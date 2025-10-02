Τράπεζα-Πειραιώς:-Νέο-στοχευμένο-πρόγραμμα-εθελούσιας-εξόδου,-αποζημίωση-έως-220.000-ευρώ

Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου ανακοίνωσε η Πειραιώς με στόχο την ανανέωση του προσωπικού της.

Νέο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης ανακοίνωσε ο όμιλος της Τράπεζα Πειραιώς με γνώμονα τη δημιουργία προϋποθέσεων ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές ανάγκες επιμέρους μονάδων.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα προβλέπει ενισχυμένα κίνητρα και πρόσθετες παροχές για όσους – όσες είναι 55 ετών και άνω και αναζητούν ευκαιρίες για επαγγελματική ανανέωση ή – και βρίσκονται σε μετάβαση προς τη συνταξιοδότηση.

Για πρώτη φορά, παρέχεται ιατροφαρμακευτική κάλυψη διάρκειας 7 ετών σε όλους τους συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως της επιλογής αποχώρησης (άμεση αποχώρηση ή μακροχρόνια άδεια), ενισχύοντας την οικονομική τους ασφάλεια και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, η τράπεζα θα καλύψει υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και υποστήριξης, με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης στην αγορά εργασίας, για όσους το επιθυμούν.

Η διαδικασία υλοποίησης ακολουθεί συγκεκριμένο και αυστηρά προσδιορισμένο χρονοδιάγραμμα, με εξατομικευμένη και αυτοματοποιημένη ενημέρωση σε κάθε στάδιο, μέσω της πλατφόρμας HRMS, όπου έχουν αναρτηθεί τα ποσά αποζημίωσης μόνο για όσους πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του τρέχοντος προγράμματος.

Η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκινάει σήμερα, 2 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025. Η συμμετοχή των εργαζομένων στο παρόν πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης είναι προαιρετική. Ο εργαζόμενος είναι ελεύθερος να προβεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου – έμμισθης εντολής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν συμπληρώσει 6ετή συνεχόμενη υπηρεσία στον όμιλο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στις κατηγορίες εξαιρέσεων που ακολουθούν, δεν έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα, συνεπώς και δεν θα δουν ποσά στην πλατφόρμα του HRMS.

Εξαιρούνται ρητώς από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι που κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης του προγράμματος:

Έχουν επίπεδο ευθύνης Executive General Manager ή General Manager.

Έχουν ρόλο Συμβούλου Διοίκησης.

Είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών (συμπληρωμένα έτη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025).

Είναι ηλικίας κάτω των 55 ετών (συμπληρωμένα έτη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025) και απασχολούνται:

στο δίκτυο Καταστημάτων και σε θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου.

Ανήκουν στο ηλικιακό εύρος 55-59 ετών (συμπληρωμένα έτη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025) και έχουν τον ρόλο Branch Manager ή Hub Manager στο Δίκτυο Καταστημάτων.

Απασχολούνται στο Corporate & Investment Banking.

Απασχολούνται στις θυγατρικές εταιρείες Πειραιώς Leasing M.A.E. και Πειραιώς Factoring A.E., είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είτε με σύμβαση δανεισμού από την Τράπεζα.

Απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με άλλες συμβατικές σχέσεις όπως στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, ή όσοι αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, ή όσοι ανήκουν στο προσωπικό εξωτερικών συνεργατών συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου στην Τράπεζα προσωπικού της P.D.Services, Mellon.

Απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας / έμμισθης εντολής με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ).

Έχουν γνωστοποιήσει εγγράφως τη βούλησή τους για μελλοντική οικειοθελή τους αποχώρηση από την Τράπεζα ή τη Μητρική / Θυγατρική Εταιρεία.

Ρητά εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι εργαζόμενοι που έχουν προβεί σε πράξεις, παραλείψεις ή έχουν επιδείξει εν γένει συμπεριφορές, που δύνανται να αποτελούν σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας/ σχέσης έμμισθης εντολής. Οι όροι της παρούσας δεν αποτελούν δεσμευτική πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης, αλλά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, υπό τις στην παρούσα αναφερόμενες προϋποθέσεις.

