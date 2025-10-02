Λογαριασμοί-ρεύματος:-Πώς-διαμορφώνονται-τα-«πράσινα»-τιμολόγια-τον-Οκτώβριο

Με φόντο τις υψηλότερες κατΛοά 27% τιμές στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τον Σεπτέμβριο, τα τιμολόγια Οκτωβρίου αναδεικνύουν μεικτή εικόνα στην αγορά, με τους μεγάλους παρόχους να κρατούν σταθερές τις τιμές ή να προχωρούν ακόμη και σε μειώσεις, αλλά τους μικρότερους να επιλέγουν τις αυξήσεις των «πράσινων» τιμολογίων.

Ως γνωστόν, οι χρεώσεις των «πράσινων» τιμολογίων που ανακοινώνονται την 1η κάθε μήνα συναρτώνται και αντανακλούν τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς με το βαθμό που συμβαίνει αυτό να καθορίζεται από την εμπορική πολιτική των παρόχων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ κάνει γνωστό ότι απορροφά πλήρως την αύξηση της τάξης του 27% στις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρώντας αμετάβλητη την τιμή του «πράσινου» οικιακού τιμολογίου στο επίπεδο του Σεπτεμβρίου, δηλαδή στα 0,129 ευρώ/kWh για κατανάλωση μέχρι 500 κιλοβατώρες το μήνα, 0,153 ευρώ για υψηλότερη κατανάλωση και 0,11481 για τις ώρες μειωμένης χρέωσης (το παλιό νυχτερινό).

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Protergia προχώρησε σε μείωση 6,29%, με την τιμή να μειώνεται ελαφρά στα 0,149 ευρώ/kWh.

Σε αντίθεση με τους μεγάλους παίκτες της αγοράς, oι περισσότεροι μικρότεροι πάροχοι προχώρησαν σε αυξήσεις, ακόμη και διψήφιες. Έτσι, ο ΗΡΩΝ αύξησε το τιμολόγιο στα 0,14761 ευρώ/kWh, η Elpedison, το κράτησε σταθερό για τις πρώτες 100 KWh, (στα 0,15241 ευρώ/kWh) αλλά το αύξησε από την 101η KWh και πανω, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 0,219 λεπτά ευρώ/kWh. Η Φυσικό Αέριο το αύξησε στα 0,166 ευρώ/kWh, η NRG στα 0.185 ευρώ/kWh, η Ζενιθ στα 0,22818 ευρώ/kWh, η Volton στα 0,1589 ευρώ/kWh.

Σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα, αξίζει να σημειωθεί, διαμορφώνονται τα μπλε (σταθερά) τιμολόγια πολλών προμηθευτών, με αρκετές περιπτώσεις κάτω από τα 10 σεντς ανά κιλοβατώρα. Στα μπλε τιμολόγια στρέφεται η πλειονότητα των καταναλωτών κατά την ανανέωση των συμβολαίων τους, καθώς εκτός από χαμηλότερες χρεώσεις (σε πολλές περιπτώσεις), εξασφαλίζουν και προστασία από ενδεχόμενες ανατιμήσεις τους επόμενους μήνες.

Το σύνολο των τιμολογίων από όλους τους προμηθευτές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής, https://energycost.gr

