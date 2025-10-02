Πιερρακάκης:-Μέσω-της-νέας-πλατφόρμας-κάθε-πολίτης-ενημερώνεται-για-το-όφελος-που-θα-έχει-στο-εισόδημά-του

Η δημοσίευση του υπουργού Οικονομικών.

Από χθες, μέσω της πλατφόρμας https://www.taxcalc2025.minfsofokleous10.gr κάθε πολίτης μπορεί να ενημερώνεται για το όφελος που θα έχει στο εισόδημά του από την εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπενθυμίζεται ότι σε λειτουργία τέθηκε χθες το πρωί η ηλεκτρονική εφαρμογή, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι μπορούν να υπολογίσουν τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τη φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη. Πρόκειται για μία web εφαρμογή, προσβάσιμη από οποιονδήποτε browser σε υπολογιστή (PC/Mac), tablet ή κινητό τηλέφωνο.

Αναλυτικά η δημοσίευση: