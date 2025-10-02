Παπασταύρου:-Κάνουμε-προσπάθειες-να-συγκρατήσουμε-τις-τιμές-του-ηλεκτρικού-ρεύματος

Για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, το καλώδιο και την συμμετοχή της Chevron και της Exxon Mobil στις έρευνες για την ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας, μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, το καλώδιο και την συμμετοχή της Chevron και της Exxon Mobil στις έρευνες για την ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας, μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό.

«Η χονδρική τιμή ανέβηκε, δύο πάροχοι που στο πράσινο τιμολόγιο είναι σχεδόν το 70%, συγκράτησαν ή και υπήρχε μια μείωση στις τιμές. Και αυτό οδηγεί σε τιμές που πάμε στις τιμές Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου του ’21. Επιστρέφουμε σιγά σιγά πριν τον πόλεμο. Περάσαμε μία ενεργειακή κρίση με τον πόλεμο στην Ουκρανία φέτος το καλοκαίρι αυτή η ενεργειακή απόσταση μεταξύ βόρειας και κεντρικής Ευρώπης και νότιας Ευρώπης έκλεισε. Ο αλγόριθμος δεν έχει αλλάξει, αν και αυτό θα έδινε συνολικά τη λύση, όμως το καλοκαίρι μπορέσαμε και συντονιστήκαμε όταν η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα είχαν ανάγκη να έρχεται ρεύμα από την Αυστρία, υπήρχαν διαχειριστές που έκαναν επιδιορθώσεις και συντήρηση δικτύου και δεν μπορούσε να έρθει το ρεύμα. Δεν υπήρχε συντονισμός, και τώρα αυτό διορθώθηκε», είπε αρχικά.

Για τις επιχειρήσεις ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε: «Για τις επιχειρήσεις υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση διυπουργική υπό τον συντονισμό του κ. Χατζηδάκη, για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την βιομηχανία γιατί είναι αλήθεια ότι το ενεργειακό κόστος δεν επηρεάζει μόνο καθένα από εμάς αλλά επηρεάζει και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. υπάρχουν 2-3 εναλλακτικά σενάρια, βλέπουμε τι κάνουν και οι άλλες χώρες της Ευρώπης και την διυπουργική συζήτηση και θα δούμε σε ποιες λύσεις θα πάμε.

Και προσέθεσε: «Οι πάροχοι έδειξαν μία αυτοσυγκράτηση μετά τη ΔΕΘ, δεν είχαμε μετακύλιση της χονδρικής αύξησης στη λιανική. Ενώ τον Αύγουστο η τιμή της χονδρικής μειώθηκε και αυτό το είδαμε να μετακυλίεται στην λιανική, δεν έγινε το αντίθετο. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό»

Για τις έρευνες της Chevron και την προσπάθεια ενεργειακής αυτονομίας της Ελλάδας:

«Είναι το μεγάλο ζητούμενο και γι’ αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία η εξέλιξη. Θα μας δημιουρ5γησει μια ενεργειακή αυτάρκεια και άρα, το αν υπάρχει γεωπολιτική αστάθεια και ανεβαίνει το φυσικό αέριο στην υπόλοιπη Ευρώπη, εμείς θα έχουμε την δική μας ενεργειακή ανεξαρτησία», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Και σημείωσε: «Αντικειμενικά η επίσκεψη του κ. Ερντογάν είχε πολλά στοιχεία εντυπωσιασμού. Η Τουρκία πήγε στον Λευκό Οίκο με ένα από τα βασικά θέματα να είναι τα F-35 γιατί δεν υπήρχε καμία πρόοδος, και η Ελλάδα που προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα έχει καταφέρει να αποκτήσει στρατηγικό πλεονέκτημα στον αέρα με τα F-35, και κυρίως να έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά από ενέργειες σε πράξεις και όχι σε λόγια, τις στρατηγικές θέσεις μας. η πλήρης απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αρνητική για την τουρκική οικονομία, γιατί στηριζόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αντίθετα αναβαθμίζει σημαντικά την θέση της χώρας μας».

Για το καλώδιο και τη διασύνδεση με την Κύπρο: «μέχρι πρότινος είχαμε αμφίσημα μηνύματα. Τώρα μπορώ να πω ότι έχουμε αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα. Οι κ.κ. Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης συναντήθηκαν την προηγούμενη βδομάδα και υπήρχαν ανακοινώσεις ότι οι δύο χώρες είναι δεσμευμένες στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού για την Κύπρο έργο, με την στήριξη της Κομισιόν. Ήρθε χθες ο υπ. Οικονομικών και είπε ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο. Αυτά είναι αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα. Είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ενιαία γραμμή. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσει η κυπριακή πλευρά τη θέση της».

Για την συνάντηση με την πρέσβη της Ελλάδας, Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο κ. Παπασταύρου τόνισε: «Είχαμε μία συνάντηση με την κ. Γκιλφόιλ, μου έκανε εντύπωση το πόσο ενημερωμένη είναι για τα θέματα της Ελλάδας και αποφασισμένη έρχεται για να βοηθήσει. Ξέρει πολύ καλά τα θέματα της ενέργειας. Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας για την ενέργεια αναγνωρίζεται όχι μόνο από την Αμερική αλλά και από την Ευρώπη».