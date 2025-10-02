Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης – Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ

Στην ετήσια συνάντηση του Valdai Discussion Club, ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε για τη νέα πολυπολική παγκόσμια τάξη, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο πολέμου με το ΝΑΤΟ και απειλώντας με «πειστική απάντηση» απέναντι στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης.

Το φετινό σύνθημα της ετήσιας συνάντησης ήταν «Ο πολυκεντρικός κόσμος: Οδηγίες χρήσης»: Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Ρώσος πρόεδρος παρουσίασε το όραμά του για το τι χαρακτηρίζει τη νέα διεθνή πραγματικότητα. Όπως είπε, η πολυπολική τάξη είναι πιο δημιουργική, λιγότερο προκαθορισμένη και πιο ευάλωτη σε παρεκκλίσεις από τα κράτη – αλλά ταυτόχρονα είναι πιο δημοκρατική.

«Ανοησία» η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, τις οποίες κατηγόρησε ότι «υποδαυλίζουν την υστερία», επιχειρώντας να αναβιώσουν τον «κατασκευασμένο εχθρό» της Ρωσίας. Όπως είπε, οι ευρωπαϊκές ελίτ διαδίδουν πως ο πόλεμος με τη Ρωσία είναι κοντά, κάτι που χαρακτήρισε «ανοησία» και «αδύνατο να το πιστέψει κανείς», αφού έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα ασφαλείας της ίδιας της Μόσχας.

Παράλληλα, τόνισε ότι και οι ευρωπαϊκοί λαοί εμφανίζονται δύσπιστοι, καθώς «δεν ξέρουν τι είναι τόσο κακό στη Ρωσία και γιατί θα πρέπει να σφίξουν το ζωνάρι τους για να την αντιμετωπίσουν».

Την ίδια ώρα, συμφώνησε με τα λόγια του Τραμπ ότι υπό μια διαφορετική κυβέρνηση των ΗΠΑ, η σύγκρουση στην Ουκρανία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.



Τα σύνθετα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν μόνο από κοινού, μόνο συνολικά. Η Ρωσία υπερασπίζεται με συνέπεια την αρχή του αδιαίρετου της ασφάλειας. Διαφορετικά, δεν υπάρχει ασφάλεια για κανέναν, συμπλήρωσε σε άλλο σημείο.

Προειδοποίηση για τη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης

Αναφερόμενος στη στρατιωτική ενίσχυση της Ευρώπης, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να μείνει αδρανής: «Πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτές τις εξελίξεις για να διατηρήσουμε την άμυνα και την ασφάλειά μας», ανέφερε. Η απάντηση της Ρωσίας στην στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης θα είναι πειστική, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Πούτιν σχολίασε και τις δηλώσεις της Γερμανίας ότι θα οικοδομήσει τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη, αναρωτώμενος αν πρόκειται για πολιτική ρητορική ή για πραγματικά σχέδια. Προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις αυτές και κατέληξε: «Η απάντησή μας θα είναι, για να το θέσω ήπια, αρκετά πειστική».

Σχετικά με τη Γάζα, δήλωσε ότι «εξετάζουμε προσεκτικά τις πρωτοβουλίες του προέδρου Τραμπ» είπε. «Πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ».