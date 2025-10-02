Κυρανάκης:-Δεν-ισχύει-ότι-ο-Μπισμπίκης-πλήρωσε-1.200-ευρώ-και-τη-γλίτωσε,-η-εγκατάλειψη-αντιμετωπίζεται-ποινικά

Η αυστηροποίηση των ποινών για την εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος αποτέλεσε το βασικό θέμα παρέμβασης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος σχολίασε τα πρόσφατα περιστατικά που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα.

Με αφορμή τον θανάσιμο τραυματισμό 44χρονου στην Πέτρου Ράλλη, όταν παρασύρθηκε από μηχανή και εγκαταλείφθηκε αβοήθητος, αλλά και το τροχαίο πριν από λίγες ημέρες με τον ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ξεκαθάρισε τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ.

«Ο νέος κώδικας κατόπιν αιτήματος, δικαίου των συγγενών θυμάτων τροχαίων, άλλαξε και πλέον το αδίκημα της εγκατάλειψης αντιμετωπίζεται ως κακούργημα. Να το ξέρουν όλοι όσοι έχουν στο μυαλό τους ότι εγκαταλείποντας θα έχουν καλύτερη μοίρα. Θα είναι σε χειρότερη, πολύ χειρότερη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Επεσήμανε ακόμη τα όρια των ποινών που προβλέπονται: «Αν διαπιστωθεί σοβαρός κίνδυνος ζωής, κάθειρξη έως και 6 έτη. Βαριά σωματική βλάβη κάθειρξη έως και 10 έτη. Θάνατος κάθειρξη έως και 20 έτη. Σαν δολοφονία, είναι μια δολοφονία. Μάλιστα με την μέθοδο της υποτροπής που εφαρμόζεται, όταν πιάνεται κάποιος για μία παράβαση, τον αντιμετωπίζεις ως ύποπτο τέλεσης οδικών εγκλημάτων».

Ο αναπληρωτής υπουργός σχολίασε και το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος προκάλεσε ζημιές σε τρία αυτοκίνητα και μια μπάρα στη Φιλοθέη και κατόπιν εγκατέλειψε το σημείο.

«Εμένα δεν μου αρέσει ένας υπουργός να σηκώνει το δάχτυλο σε έναν πολίτη που η υπόθεσή του ελέγχεται από τα δικαστήρια. Εγώ δεν θα σηκώσω το δάχτυλο στον Βασίλη Μπισμπίκη. Η εγκατάλειψη πλέον αντιμετωπίζεται και ποινικά. Υπάρχουν διοικητικά μέτρα, υπάρχουν και ποινικά μέτρα. Άρα κάποιοι τίτλοι που λένε “α, πλήρωσε 1200 ευρώ και τη γλίτωσε”, δεν ισχύουν», υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.