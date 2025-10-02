Μαζικές απολύσεις ενόψει – Το shutdown παραλύει την Αμερική

Η Ουάσιγκτον βυθίζεται σε μία από τις σοβαρότερες κυβερνητικές κρίσεις των τελευταίων ετών, καθώς το πρώτο shutdown μετά από σχεδόν επτά χρόνια είναι σε ισχύ.

Το σχέδιο χρηματοδότησης αφήνει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες χωρίς προϋπολογισμό, με τον Λευκό Οίκο να προειδοποιεί για μαζικές απολύσεις εντός 48 ωρών.

Στα χαρακώματα τα δύο κόμματα

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί δείχνουν ο ένας τον άλλον ως υπεύθυνο. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έκανε σπάνια εμφάνιση στην ενημέρωση του Λευκού Οίκου κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι «παίζουν πολιτικά παιχνίδια» και υποστηρίζοντας πως «αν πραγματικά νοιάζονται για τον λαό, πρέπει να ανοίξουν ξανά την κυβέρνηση».

Η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιττ μίλησε ακόμη πιο ωμά: «Μερικές φορές πρέπει να κάνεις πράγματα που δεν θέλεις. Οι Δημοκρατικοί μας έφεραν σε αυτή τη θέση», είπε, ανακοινώνοντας πως οι μαζικές περικοπές θέσεων εργασίας θα ξεκινήσουν εντός δύο ημερών.

Από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, κατηγόρησε τους Ρεπουμπλικανούς ότι επιχειρούν να «εκβιάσουν» το κόμμα του αποδεχόμενο ένα ανεπαρκές σχέδιο χρηματοδότησης.

Το διακύβευμα: η υγειονομική κάλυψη

Στην καρδιά της διαμάχης βρίσκεται η απαίτηση των Δημοκρατικών να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για παροχές υγείας σε χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Οι Ρεπουμπλικανοί, που ελέγχουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου αλλά δεν διαθέτουν 60 ψήφους στη Γερουσία, επιμένουν σε μια προσωρινή συμφωνία έως τα μέσα Νοεμβρίου με τα σημερινά επίπεδα χρηματοδότησης.

Οι Ρεπουμπλικανοί κατηγορούν τους Δημοκρατικούς ότι θυσιάζουν την ομαλή λειτουργία του κράτους για «κοστοβόρα προνόμια» που θεσπίστηκαν την περίοδο της πανδημίας. Ο Βανς, μάλιστα, υποστήριξε –χωρίς στοιχεία– ότι οι Δημοκρατικοί θέλουν να επεκτείνουν τα οφέλη ακόμη και σε μετανάστες χωρίς χαρτιά, ισχυρισμό που οι ίδιοι απορρίπτουν κατηγορηματικά.

Οι συνέπειες για εργαζόμενους και οικονομία

Η αβεβαιότητα απλώνεται σε εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες. Αναλυτές εκτιμούν ότι περίπου 750.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι –περίπου το 40% του συνόλου– θα τεθούν σε αναγκαστική άδεια άνευ αποδοχών.

Αν και παραδοσιακά οι εργαζόμενοι αυτοί αποζημιώνονται αναδρομικά, αυτή τη φορά ο Λευκός Οίκος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μόνιμων απολύσεων, εάν το shutdown παραταθεί.

Συνεχίζουν να εργάζονται χωρίς μισθό οι «απαραίτητοι» εργαζόμενοι, όπως στρατιωτικοί και συνοριοφύλακες, ενώ η υπόλοιπη δημόσια διοίκηση παραλύει. Τα εθνικά πάρκα κλείνουν, οι τουριστικές υπηρεσίες αναστέλλονται και η καθυστέρηση κρίσιμων οικονομικών δεικτών προκαλεί πονοκέφαλο σε αγορές και επιχειρήσεις.

Χωρίς διάθεση συμβιβασμού

Στο Καπιτώλιο, η Γερουσία διέκοψε τις εργασίες της χωρίς να καταλήξει σε συμφωνία, ενώ η Βουλή των Αντιπροσώπων ετοιμάζεται να θέσει σε ψηφοφορία το ρεπουμπλικανικό νομοσχέδιο την Παρασκευή.

Μέχρι τότε, η αβεβαιότητα παραμένει και η απειλή ενός shutdown μεγαλύτερης διάρκειας και κόστους από εκείνο του 2018 γίνεται ολοένα πιο ορατή.