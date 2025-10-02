Μαρινάκης:-Όποιος-ακούσει-την-κυρία-Κοβέσι,-καταλαβαίνει-ότι-τα-περί-συγκάλυψης-είναι-παραμύθια-της-Χαλιμάς

Επίσης, επανέλαβε ότι το αίτημα του κ. Ρούτσι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης να το απαντήσει. «Δεν υπάρχει νομικό κενό. Η ίδια η Δικαιοσύνη έχει πει ότι κάθε επιπλέον αίτημα μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του ακροατηρίου της δίκης. Αυτά είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Άρα αν εννοείτε να κάνει η κυβέρνηση παρέμβαση, μακριά από εμάς», πρόσθεσε. «Είμαστε αποφασισμένοι να μην γίνει η Ελλάδα Μπανανία και να επεμβαίνει η κυβέρνηση στη Δικαιοσύνη», είπε.

Ερωτηθείς για τον Πάνο Ρούτσι και το εάν ο πρωθυπουργός σκοπεύει να τον επισκεφθεί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι ένας πολιτικός είναι να χρησιμοποιήσει μια ανθρώπινη τραγωδία για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη. Οι πολιτικοί που έσπευσαν να πάνε στο σημείο για 5 λεπτά δημοσιότητα, δεν σέβονται αυτόν τον άνθρωπο».

Επίθεση εξαπέλυσε ο κ. Μαρινάκης στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ερωτηθείς για τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη ότι καθοδηγεί τον Πάνο Ρούτσι. Εκφράζοντας τον σεβασμό του για τον κ. Ρούτσι, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «ρόλος της κυρίας Κωνσταντοπούλου είναι να κάνει μεγαλύτερης εμβέλειας πολιτική καριέρα στις πλάτες συγγενών θυμάτων ενός τραγικού δυστυχήματος».

Για την αναθεώρηση του άρθρου 86, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης, μετά την κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας, να προχωρήσει η αναθεώρηση του άρθρου με περισσότερες από 151 ψήφους.

Ερωτηθείς για την επικείμενη κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι όποιος κριθεί ότι πρέπει να δώσει απαντήσεις, θα κληθεί στην επιτροπή. «Δεν είμαστε στη λογική διάχυσης των ευθυνών», υποστήριξε.

«Το Σύνταγμα αλλάζει μόνο με ένα τρόπο, με τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Αν η κυβέρνηση το άλλαζε με έναν νόμο και ένα άρθρο, όπως έλεγε κι ένας πρώην πρωθυπουργός, θα διέπραττε σοβαρότατα αδικήματα», είπε. Πάντως, υπενθύμισε ότι δύο υπουργοί, οι κ.κ. Καραμανλής και Τριαντόπουλος, θα βρεθούν ενώπιον φυσικού δικαστή, όπως προβλέπει ο νόμος, προσθέτοντας ότι δεν θυμάται ανάλογα περιστατικά. Η ίδια διαδικασία έγινε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Ναι, θέλουμε να αλλάξει το 86, αλλά δεν πρόκειται να καταστρατηγήσουμε τα πάντα, πολύ περισσότερο η Ευρωπαία εισαγγελέας». Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δεν παρεμπόδισε ούτε την εγχώρια, ούτε την ευρωπαϊκή εισαγγελία και έκανε ό,τι μπορούσε για να χυθεί φως στην υπόθεση.

«Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να αλλάξει το 86 του Συντάγματος, το οποίο χαιρέτισε η Ευρωπαία εισαγγελέας», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές για όσους προσπαθούν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι έχει δημιουργηθεί μια εισαγγελία στις Βρυξέλλες που ασχολείται μόνο με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

«Όποιος ακούσει την κυρία Κοβέσι καταλαβαίνει ότι τα περί συγκάλυψης είναι “παραμύθια της Χαλιμάς”» σχολίασε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι εστίες παραβατικότητας και διαφθοράς υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη και χρέος της Πολιτείας είναι να αντιμετωπίζονται όλες αυτές οι εστίες και οι υπαίτιοι να οδηγούνται στη δικαιοσύνη.

Σημαντική χαρακτήρισε την επίσκεψη της Ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Η πολιτική μας για την ακρίβεια αποδίδει»

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην επικείμενη μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς σε ράφια σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε και ο υπουργός Ανάπτυξης. Η λίστα θα δοθεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Επίσης, σχολίασε την υποχώρηση του πληθωρισμού στο 1,8% τον Σεπτέμβριο.

«Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους καταναλωτές με κάθε δυνατό μέσο, ενισχύοντας το εισόδημά τους και, ταυτόχρονα, θωρακίζοντας τις ελεγκτικές αρχές και εντείνοντας τους ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα με στόχο να θέσουμε αποτελεσματικά αναχώματα απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Είναι μια διαρκής μάχη και έχουμε ακόμα μπροστά μας δρόμο, όμως, φαίνεται πια ότι η πολιτική μας αποδίδει», είπε.

