Σύγκληση-Εθνικού-Συμβουλίου-Εξωτερικής-Πολιτικής-την-Παρασκευή

Την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου και ώρα 10.00 π.μ., θα συγκληθεί, υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με θέμα την ενημέρωση για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

