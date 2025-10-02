Νέα ρεκόρ στη Wall Street παρά το shutdown – Απώλειες άνω του 1,5% για το πετρέλαιο

Σε θετικό έδαφος έκλεισε η σημερινή συνεδρίαση της Wall Street, με τους βασικούς δείκτες να έχουν ανοδική τροχιά και τους S&P 500 και Nasdaq να «πιάνουν» νέα ρεκόρ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,17% στις 46.519,72 μονάδες, ο S&P 500 ανέβηκε κατά 0,06% στις 6.715,35 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε άνοδο 0,39% και διαμορφώθηκε στις 22.844,05 μονάδες.

Επηρεάζοντας αρνητικά το κλίμα, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε στο CNBC ότι το ΑΕΠ ενδέχεται να «υποστεί πλήγμα» ως αποτέλεσμα της τρέχουσας διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης. Οι δηλώσεις του ενίσχυσαν τους φόβους των επενδυτών ότι η οικονομική απόδοση των ΗΠΑ θα υποστεί μεγαλύτερο πλήγμα όσο περισσότερο διαρκεί η διακοπή λειτουργίας.

Η διακοπή λειτουργίας ξεκίνησε μετά την αποτυχία των Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων να τηρήσουν την προθεσμία της Τρίτης για την επίτευξη συμφωνίας που θα εξασφάλιζε τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί του έδωσαν μια «πρωτοφανή ευκαιρία» να μειώσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

«Η διακοπή λειτουργίας φαίνεται να εξελίσσεται όπως αναμενόταν, με τις δύο πλευρές να προτιμούν να μιλάνε η μία στην άλλη μέσω μικροφώνων αντί να διαπραγματευτούν έναν πραγματικό προϋπολογισμό που θα χρηματοδοτεί την κυβέρνηση μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Μπράιαν Μάλμπερι, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου πελατών στη Zacks Investment Management. «Οι αγορές θα το ανεχθούν για λίγες ημέρες, αλλά αν η κυβέρνηση καταφέρει να μειώσει διάφορα υπουργεία, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μακροπρόθεσμα θετικό, αλλά βραχυπρόθεσμα αρνητικό».

Αν και ιστορικά η αγορά δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από τα κλεισίματα της κυβέρνησης, οι επενδυτές παρακολουθούν πιο προσεκτικά αυτό το κλείσιμο, δεδομένης της πιο ασταθούς πολιτικής και μακροοικονομικής συγκυρίας, των αυξημένων αποτιμήσεων της αγοράς και των επιπέδων συγκέντρωσης εν μέσω της ανόδου που οδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη και των συνεχιζόμενων ανησυχιών για τον πληθωρισμό.

Στα «κόκκινα» πετρέλαιο και χρυσός

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν πτωτικά, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Δεκέμβριο, έκλεισαν την ημέρα με απώλειες 1,56% και διαμορφώθηκαν στα 64,33 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, οι τιμές του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) για το Νοέμβριο, υποχώρησαν κατά 1,73% στα 60,71 δολάρια.

Τέλος, ο χρυσός υποχώρησε κατά 0,40% και διαμορφώθηκε στα 3,882.00 δολάρια η ουγγιά.