζικο-ουίσκι-προς-ενίσχυση-της-βιομηχανίας-μπέρμπον

Η Βρετανία προσπαθεί να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ πως η άρση των δασμών στο σκωτσέζικο ουίσκι θα αποβεί πραγματικά ευεργετική για τους εγχώριους παραγωγούς μπέρμπον.

Το ενδεχόμενο χαλάρωσης των δασμών στο σκωτσέζικο ουίσκι εξετάζει η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με την προοπτική ενίσχυσης της εγχώριας βιομηχανίας του μπέρμπον.

Σύμφωνα με το -, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έθεσε υπό συζήτηση το συγκεκριμένο θέμα έπειτα από αναφορά του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στον Τραμπ για αυτό το ζήτημα κατά την επίσημη συνάντηση που πραγματοποίησαν τον Σεπτέμβριο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει πως η κίνηση αυτή θα είναι ωφέλιμη για την αμερικανική βιομηχανία μπέρμπον, η οποία εξάγει μεταχειρισμένα βαρέλια στους παραγωγούς σκωτσέζικου ουίσκι, όπως αναφέρουν πηγές του -.

Παρόλα αυτά, δεν έχει ληφθεί ακόμη μια τελική απόφαση για τη χαλάρωση του δασμού 10% που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ στο ουίσκι, ούτε είναι σαφές εάν ο Τραμπ θα προχωρήσει στη μείωση των δασμών.

Οι ζημιές με νούμερα

Η Βρετανία υποστηρίζει πως η οι δασμολογικοί περιορισμοί των ΗΠΑ στις εξαγωγές κοστίζουν στη βιομηχανία της 20 εκατ. λίρες (26,9 εκατ. δολάρια). Ταυτόχρονα, περίπου το 60% του συνολικού σκωτσέζικου ουίσκι παλαιώνει σε βαρέλια μπέρμπον από το Κεντάκι, με τις συναλλαγές ανάμεσα στις δύο χώρες να αγγίζουν τα 300 εκατ. δολάρια ετησίως, σύμφωνα με την Scotch Whisky Association.

Ενώ οι ΗΠΑ φανέρωσαν ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση, ο Τραμπ έχει δείξει γενικά διστακτικός όσον αφορά την «παροχή» εξαιρέσεων σε εμπορικούς εταίρους.

Το μπέρμπον του Κεντάκι είναι ένα από τα εμβληματικά αμερικανικά προϊόντα που έχουν στοχοποιηθεί από τα δασμολογικά αντίποινα που έχουν επιβληθεί στις ΗΠΑ από άλλες χώρες. Οι αξιωματούχοι της βρετανικής κυβέρνησης συνεχίζουν την προσπάθεια να πείσουν τους Αμερικανούς ομολόγους τους για άρση των δασμών στο σκωτσέζικο ουίσκι, αφού αυτή η κίνηση θα αποβεί πραγματικά ευεργετική για τους εγχώριους παραγωγούς μπέρμπον.

Μέχρι ώρας, ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ δεν έχουν σχολιάσει επί του θέματος.