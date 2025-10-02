Μασούτης:-Πωλήσεις-1,14-δισ.-ευρώ-πριν-το-deal-με-την-Κρητικός

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της βορειοελλαδίτικης αλυσίδας σούπερ μάρκετ για το 2024. Οι στόχοι του 2025.

Σε σημαντική άνοδο του κύκλου εργασιών της προσβλέπει για το 2025 η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Δ. Μασούτης, αποδίδοντας τις θετικές της προβλέψεις στη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών, αλλά και στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων.

Η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα βρίσκεται εδώ και μήνες στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, δρομολογώντας την εξαγορά της αλυσίδας ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, σε ένα deal που αναμένεται να ανατρέψει άρδην τις ισορροπίες στον εγχώριο κλάδο των σούπερ μάρκετ. Κατά τις πληροφορίες, η δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός αναμένεται εντός του Οκτωβρίου, σε συνέχεια της μη δεσμευτικής συμφωνίας που υπογράφηκε την περασμένη άνοιξη.

Διαβάστε επίσης: Μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς: Πόσες εταιρείες θα συμμετάσχουν

Η εικόνα της αγοράς το 2025

Χωρίς καμία ειδική αναφορά στο επικείμενο deal στις οικονομικές της καταστάσεις, η διοίκηση της Μασούτης εκτιμά ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 θα υπάρξει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, ενώ αναμένεται ο όγκος πωλήσεων να συνεχίσει να αυξάνεται.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου αναμένεται να αντιμετωπίσουν ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις, εξαιτίας της μειωμένης αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών λόγω του πληθωρισμού, του αυξημένου κόστους πρώτων υλών, των επιπλοκών στην εφοδιαστική αλυσίδα, της διαφοροποίησης στη συμπεριφορά των καταναλωτών λόγω του πληθωριστικού περιβάλλοντος και της αδυναμίας εξεύρεσης προσωπικού.

Τζίρος 1,14 δισ. ευρώ το 2024

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της αλυσίδας, το 2024 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,14 δισ. ευρώ από 1,07 δισ. ευρώ στη χρήση 2023, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,94%.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 8,26% από 265.587 χιλ. ευρώ το 2023 σε 287.515 χιλ. ευρώ το 2024. Τα λειτουργικά Κέρδη (EBIT) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 27.338 χιλ. ευρώ έναντι 25.317 χιλ. ευρώ της χρήσεως 2023, αυξημένα έναντι της προηγούμενης χρήσης κατά 7,98 %, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 26.893 χιλ. ευρώ έναντι 25.546 χιλ. ευρώ της χρήσεως 2023, αυξημένα κατά 5,28%.

Το χρηματοοικονομικό κόστος του ομίλου παρουσίασε αύξηση κατά 7,23%, δηλαδή από 17.043 χιλ. ευρώ το 2023 ανήλθε σε 18.274 χιλ. ευρώ το 2024, ενώ αντίστοιχα το χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρείας παρουσίασε αύξηση κατά 7,23%, δηλαδή από 17.042 χιλ. ευρώ το 2023 ανήλθε σε 18.274 χιλ. ευρώ το 2024.

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) στη χρήση 2024 διαμορφώθηκαν σε 72.222 χιλ. ευρώ για τον όμιλο έναντι κερδών ύψους 66.963 χιλ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 7,85%, ενώ αντίστοιχα το EBITDA της εταιρείας ανήλθε σε 71.728 χιλ. ευρώ έναντι 67.146 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 6,82%.

«Κατά το 2024 η ανάπτυξη της τουριστικής αγοράς επηρέασε θετικά τις εργασίες της εταιρείας, που σε συνδυασμό με την υιοθέτηση ανταγωνιστικής εμπορικής πολιτικής οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση του μεριδίου αγοράς», σημειώνεται, μεταξύ άλλων, στις οικονομικές καταστάσεις.

