Σε-λειτουργία-η-νέα-ιστοσελίδα-της-ΕΑΕΕ

Την παρουσία της στο ψηφιακό περιβάλλον ενδυναμώνει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), παρουσιάζοντας το νέο της website www.eaee.gr. Με φρέσκια και σύγχρονη προσέγγιση, το website διαθέτει responsive design και περιεχόμενο σε ελληνικά και αγγλικά, παρέχοντας απλή και φιλική εμπειρία πλοήγησης σε κάθε τύπο συσκευής.

To νέο website παρέχει εύκολη πρόσβαση σε έγκυρη πληροφόρηση για όλους τους κλάδους ασφάλισης, με ξεκάθαρη δομή και αναβαθμισμένη αισθητική, ενώ οι βελτιωμένες λειτουργίες και το εμπλουτισμένο περιεχόμενο εξυπηρετούν τόσο τους επαγγελματίες του κλάδου όσο και το ευρύ κοινό.

Οι μελέτες και τα στατιστικά στοιχεία της ΕΑΕΕ αναδεικνύονται μέσα από το νέο website, με το interactive dashboard (διαγράμματα BI) να παρέχει μια πρακτική και κατανοητή απεικόνισή τους. Παράλληλα, εργαλεία όπως το Nat Cat Monitor για την παρακολούθηση φυσικών καταστροφών, καθώς και πρακτικοί οδηγοί και πληροφορίες για καταναλωτές και επιχειρήσεις, είναι εύκολα προσβάσιμα.

Μέσα από το νέο website, οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται για τις δράσεις, τις εκδόσεις και τις μελέτες της Ένωσης, καθώς και για σημαντικά θέματα που αφορούν την ασφαλιστική αγορά και τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης.

Η Ελίνα Παπασπυροπούλου, γενική διευθύντρια της ΕΑΕΕ, δήλωσε σχετικά: «Το νέο website εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της ΕΑΕΕ για την ενίσχυση της ψηφιακής της παρουσίας και την περαιτέρω ανάδειξη του ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης στη σύγχρονη κοινωνία».