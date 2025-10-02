Μόλις 17 χρονών ο stalker που σκότωσε τη συνομήλική του Ελληνίδα και μια φίλη της στο Νιού Τζέρσεϊ – Τον έβλεπαν 3 μήνες έξω από το σπίτι της

Στη σύλληψη ενός 17χρονου για τον θάνατο της 17χρονης Ελληνικής καταγωγής Μαρία Νιώτης και της φίλης της Ισαμπέλα Σάλας, τις οποίες παρέσυρε και σκότωσε με το αυτοκίνητό του στο Κράνφορντ του Νιου Τζέρσεϊ προχώρησαν οι τοπικές αρχές.

Η σύλληψη του 17χρονου με καταγωγή από το Γκάργουντ, μια γειτονική πόλη, έγινε κοντά στο σημείο του δυστυχήματος.

Όπως έγινε γνωστό, γείτονες έβλεπαν τον 17χρονο συλληφθέντα τους τελευταίους τρεις μήνες έξω από το σπίτι μιας εκ των θυμάτων υπονοώντας ότι πρόκειται για stalker.

Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων ανέφεραν ότι οι δύο μαθήτριες γνώριζαν τον οδηγό καταγγέλλοντας ότι είχαν κατατεθεί περιοριστικά μέτρα σε βάρος του μετά από καταγγελίες για παρενόχληση και καταδίωξη. «Είχε κάνει καταγγελίες και δεν έγινε τίποτα. Είναι απλά μια τραγωδία», είπε φίλη τους.

H Μαρία Νιώτης (αριστερά) και η φίλη της Ισαμπέλα Σάλας (δεξιά)

Σύμφωνα με το cbsnews, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5:30 το απόγευμα της Δευτέρας, στην οδό Burnside Avenue, έναν ήσυχο, κατοικημένο δρόμο με όριο ταχύτητας μόλις 25 μίλια την ώρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το μαύρο Jeep Compass του 2021 που παρέσυρε τις δύο έφηβες δεν σταμάτησε και τράπηκε σε φυγή.

Τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όμως υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγες ώρες αργότερα.

Η είδηση του θανάτου των δύο κοριτσιών βύθισε στο πένθος το Κράνφορντ, μια μικρή, δεμένη κοινότητα όπου «όλοι γνωρίζουν όλους», όπως λένε οι κάτοικοι. Από το ίδιο βράδυ, πλήθος ανθρώπων – συγγενείς, συμμαθητές, φίλοι αλλά και άγνωστοι – κατέφτασαν στο σημείο αφήνοντας λουλούδια και κεριά.

«Είναι λυπηρό. Κανείς δεν πρέπει να περνάει κάτι τέτοιο. Είμαι μητέρα πέντε παιδιών. Δεν θέλουμε να θάβουμε τα παιδιά μας – αυτά πρέπει να θάβουν εμάς», δήλωσε συγκινημένη η Καρμπαχάλ.