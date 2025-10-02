Πληθωρισμός στο 1,8%: Μια ανάσα για τα νοικοκυριά αλλά με κρυφές παγίδες

Ο Σεπτέμβριος του 2025 έφερε μια θετική είδηση για την ελληνική οικονομία. Ο ετήσιος πληθωρισμός, σύμφωνα με την Eurostat, υποχώρησε στο 1,8% από 2,4% τον Αύγουστο, ενώ στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,2%. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών και για μια εξέλιξη που δίνει την αίσθηση ότι η ακρίβεια επιτέλους υποχωρεί. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η μείωση δεν σημαίνει πτώση τιμών αλλά περιορισμό του ρυθμού αύξησής τους. Για το πορτοφόλι των πολιτών η αλλαγή αυτή είναι ουσιαστική, αλλά όχι τόσο έντονη όσο αποτυπώνεται στον αριθμό.

Η αποκλιμάκωση αποδίδεται κυρίως στην ενέργεια. Οι τιμές καυσίμων και φυσικού αερίου κινούνται χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι, ανακουφίζοντας τις μεταφορές και τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων. Ακολούθησε ο τομέας των τροφίμων, όπου οι μεγάλες αυξήσεις της διετίας 2023-2024 έχουν ήδη ενσωματωθεί στις τιμές, οδηγώντας τώρα σε μια σταθεροποίηση. Οι υπηρεσίες, ιδίως η εστίαση και οι μεταφορές, έδειξαν κόπωση στη ζήτηση και περιόρισαν την άνοδο. Αντίθετα, ενοίκια, υγεία και εκπαίδευση συνεχίζουν να πιέζουν τα οικογενειακά εισοδήματα.

Για τον μέσο καταναλωτή η αποκλιμάκωση στο 1,8% σημαίνει ότι τα βασικά έξοδα αναμένεται να αυξάνονται πιο αργά. Στα δάνεια, η πιθανότητα σταθεροποίησης ή και μικρής μείωσης επιτοκίων από την ΕΚΤ δημιουργεί προοπτική ελάφρυνσης στις μηνιαίες δόσεις. Στην κατανάλωση, το διαθέσιμο εισόδημα «φτάνει» για περισσότερα προϊόντα σε σχέση με πέρυσι. Στις αποταμιεύσεις, η φθορά της αγοραστικής δύναμης είναι μικρότερη. Όμως, επειδή οι τιμές έχουν ήδη ανέβει πολύ τα τελευταία χρόνια, οι πολίτες δεν αισθάνονται πραγματική μείωση κόστους ζωής.

Σε πρακτικό επίπεδο, οι ειδικοί συστήνουν τρεις κινήσεις: Πρώτον, σύγκριση και αλλαγή παρόχου σε ενέργεια ή σούπερ μάρκετ όπου υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση τιμών. Δεύτερον, διαπραγμάτευση δανείων με τις τράπεζες, καθώς τα επιτόκια βρίσκονται σε φάση σταθεροποίησης. Τρίτον, αξιοποίηση σταθερών τιμολογίων σε ενέργεια για όσους έχουν κυμαινόμενα, ώστε να «κλειδώσουν» καλύτερες τιμές. Οι αποταμιευτές μπορούν να στραφούν σε προθεσμιακά προϊόντα ή βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα που προστατεύουν από την υποτίμηση του χρήματος.

Παρά τη θετική εξέλιξη, οι κίνδυνοι παραμένουν. Μια πιθανή άνοδος στις διεθνείς τιμές ενέργειας ή μια γεωπολιτική κρίση μπορεί να ανατρέψει την πορεία. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έχει μειωθεί αλλά δεν έχει εξουδετερωθεί, ενώ η στεγαστική κρίση διατηρεί υψηλά τις τιμές στα ενοίκια. Η κυβέρνηση, με δεδομένο τον περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο, καλείται να συνεχίσει με στοχευμένες ενισχύσεις και όχι με ακριβές οριζόντιες επιδοτήσεις.

Για το 2026 το στοίχημα είναι αν η χώρα θα καταφέρει να διατηρήσει τον πληθωρισμό κοντά στο 2% χωρίς να εκτροχιάσει τα δημόσια οικονομικά. Οι ευρωπαϊκοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης μπορούν να στηρίξουν επενδύσεις σε ενέργεια και τεχνολογία, ώστε να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και να συγκρατηθούν οι τιμές. Η πρόκληση είναι να μετατραπεί η σημερινή ανακούφιση σε μακροχρόνια βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.