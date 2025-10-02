Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου – Η τιμή του

Εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε σήμερα, οι καταναλωτές θα έπρεπε να πληρώσουν γύρω στα 1,13 ευρώ το λίτρο.

Η πτώση της θερμοκρασίας φέρνει στο προσκήνιο μία επιπλέον δαπάνη για τα ελληνικά νοικοκυριά, εκείνη της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές του Brent και την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, εάν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, οι καταναλωτές θα έπρεπε να πληρώσουν γύρω στα 1,13 ευρώ το λίτρο, δηλαδή περίπου όσο και πέρυσι τον Οκτώβριο όπου η τιμή εκκίνησης ήταν στα 1,16-1,17 ευρώ το λίτρο ενώ έκλεισε στα 1,09-1,10 ευρώ το λίτρο τον Απρίλιο.

Κατά την τελευταία διετία, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, ως αποτέλεσμα των συγκρατημένων κινήσεων των διεθνών τιμών. Πέρυσι, η προσιτή τιμή ενθάρρυνε τους Έλληνες να γεμίσουν και είναι ενδεικτικό ότι η ζήτηση το Νοέμβριο του 2024 ήταν αυξημένη κατά 9% σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή ενώ ένα μήνα νωρίτερα, τον Οκτώβριο (οπότε και ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης) ήταν αυξημένη κατά 12,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2023 ενώ η σεζόν έκλεισε τον Απρίλιο του 2025 με τη ζήτηση να κινείται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η πορεία της ζήτησης και φέτος, εκτός από την τιμή θα κριθεί και από τις καιρικές συνθήκες ενώ οι εταιρείες του κλάδου αναμένεται να ανακοινώσουν προσφορές και συνδυαστικές προωθητικές ενέργειες.

Φέτος, αυξάνεται ο αριθμός των νοικοκυριών που θα πληρώσουν λιγότερο για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης καθώς από 1-1-2026 θα ισχύει μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ σε επιπλέον 19 ακριτικά νησιά του Αιγαίου (πέραν της Λέρου, Λέσβου, Κω, Σάμου και Χίου) που υπόκεινται ήδη σε αυτό το καθεστώς). Έτσι, από την αρχή του νέου έτους αντί για 24% ο ΦΠΑ που θα εφαρμόζεται στα καύσιμα θα είναι 17% για τους δήμους Λειψών, Τήνου, Αγαθονησίου, Χάλκης. Μεγίστης, Καλυμνίων, Νισύρου, Πάτμου, Σύμης, Καρπάθου, Κάσου, Αστυπάλαιας, Λήμνου, Αγ. Ευστρατίου, Ικαρίας, Φούρνων Κορσεών, Οινουσσών, Ψαρών και Σαμοθράκης ενώ η ευνοϊκότερη φορολογία θα ισχύει και για τα παρακείμενα μικρότερα νησιά.

Όπως συνέβη και τις προηγούμενες χρονιές, πολίτες που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα λάβουν και επίδομα θέρμανσης, το οποίο, κατά το νέο πλέον τυπικό, δεν θα καλύπτει μόνο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια κλπ. Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (MyΘέρμανση), η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου ενώ η πρώτη δόση αναμένεται να καταβληθεί το Δεκέμβριο.

Πώς θα κινηθούν οι τιμές των καυσίμων το επόμενο διάστημα

Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εξαρτάται από τη διεθνή τιμή του πετρελαίου με τη δεύτερη να εκτιμάται ότι θα κινηθεί είτε στα τρέχοντα επίπεδα είτε σε ελαφρώς χαμηλότερα εάν διατηρηθούν αμετάβλητοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις κινήσεις του Brent. Αυτό προδιαγράφει σταθερές τιμές και για την εγχώρια αγορά, η οποία εισάγει σχεδόν όλο το πετρέλαιο που καταναλώνει.

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα από την αρχή του έτους λόγω της χαλάρωσης των περικοπών από την πλευρά του ΟΠΕΚ+, της αυξημένης παραγωγής των ΗΠΑ και της ασθενούς παγκόσμιας ζήτησης.

Το πετρέλαιο διαπραγματεύτηκε ως επί το πλείστον κατά 15 δολάρια το βαρέλι χαμηλότερα το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κυρίως εξαιτίας των φόβων για υπερπροσφορά λόγω της επιτάχυνσης της άρσης των περικοπών στην παραγωγή από τον ΟΠΕΚ+, σε συνδυασμό με την υποτονική παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και τις αυξημένες εμπορικές εντάσεις που κατέστειλαν τη ζήτηση πετρελαίου.

Στο ίδιο πλαίσιο, η πώληση φυσικού αερίου στην Ευρώπη φαίνεται να έχει βρει ένα κατώτατο όριο, κυμαινόμενη γύρω στα 32 ευρώ ανά μεγαβατώρα από τα μέσα Σεπτεμβρίου χάρη στα άφθονα αποθέματα. Σύμφωνα με την Gas Infrastructure Europe, τα αποθέματα της γηραιάς ηπείρου έχουν φτάσει τα 95,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm), 6,66 bcm κάτω από τον πενταετή μέσο όρο και 14,6 bcm χαμηλότερα σε ετήσια βάση. Ο ημερήσιος ρυθμός έγχυσης την περασμένη εβδομάδα ανήλθε στα 0,19 bcm/ημέρα, αντιπροσωπεύοντας την εποχική επιβράδυνση στο τέλος της περιόδου έγχυσης.