Θεοδωρικάκος-για-δηλώσεις-Κοβέσι:-«Η-διαφάνεια-και-η-λογοδοσία,-έμπρακτες-αξίες-της-παράταξης-μας»

«Διαφάνεια και λογοδοσία παντού, για τους πάντες και για τα πάντα. Αυτή είναι η δική μου στάση και άποψη, όπως και της παράταξης που έχω την τιμή να εκπροσωπώ» δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τη σημερινή τοποθέτηση της Ευρωπαίας εισαγγελέως, Λάουρα Κοβεσί. .

Στη ερώτηση για την τοποθέτηση της Ευρωπαίας εισαγγελέως, να υπάρξει αλλαγή του σχετικού νόμου περί ευθύνης υπουργών, ο κος Θεοδωρικάκος απάντησε: «Όσον αφορά το άρθρο 86 περί ευθύνης Υπουργών, έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να αναθεωρηθεί στην επόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος»,

Νωρίτερα, σε συνεντεύξεις του στην ΕΡΤ και στο OPEN σχετικά με την ανάκτηση κεφαλαίων από παλαιά επενδυτικά σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν, ο υπουργός υπογράμμισε: «Όταν πήγα στο υπουργείο Ανάπτυξης, βρήκα ότι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ είχαν πάει σε εταιρείες που δεν έκαναν τις επενδύσεις που όφειλαν. Δώσαμε μια υπόσχεση στους πολίτες να πάρουμε πίσω αυτά τα χρήματα. Ήδη έχουν ανακτηθεί 80 εκατομμύρια ευρώ. Με πράξεις αποδεικνύουμε ότι ενδιαφερόμαστε για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, γιατί αυτό είναι υποχρέωσή μας απέναντι στην κοινωνία. Είναι υπόθεση τιμής να κυνηγήσουμε και το τελευταίο ευρώ».