Επιστροφή σε επίπεδα τιμών 2021 στην ενέργεια

Όσον αφορά στην ενέργεια, σχολίασε ότι τον Οκτώβριο, οι περισσότεροι πάροχοι έδειξαν αυτοσυγκράτηση και απορρόφησαν σε μεγάλο βαθμό την αύξηση στις τιμές χονδρικής. «Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, που δείχνει ότι οι πάροχοι έχουν λάβει το μήνυμα της κυβέρνησης. Τα στοιχεία, μάλιστα, δείχνουν ότι επιστρέφουμε σε επίπεδα τιμών 2021, δηλαδή στις τιμές πριν την ενεργειακή κρίση», είπε.

Στο ίδιο πλαίσιο, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει εργαλεία και μηχανισμούς και διαμήνυσε ότι «Όποτε διαπιστώνονται μειώσεις στη χονδρική και οι προμηθευτές δεν τις μετακυλούν στους καταναλωτές, η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν. Ομοίως, όποτε διαπιστώνονται αυξήσεις στη χονδρική και πάλι η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει με τους ενδεδειγμένους τρόπους, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, ώστε να ανακουφίσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη:

Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου θα δοθεί η λίστα που αφορά στη μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε συνάντηση, χθες, με εκπροσώπους των αλυσίδων λιανεμπορίου γι’ αυτό το ζήτημα.

Η μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι μια θετική και αναγκαία εξέλιξη. Με τις μειώσεις αυτές των τιμών θα δοθεί ανάσα στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής.

Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας έχει υπάρξει συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τον Σύνδεσμο των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.

Συνεχίζουμε ταυτόχρονα τους ελέγχους στην αγορά και την επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις αθέμιτων πρακτικών. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία της μεγάλης μεταρρύθμισης του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.

Επιπλέον, αξίζει να σημειώσουμε πως ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα, κατέγραψε υποχώρηση καθώς διαμορφώθηκε σε 1,8% τον Σεπτέμβριο, από 3,1% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat και αποτελεί τον τρίτο χαμηλότερο σε επίπεδο ευρωζώνης, της οποίας ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε σε 2,2% τον Σεπτέμβριο, από 2% τον Αύγουστο, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση.

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους καταναλωτές με κάθε δυνατό μέσο, ενισχύοντας το εισόδημά τους και, ταυτόχρονα, θωρακίζοντας τις ελεγκτικές αρχές και εντείνοντας τους ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα με στόχο να θέσουμε αποτελεσματικά αναχώματα απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Είναι μια διαρκής μάχη και έχουμε ακόμα μπροστά μας δρόμο, όμως, φαίνεται πια ότι η πολιτική μας αποδίδει.

Τον Οκτώβριο βλέπουμε ότι οι περισσότεροι πάροχοι ενέργειας, δείχνοντας αυτοσυγκράτηση, απορρόφησαν σε μεγάλο βαθμό την αύξηση -της τάξης του 27%- που είδαμε στις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοινώνοντας σταθερές τιμές ως προς τον προηγούμενο μήνα.

Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, που δείχνει ότι οι πάροχοι έχουν λάβει το μήνυμα της κυβέρνησης.

Τα στοιχεία, μάλιστα, δείχνουν ότι επιστρέφουμε σε επίπεδα τιμών 2021, δηλαδή στις τιμές πριν την ενεργειακή κρίση.

Έχουμε εργαλεία και μηχανισμούς που χρησιμοποιήσαμε ήδη από τότε, οπότε και εφαρμόσαμε παρεμβάσεις στη χονδρική και τη λιανική, φορολογήσαμε υπερκέρδη, επιδοτήσαμε τους καταναλωτές, αλλά και τις επιχειρήσεις.

Όποτε διαπιστώνονται μειώσεις στη χονδρική και οι προμηθευτές δεν τις μετακυλούν στους καταναλωτές, η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν.

Ομοίως, όποτε διαπιστώνονται αυξήσεις στη χονδρική και πάλι η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει με τους ενδεδειγμένους τρόπους, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, ώστε να ανακουφίσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έχουν πολλές φορές τονίσει στον δημόσιο λόγο τους ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι ο έλεγχος των τιμών ενέργειας, τόσο στη χονδρική, όσο και στη λιανική. Το κόστος ενέργειας επηρεάζει κάθε νοικοκυριό, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας.

