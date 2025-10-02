Στο-8,1%-υποχώρησε-το-ποσοστό-της-ανεργίας-τον-Αύγουστο

Αποκλιμάκωση κατέγραψε το ποσοστό της ανεργίας τον Αύγουστο, υποχωρώντας στο 8,1% έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,7% τον αντίστοιχο περυσινό μήνα και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,3% τον Ιούλιο του 2025.

Άνεργα ήταν τον Αύγουστο 383.788 άτομα, αριθμός μειωμένος κατά 72.352 σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 (-15,9%) και κατά 11.542 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (-2,9%).

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.337.315 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 79.288 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 (1,9%) και μείωση κατά 2.331 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (-0,1%).