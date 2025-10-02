ΠΑΣΟΚ:-Υπερψηφίζουν-στη-Βουλή-για-την-τέταρτη-φρεγάτα-belharra

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Μετά από σύντομη συνεδρίαση του συντονιστικού που πραγματοποιήθηκε χθες μετά την πορεία στο Σύνταγμα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αποφάσισαν να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο για το αμυντικό πρόγραμμα που θα συζητηθεί σήμερα Πέμπτη στη Βουλή, παρά τις δεύτερες σκέψεις από στελέχη και τις ισχυρές ενστάσεις που θα διατυπωθούν από τους εισηγητές και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.

Όπως σημείωσε στέλεχος της πράσινης παράταξης στο sofokleous10.gr, «δεν παζαρεύουμε τον πατριωτισμό μας» και αυτή η θέση κέρδισε έδαφος, με το ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά να υποστηρίζει τα αμυντικά προγράμματα που έρχονται προς ψήφιση.

Η σκληρή κριτική από τη Χαριλάου Τρικούπη που θα μεταφερθεί σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, θα βασιστεί σε 4 άξονες.

Καταρχάς στα επιπλέον χρήματα που θα δώσει η ελληνική πλευρά, που εκτιμούν ότι θα φτάσουν τα 65 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Όπως εξηγούν πηγές, η διαδικασία έχει παραβεί το χρονοδιάγραμμα. Στη Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι η όλη διαδικασία δεν πέρασε από τις αρμόδιες Επιτροπές, ενώ σημείο αιχμής είναι και η μη εμπλοκή στην κατασκευή της ελληνικής βιομηχανίας όπλων.