Άλλωστε, με πρωτοβουλία της χώρας μας και του ίδιου του Πρωθυπουργού (ο οποίος τον περασμένο Ιανουάριο, ζήτησε με επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τη δημιουργία μηχανισμού ελέγχου εξέλιξης των τιμών), συστάθηκε η task force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εργάζεται για τη μείωση του χάσματος στις τιμές ρεύματος μεταξύ κεντρικών και βόρειων χωρών της Ε.Ε. και της ανατολικής Ευρώπης. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε πλέον μεγαλύτερη ομοιομορφία στις τιμές χονδρικής σε όλη την Ευρώπη.

Η κυβέρνηση εργάζεται σε αυτό το πλαίσιο για την αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών, ούτως ώστε αυτή η σύγκλιση να γίνει μόνιμη και ο μηχανισμός της task force, που ζήτησε η χώρα μας, να θεσμοθετηθεί και να αποτελέσει συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε 8,1% σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ διαμορφώνεται το ποσοστό ανεργίας για τον Αύγουστο του 2025 σε σχέση με 9,7% που ήταν τον Αύγουστο του 2024 και σε σχέση με 8,3% που ήταν τον φετινό Ιούλιο.

Οι θέσεις εργασίας αυξάνονται ακόμα περισσότερο και πλέον πάνω από 500.000 συμπολίτες μας έχουν βρει δουλειά και μάλιστα με καλύτερες αποδοχές σε σχέση με το παρελθόν.

Τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ενσωματώνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Παράλληλα, στο εν λόγω σχέδιο νόμου, εισάγονται και κάποιες νέες επιμέρους ρυθμίσεις, επιπλέον όσων ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

• Παρατείνεται η ισχύς των κινήτρων για πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών και για το φορολογικό έτος 2026.

• Στη φορολογία εισοδήματος, επιπλέον των γενικότερων φορολογικών μειώσεων, μειώνεται και από 22% σε 20% ο συντελεστής αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών των ιατρών.

• Στο μισθολόγιο των σωμάτων ασφαλείας προβλέπεται επίδομα διοίκησης, κατ’ αναλογία με τις ένοπλες δυνάμεις, και για την αστυνομία, την πυροσβεστική και το λιμενικό.

• Το επίδομα των 130 ευρώ που λαμβάνουν τα σώματα ασφαλείας και οι ένοπλες δυνάμεις σε μονάδες του Έβρου και ακριτικά νησιά, καθώς και οι ένοπλες δυνάμεις σε μονάδες προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου, επεκτείνεται και στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετούν στους συνοριακούς σταθμούς και τμήματα της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης).

• Η μείωση κατά 50% του ελάχιστου εισοδήματος των ατομικών επιχειρήσεων πέρα από τους οικισμούς έως 1500 κατοίκους εκτός Αττικής που έχει εξαγγελθεί, εφαρμόζεται και για τα σχολικά κυλικεία πανελλαδικά.

• Θεσπίζεται επίδομα ιδιαίτερων καθηκόντων στο προσωπικό των Σωφρονιστικών καταστημάτων ύψους 100 ευρώ, κ.ά.

Οι κινήσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών θα συνεχίζονται όσο τα οικονομικά της χώρας βελτιώνονται. Άλλωστε, αυτός είναι ο στόχος μας. Να διανέμουμε δίκαια το πλεόνασμα της οικονομίας σε όλους τους πολίτες, στηρίζοντας όσους το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη αλλά και τις οικογένειες με παιδιά και τις νεότερες γενιές.

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία επανακαθορίζεται το ανώτατο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης για το στρατιωτικό προσωπικό που εκτελεί 24ωρη υπηρεσία.

Έως τώρα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων λαμβάνουν αποζημίωση, κατά μέσο όρο, για τις 5 από τις 8 ώρες της βραδινής υπηρεσίας. Με τη νέα ΚΥΑ, που θα εφαρμοστεί από 1.1.2026, θα αποζημιώνεται το σύνολο των 8 ωρών.

Για παράδειγμα:

-Στρατιωτικός που εκτελεί 6 υπηρεσίες τον μήνα και αποζημιώνεται για 28 ώρες, θα αποζημιώνεται για 48 ώρες. Πρόκειται για αύξηση 70% στην αποζημίωση, από 93€ σε 160€ μηνιαίως. Το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 800€.

-Στρατιωτικός που εκτελεί 4 υπηρεσίες τον μήνα και αποζημιώνεται για 21 ώρες, θα αποζημιώνεται για 32 ώρες, αντιστοίχως. Πρόκειται για αύξηση 52% στην αποζημίωση, από 70€ σε 107€ μηνιαίως. To ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 440€.

Επιπρόσθετα, με την ίδια ΚΥΑ θεσμοθετείται η αποζημίωση νυχτερινών βαρδιών για τους στρατιωτικούς νοσηλευτές, για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν υφίστατο σχετική πρόβλεψη. Ενδεικτικά σημειώνεται πως νοσηλευτής με 3 νυχτερινές βάρδιες το μήνα θα λαμβάνει 80€ ανά μήνα ή 960€ το έτος.

