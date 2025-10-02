ΙΚΕΑ:-Νέο-κατάστημα-στη-Νέα-Υόρκη-παρά-τους-δασμούς-Τραμπ-στα-έπιπλα

Ένα νέο κατάστημα ανοίγει στη Νέα Υόρκη η ΙΚΕΑ εκτιμώντας ότι η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς στα έπιπλα δεν θα εκτροχιάσει την επέκτασή της στις ΗΠΑ.

Η Ingka Group, ο μεγαλύτερος λιανοπωλητής επίπλων IKEA παγκοσμίως, δήλωσε ότι απέκτησε ένα ακίνητο στο Μανχάταν έναντι 213 εκατ. δολαρίων, όπου σχεδιάζει να ανοίξει ένα νέο κατάστημα στο πλαίσιο του σχεδίου επέκτασης του ομίλου, ύψους 2,2 δισ. δολαρίων, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανακοίνωση έγινε την ημέρα που ο Τραμπ ανακοίνωσε νέους δασμούς σε προϊόντα ξύλου και επίπλων, κλιμακώνοντας τον εμπορικό του πόλεμο στο όνομα της εθνικής ασφάλειας και της υποστήριξης των εγχώριων κατασκευαστών.

Οι αμερικανικοί δασμοί

Από τις 14 Οκτωβρίου, οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς 10% στις εισαγωγές ξυλείας και 25% στις εισαγωγές επίπλων τουαλέτας, ντουλαπιών κουζίνας και ξύλινων προϊόντων με ταπετσαρία. Την 1η Ιανουαρίου, οι δασμοί θα αυξηθούν στο 30% για τα ξύλινα προϊόντα με ταπετσαρία και στο 50% για τα ντουλάπια κουζίνας και τα έπιπλα τουαλέτας που εισάγονται από χώρες που δεν έχουν επιτύχει σχετική εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Παρά το υψηλότερο κόστος που θα προκύψει για τις εταιρείες που πραγματοποιούν αποστολές στην Αμερική, η Ingka Group δήλωσε ότι τα σχέδια επέκτασης στις ΗΠΑ παραμένουν ως έχουν.

Το κατάστημα στο SoHo

Το ακίνητο των 53.000 τετραγωνικών ποδιών στην περιοχή του SoHo στη Νέα Υόρκη θα στεγάσει ένα διώροφο κατάστημα Ikea, ενώ τέσσερις όροφοι θα ανακαινιστούν για να φιλοξενήσουν γραφεία, τα οποία στη συνέχεια θα ενοικιαστούν.

Πέρυσι, ο όμιλος επένδυσε σε ένα έργο κατασκευής ακινήτων στην Fifth Avenue του Μανχάταν, όπου σχεδιάζει επίσης να ανοίξει ένα κατάστημα.

Ο Javier Quiñones, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής βιωσιμότητας του αμερικανικού βραχίονα της Ikea, δήλωσε: «Επαναπροσδιορίζουμε με τόλμη τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε και εξυπηρετούμε τους πελάτες μας και αυτό το νέο κατάστημα στην καρδιά της Νέας Υόρκης είναι ένα ακόμη βήμα προκειμένου να βρίσκεται η Ikea πιο κοντά στα πλήθη. Καθώς γιορτάζουμε 40 χρόνια στις ΗΠΑ, αυτή η επένδυση σε μία από τις πιο πολυσύχναστες εμπορικές γωνιές της Νέας Υόρκης υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση πελατών εκεί όπου βρίσκονται».