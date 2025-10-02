Η-hellenic-cables-θα-προμηθεύσει-inter-array-καλώδια-66kv-για-το-αιολικό-πάρκο-east-anglia-two

Η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings, ανέλαβε σύμβαση από την Seaway7 για την προμήθεια περίπου 165 χλμ. υποβρύχιων inter-array καλωδίων 66kV και των σχετικών εξαρτημάτων τους για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο East Anglia TWO (EA2) στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το έργο EA2, που αναπτύσσεται από την ScottishPower Renewables, αποτελεί μέρος του East Anglia Hub, ενός από τα μεγαλύτερα υπεράκτια αιολικά έργα του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πάρκο βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Βόρειας Θάλασσας, 32,6 χλμ. από την ακτή του Suffolk, και θα περιλαμβάνει έως και 64 ανεμογεννήτριες, με προγραμματισμένη εγκατεστημένη ισχύ έως και 960 MW. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, το υπεράκτιο αιολικό πάρκο αναμένεται να ηλεκτροδοτεί περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Hellenic Cables θα είναι υπεύθυνη για τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τις δοκιμές και την προμήθεια των καλωδίων, και την προμήθεια των σχετικών εξαρτημάτων. Τα καλώδια θα κατασκευαστούν στο καθετοποιημένο και υπερσύγχρονο εργοστάσιο υποβρύχιων καλωδίων της εταιρείας στην Κόρινθο. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2026 και οι τελικές παραδόσεις προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027.

Η νέα αυτή σύμβαση έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης ανάθεσης για το έργο East Anglia THREE και ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία της Hellenic Cables με την Seaway7 και την ScottishPower Renewables.

Ο Κώστας Σαββάκης, Γενικός Διευθυντής της Hellenic Cables, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με την Seaway7 και την ScottishPower Renewables, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του υπεράκτιου κόμβου East Anglia με αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας καλωδιακές λύσεις.»