Το συνολικό ποσό των επιπλέον αποζημιώσεων, που έρχεται σε συνέχεια των αυξήσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί και θα λαμβάνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων ανέρχεται σε 8,7 εκατ. ευρώ.

Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται το επιχειρησιακό σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ». Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο πλέγμα πρόληψης, αποτροπής και καταστολής παραβατικών συμπεριφορών και εγκληματικών πράξεων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέσω στοχευμένων περιπολιών, ελέγχων και συντονισμένων παρεμβάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το πρώτο 8μηνο του 2025, οι αστυνομικοί του σχεδίου προχώρησαν σε 91.610 ελέγχους, 1.539 προσαγωγές και 1.536 συλλήψεις -μεταξύ άλλων- για κλοπές, ληστείες, φθορές, γκράφιτι και παραβάσεις που αφορούν ναρκωτικά, όπλα και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Σημειώνεται πως από τις αρχές του 2025 το σχέδιο επεκτάθηκε πέραν των Μετρό, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ, στον προαστιακό σιδηρόδρομο και στα αστικά λεωφορεία.

Όπου, μάλιστα, παρατηρείται αύξηση περιστατικών κλοπών ή φθορών, το σχέδιο ενισχύεται με πρόσθετες πεζές περιπολίες και αστυνομικό προσωπικό.

Συνεχίζεται η αποκατάσταση των ζημιών από την καταστροφική πλημμύρα Daniel σε όλη τη Θεσσαλία, με γρήγορους ρυθμούς. Η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχει εκδώσει, ήδη, 3.063 άδειες επισκευής κτιρίων, οι οποίες αντιστοιχούν σε 6.164 διεκπεραιωμένες αιτήσεις πολιτών. Συνολικά έχουν υποβληθεί 12.618 αιτήσεις. Όσον αφορά στο συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στις εκδοθείσες άδειες επισκευής, ανέρχεται σε 23,45 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να επισημανθεί πως από τον Μάρτιο 2025 και μετά, ο ημερήσιος ρυθμός έκδοσης αδειών έχει υπερδιπλασιαστεί, από 4,6 σε 10,4 άδειες ανά ημέρα.

Τα οικονομικά οφέλη ειδικά για τις οικογένειες και τη μεσαία τάξη, από τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μπορούν να υπολογίσουν οι φορολογούμενοι, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που τέθηκε χθες σε λειτουργία.

Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε browser σε υπολογιστή, tablet ή κινητό τηλέφωνο, στη διεύθυνση www.taxcalc2025.minfsofokleous10.gr.

Σε μερικά δευτερόλεπτα, κάθε πολίτης μπορεί να διαπιστώσει -με σχετική ακρίβεια- τις μειώσεις στη φορολογία που θα ισχύσουν από το 2026. Για τους μισθωτούς, οι μειώσεις αυτές ισοδυναμούν με αυξήσεις μισθών από τον Ιανουάριο της νέας χρονιάς, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες το όφελος θα αποτυπωθεί το 2027.

Από την 1η Οκτωβρίου ξεκίνησε η ένταξη των ραντεβού όλων των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού.

Οι πολίτες μπορούν, πλέον, να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, εύκολα, μέσω των εξής τριών βασικών πυλών:

• της εφαρμογής «MyHealth»,

• της πλατφόρμας «finddoctors.gov.gr»

• της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής «1566».

Αυτή η νέα λειτουργικότητα έρχεται να προστεθεί στον ήδη ισχυρό πυλώνα του Ενοποιημένου Συστήματος, το οποίο διαχειρίζεται πάνω από 700.000 ραντεβού τον μήνα με προσωπικούς και ειδικευμένους ιατρούς, καθώς και επιπλέον 50.000 ραντεβού για αιματολογικές εξετάσεις.

Η ένταξη των νοσοκομείων του ΕΣΥ, με επιπλέον 7.000.000 ραντεβού όπως εκτιμάται, αναμένεται να πολλαπλασιάσει τη λειτουργική αξία, την εμβέλεια και τη χρηστικότητα του συστήματος, διευκολύνοντας την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών και συμβάλλοντας στη συνολική ψηφιακή αναβάθμιση του δημόσιου τομέα υγείας.

Επίσης, από χθες όλα τα ραντεβού των ιατρών στα εξωτερικά ιατρεία αναρτώνται, αποκλειστικά, στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι δεν θα «χάνονται» ραντεβού, δεν θα υπάρχει διπλή καταχώριση και ότι ο πολίτης θα γνωρίζει πότε και που θα εξυπηρετηθεί.