Στα τέλη του 2025 ανοίγει το Grand Mασούτης στις Τρεις Γέφυρες

Όπως επίσης αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της βορειοελλαδίτικης αλυσίδας, έχει δρομολογηθεί το άνοιγμα ενός ακόμη Grand καταστήματος στις Τρεις Γέφυρες στα τέλη του 2025, ταυτόχρονα με την ανέγερση στο ίδιο οικόπεδο κτηριακού συγκροτήματος δύο 9όροφων πολυκατοικιών 110 διαμερισμάτων.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στην περιοχή Τρεις Γέφυρες η αλυσίδα Δ. Μασούτης υλοποιεί το μεγαλύτερο έργο της στην Αττική, με στόχο να ενδυναμώσει την παρουσία της στην πρωτεύουσα, ενώ η επένδυση για το συγκεκριμένο real estate project αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ. Και αυτό γιατί σε έναν ιδιόκτητο χώρο 5 στρεμμάτων δρομολογείται η δημιουργία του νέου Grand Μασούτης στην Αθήνα, με παράλληλη ανέγερση στον ίδιο χώρο ενός κτηριακού συγκροτήματος δύο 9όροφων πολυκατοικιών. Το Grand Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες θα αναπτύσσεται σε ένα επίπεδο περίπου 2.000 τμ. Την ίδια ώρα, οι δύο δίδυμες 9όροφες πολυκατοικίες που θα ανεγερθούν ακριβώς από πάνω, θα φιλοξενήσουν 110 διαμερίσματα διαφορετικών εμβαδών. Το συγκρότημα θα διαθέτει και δύο υπόγεια πάρκινγκ, με το ένα να εξυπηρετεί το κατάστημα για τη στάθμευση οχημάτων του καταστήματος, ενώ το δεύτερο θα βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο και θα εξυπηρετεί τη στάθμευση οχημάτων των κατοίκων των δύο οικιστικών συγκροτημάτων.

Ταυτόχρονα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2025 δύο νέα καταστήματα λιανικής ξεκίνησαν τη λειτουργία τους και δη ένα στην Ηγουμενίτσα και ένα στη Κέρκυρα.

Έως το τέλος του 2024 η αλυσίδα διέθετε ένα δίκτυο 382 καταστημάτων και δη 346 καταστήματα λιανικής πώλησης, 15 καταστήματα κατηγορίας Grand και 21 καταστήματα Cash & Carry.

«Στον εμπορικό τομέα προτεραιότητα θα δοθεί στην πολιτική τιμών, με στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και ταυτόχρονα ο αντίκτυπος των ανατιμήσεων και του πληθωρισμού για τους καταναλωτές να είναι ο ελάχιστος δυνατός. Στόχος της διοίκησης κατά την επόμενη χρήση είναι η διατήρηση των προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε ικανοποιητικά επίπεδα και επίτευξη καθαρής κερδοφορίας ώστε να ενισχυθούν τα ίδια κεφάλαια και η ρευστότητα του ομίλου και της εταιρείας», σημειώνεται στην οικονομική έκθεση.

Διανομή μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 2.000.000 ευρώ, ήτοι 3,97 ευρώ ανά μετοχή. Επιπλέον θα προταθεί η καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους, συνολικού ποσού 2.000.000 ευρώ.

Το deal

Ήταν την περασμένη άνοιξη όταν έγινε γνωστό ότι η Μασούτης υπέγραψε μη-δεσμευτική δήλωση προθέσεων για την απόκτηση του 100% της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, ενώ η ολοκλήρωση του deal εκτιμάται έως τις αρχές του 2026. Όπως έχει ήδη αναφέρει το -, το εν λόγω deal αναμένεται να οδηγήσει σε μια εταιρική οντότητα που θα διεκδικήσει με αξιώσεις ακόμη υψηλότερη θέση μεταξύ των μεγάλων «παικτών» του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων. Υπενθυμίζεται ότι Μασούτης και Κρητικός βρίσκονται στην πέμπτη και έκτη θέση, αντίστοιχα, από πλευράς πωλήσεων στην κατάταξη των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ωστόσο οι μεταξύ τους συνέργειες με έναν σωρευτικό τζίρο ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ αναμένεται να αλλάξουν τους όρους του παιχνιδιού στον κλάδο «κοιτάζοντας» με αξιώσεις την τρίτη, ή ακόμη και τη δεύτερη θέση της αγοράς, όπου βρίσκονται σήμερα η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Lidl Ελλάς, αντίστοιχα.

Μέσα στα 49 χρόνια λειτουργίας της και λίγο πριν συμπληρώσει μισό αιώνα πορείας, η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ Διαμαντής Μασούτης θεωρείται σήμερα ένας από τους κορυφαίους λιανεμπορικούς ομίλους της χώρας, απασχολώντας περί τις 13.000 άτομα προσωπικό. Στο τιμόνι της Διαμαντής Μασούτης βρίσκεται ο Γιάννης Μασούτης, που κατέχει και τη θέση του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

Το πρώτο κατάστημα Μασούτης ιδρύθηκε το 1976 στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αντιγονιδών, από τον Διαμαντή Μασούτη. Το 2004, μέσα από σειρά εξαγορών και στρατηγικών επενδύσεων, η αλυσίδα είχε ξεπεράσει τα 150 σημεία λιανικής, αριθμώντας παράλληλα περισσότερα από 10 καταστήματα χονδρικής Cash & Carry σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Το 2018 δε έκανε την κίνηση ματ που εξασφάλισε την «κάθοδό» της στην Αττική, αποκτώντας την αλυσίδα Προμηθευτική Τροφίμων Α.Ε. με δίκτυο 56 εταιρικών καταστημάτων σε Αθήνα και Άνδρο και περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους.