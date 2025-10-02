Νίκος-Ανδρουλάκης:-«Υπερψηφίζουμε-για-μια-ακόμη-φρεγάτα-Μπελαρά,-αλλά-δεν-δίνουμε-λευκή-επιταγή»

Κριτική στην κυβερνητική στάση απέναντι στην Τουρκία άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητήθηκε η σύμβαση για την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Belharra.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε πως η κυβέρνηση παρουσιάζει ως επιτυχία το αυτονόητο, δηλαδή ότι η Ευρώπη δεν θα είναι ασφαλής αν δεν προστατευτούν όλα τα σύνορα, με έμφαση κυρίως στις ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες.

Επιπλέον, διερωτήθηκε «Πώς θα προστατεύσει την Ευρώπη, αυτός που την απειλεί;» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι συνδέει λανθασμένα την άρση του casus belli με την αποστρατικοποίηση των νησιών, όπως είχε αναφέρει και ο Υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημείωσε ότι η απειλή πρέπει να αντιμετωπίζεται το ίδιο τόσο στην ανατολική όσο και στη νοτιοανατολική Ευρώπη, υπενθυμίζοντας πως μεγάλο μέρος της Κύπρου παραμένει υπό τουρκική κατοχή.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η Τουρκία υπογράφει παράνομες συμφωνίες που παραβιάζουν το δίκαιο της θάλασσας και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, ενώ εμποδίζει και την πόντιση του καλωδίου που διασυνδέει ενεργειακά την Κύπρο με την Κρήτη.

Τόνισε πως «η Τουρκία δεν μπορεί να είναι μέρος της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής άμυνας», θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί τη μόνη πραγματικότητα για την περιοχή.

Αναφερόμενος στην προμήθεια της νέας φρεγάτας Belharra, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επανέλαβε ότι η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας αποτελεί σταθερή πυξίδα για το κόμμα του. Υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει υπερψηφίσει τα προηγούμενα εξοπλιστικά προγράμματα και τις αμυντικές δαπάνες, ενώ ξεκαθάρισε ότι το ίδιο θα πράξει και τώρα.

Ωστόσο, διευκρίνισε πως αυτό δεν σημαίνει «λευκή επιταγή» στις κυβερνητικές επιλογές και χειρισμούς, ειδικά όταν αυτές έχουν σημαντικό κόστος για τον ελληνικό λαό.

Επέκρινε επίσης το γεγονός ότι δεν διασφαλίζεται η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα, επισημαίνοντας πως «δεν γίνεται να δίνουμε δισεκατομμύρια για να προμηθευτούμε αεροσκάφη και φρεγάτες, και να μην κατασκευάζεται ούτε μια βίδα στην Ελλάδα».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προειδοποίησε ότι η Ελλάδα συμμετέχει σε έναν εξοπλιστικό ανταγωνισμό, όπου η χώρα αγοράζει οπλικά συστήματα από το εξωτερικό, ενώ η Τουρκία ενισχύει τη δική της βιομηχανία. Διαβεβαίωσε ότι το κόμμα του θα ελέγξει όλες τις πτυχές υλοποίησης των σχετικών συμβάσεων.

Σχετικά με τη στάση της κυβέρνησης στη Γάζα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε πως η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν σε αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και κρατούνται από ισραηλινές δυνάμεις.

Ζήτησε την επικαιροποίηση του ψηφίσματος της Βουλής του 2015 για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και κατέκρινε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη στάση του απέναντι στις εξελίξεις στη Γάζα, σημειώνοντας ότι «έχει καταντήσει ευρωπαϊκή εξαίρεση ταυτιζόμενος με τον Νετανιάχου και διστάζοντας να πάρει διακριτή και σαφή θέση απέναντι στην εθνοκάθαρση που λαμβάνει χώρα στη Γάζα».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

