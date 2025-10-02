Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στο αμερικανικό shutdown

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης, αλλά κατά βάση με ανοδικές τάσεις, βρίσκονται ευρωπαϊκές αγορές στο άνοιγμα της Πέμπτης (2/10), συνεχίζοντας το θετικό κλίμα της προηγούμενης συνεδρίασης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,6% με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται σε θετικό έδαφος. Οι μετοχές αυτοκινητοβιομηχανιών και τεχνολογίας ηγούνται των κερδών, με τους αντίστοιχους δείκτες να ενισχύονται κατά 2,1% και 2,3%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,52% στις 24.268,00 μονάδες, ο FTSE 100 σημειώνει ήπιες απώλειες 0,07% στις 9.437,35 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κινείται ανοδικά κατά 0,72% στις 8.025,83 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,01% στις 15.557,76 μονάδες, ο ιταλικός MIB ανεβαίνει κατά 0,28% στις 43.2011,00 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI σημειώνει βουτιά 0,40% στις 8.009,21 μονάδες.

Το επίκεντρο της αγοράς παραμένει η αμερικανική κυβερνητική αναστολή λειτουργιών (shutdown), αφού οι Ρεπουμπλικανοί – συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ – και οι Δημοκρατικοί δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία χρηματοδότησης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η αναστολή σημαίνει ότι τα στοιχεία για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου δεν θα ανακοινωθούν την Παρασκευή, όπως ήταν προγραμματισμένο, δημιουργώντας ασάφεια στις προοπτικές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την επόμενη συνεδρίασή της.

Παρόλα αυτά, η κεντρική τράπεζα αναμένεται να ανακοινώσει μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της 28-29 Οκτωβρίου, μετά τα στοιχεία της ADP την Τετάρτη που έδειξαν πτώση της ιδιωτικής απασχόλησης τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι περαιτέρω επιπτώσεις του παρατεταμένου shutdown μένει να φανούν.

Όσον αφορά τα αξιόλογα στην ευρωπαϊκή ήπειρο, ο βρετανικός κολοσσός λιανικής τροφίμων Tesco ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο την Πέμπτη. Η εταιρεία αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις της για το σύνολο της χρήσης, δηλώνοντας ότι πλέον αναμένει τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη να κυμανθούν μεταξύ 2,9 και 3,1 δισ. λιρών (3,9 δισ. – 4,2 δισ. δολαρίων). Προηγουμένως προέβλεπε κέρδη 2,7 – 3 δισ. λιρών.

Οι μετοχές της Tesco καταγράφουν άνοδο 1,4% στις πρωινές συναλλαγές.

Την ίδια στιγμή, η Deutsche Bank μείωσε την τιμή-στόχο για τη δανέζικη εταιρεία κοσμημάτων Pandora κατά 4,3% την Πέμπτη.

«Επικαιροποιούμε τις προβλέψεις μας, ενσωματώνοντας την απότομη αύξηση στο κόστος του ασημιού…», ανέφερε η Alison Lygo της Deutsche Bank, αν και σημείωσε ότι με μια ισχυρή διαφημιστική καμπάνια η Pandora θα μπορούσε να εντάξει το ανοξείδωτο ατσάλι στη γκάμα προϊόντων της ώστε να αντισταθμίσει την πίεση.

Τέλος, οι μετοχές της Pandora ενισχύονται κατά 1,1% λίγο μετά το άνοιγμα της αγοράς.