Η τράπεζα / θυγατρική / μητρική εταιρεία θα εξετάσει κάθε αίτηση. Παραμένει στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να την αποδεχθεί ή όχι, κατά την ελεύθερη κρίση της, καθώς επίσης και να επιλέξει την κατάλληλη στιγμή για τη λύση της εργασιακής σχέσης και σύμβασης / σχέσης έμμισθης εντολής, που συμφωνείται, λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τις υπηρεσιακές και λειτουργικές της ανάγκες.

Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, εφόσον υποβληθεί, δεν επιδέχεται ανάκληση και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του εργαζομένου / δικηγόρου όλων των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος.

Αποζημίωση

1η Επιλογή: Άμεση αποχώρηση

Α. Κριτήρια υπολογισμού αποζημίωσης

Κριτήριο Α.Ι. Ηλικία

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται ο αριθμός των μικτών μισθών (με βάση υπολογισμού το μικτό μισθό μηνός Αυγούστου 2025), που δικαιούται να λάβει ο εργαζόμενος, σύμφωνα με το εύρος ηλικίας του (με βάση υπολογισμού τα συμπληρωμένα έτη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025).

Όρια Αποζημίωσης: Το μικτό ποσό της αποζημίωσης που προκύπτει από τον Πίνακα 1, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα:

€120.000 για τα ηλικιακά εύρη κάτω των 55 ετών.

€160.000 για το ηλικιακό εύρος 55-59 έτη.

€170.000 για το ηλικιακό εύρος 60 έτη και άνω.

Κριτήριο Α.ΙΙ. Τέκνα

Για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή πρόσθετης προσαύξησης επί του μικτού ποσού αποζημίωσης που προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, η οποία αντιστοιχεί σε δύο (2) μικτούς μηνιαίους μισθούς (με βάση υπολογισμού τον μικτό μισθό μηνός Αυγούστου 2025). Η προσαύξηση αυτή προστίθεται στο παραπάνω μικτό ποσό αποζημίωσης που προκύπτει από το κριτήριο Α.Ι., μετά την εφαρμογή των ορίων αποζημίωσης, και ισχύει για κάθε τέκνο, ανεξαρτήτως ηλικίας, κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης του προγράμματος.

Β. Καταβολή Αποζημίωσης Άμεσης Αποχώρησης

Στο συνολικό μικτό ποσό αποζημίωσης (άθροισμα κριτηρίων Α.Ι. και Α.ΙΙ.) θα υπολογίζεται ο αναλογούν φόρος που θα βαρύνει τον εργαζόμενο και θα αποδίδεται το αντίστοιχο καθαρό ποσό. Η καταβολή του ποσού της αποζημίωσης θα πραγματοποιηθεί με την αποχώρηση του εργαζομένου και κατά το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Η εν λόγω αποζημίωση περιλαμβάνει κάθε τυχόν αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας ή της σύμβασης έμμισθης εντολής όπως προβλέπεται από το νόμο, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, Κανονισμό Προσωπικού ή όρο της ατομικής σύμβασης εργασίας.

2η επιλογή: Αποχώρηση με μακροχρόνια άδεια

Παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να επιλέξει να συμμετέχει σε μακροχρόνια άδεια δύο (2) ετών μετ’ αποδοχών, με δυνατότητα επιμήκυνσης έως 7 έτη για τους εργαζόμενους, όπως διευκρινίζεται κατωτέρω, λαμβάνοντας και εφάπαξ ποσό πριν από την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας. Η συγκεκριμένη επιλογή (Αποχώρηση με Μακροχρόνια Άδεια) αφορά μόνο τα ηλικιακά εύρη από 55 έτη και άνω (με βάση υπολογισμού τα συμπληρωμένα έτη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025).

Κατά το χρονικό διάστημα της Μακροχρόνιας Άδειας ο εργαζόμενος απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση παρουσίας και παροχής εργασίας στην Τράπεζα / Θυγατρική / Μητρική Εταιρεία και δικαιούται να απασχοληθεί σε άλλη εργασία. Με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος της Μακροχρόνιας Άδειας η εργασιακή σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.

Α. Ποσά Μακροχρόνιας Άδειας

Ι. Εφάπαξ Μικτό Ποσό, το οποίο ισούται με το 30% του συνολικού μικτού ποσού αποζημίωσης της Άμεσης Αποχώρησης (Επιλογή 1).

Στο Εφάπαξ Μικτό Ποσό, το οποίο θα καταβληθεί μια ημέρα πριν από την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας, θα υπολογίζεται ο αναλογούν φόρος που θα βαρύνει τον εργαζόμενο και το αντίστοιχο καθαρό ποσό.

II. Μηνιαίο Ποσό που θα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της Μακροχρόνιας Άδειας, για διάστημα δύο (2) ετών και αντιστοιχεί στο 100% του μικτού μηνιαίου μισθού, όπως είχε διαμορφωθεί τον Αύγουστο 2025.

Για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στις δύο παραπάνω ηλικιακές κατηγορίες (με βάση υπολογισμού τα συμπληρωμένα έτη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025), επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος της μακροχρόνιας άδειας έως και επτά (7) έτη, με αντίστοιχο επιμερισμό του συνολικού κόστους που αναλογεί στη μακροχρόνια άδεια διάρκειας δύο (2) ετών (μηνιαίο μικτό ποσό διετίας με εργοδοτικές εισφορές), σε ισόποσες μηνιαίες καταβολές. Η ενσωμάτωση του Εφάπαξ Μικτού Ποσού στο σχετικό επιμερισμό μπορεί να γίνει με επιλογή του εργαζομένου.

Β. Όρια Ποσών Μακροχρόνιας Άδειας

Για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο ηλικιακό εύρος 55-59 έτη (συμπληρωμένα έτη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025), το άθροισμα του εφάπαξ μικτού ποσού (Ι), των καταβαλλόμενων μηνιαίων μικτών ποσών και των ποσών των εργοδοτικών εισφορών της περιόδου μακροχρόνιας άδειας (ΙΙ), δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των €210.000.

Για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο ηλικιακό εύρος 60 έτη και άνω (συμπληρωμένα έτη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025), το άθροισμα του Εφάπαξ Μικτού Ποσού (Ι), των καταβαλλόμενων μηνιαίων μικτών ποσών και των ποσών των εργοδοτικών εισφορών της περιόδου μακροχρόνιας άδειας (ΙΙ), δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των €220.000.

Διευκρινίζεται, ότι η 2η επιλογή ακολουθεί διαφορετική μεθοδολογία υπολογισμού και δεν σχετίζεται με το συνολικό ποσό της 1η επιλογής. Το συνολικό μικτό ποσό που προκύπτει από την 2η επιλογή (εφάπαξ ποσό συν μηνιαίο ποσό με εργοδοτικές εισφορές) δεν είναι απαραίτητο να ισούται με αυτό της 1ης επιλογής.

Στην περίπτωση που το σύνολο των ποσών μακροχρόνιας άδειας (I και ΙΙ) ξεπερνά τα ανωτέρω όρια, θα προσαρμόζεται κατάλληλα το καταβαλλόμενο μηνιαίο μικτό ποσό (II) ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της μακροχρόνιας άδειας, που θα έχει επιλεχθεί και συμφωνηθεί. Ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει να διακοπεί η μακροχρόνια άδεια νωρίτερα από τη χρονική διάρκεια η οποία θα έχει αρχικά συμφωνηθεί. Εφόσον το σχετικό αίτημα γίνει δεκτό από την τράπεζα / θυγατρική / μητρική εταιρεία, η διακοπή της μακροχρόνιας άδειας θα μπορεί να γίνει καταβάλλοντάς του εφάπαξ τους μισθούς, που θα υπολείπονται έως τη λήξη της αρχικά συμφωνημένης περιόδου, προσαυξημένους με τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές. Σε μια τέτοια περίπτωση εφάπαξ καταβολής, το συνολικό ποσό, που θα προκύπτει από το άθροισμα του αρχικού εφάπαξ καταβαλλόμενου μικτού, των μηνιαίων ποσών που θα έχουν ήδη καταβληθεί (με τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές) και του υπολειπόμενου εφάπαξ ποσού, δε θα μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό μικτό ποσό, που θα δινόταν σε περίπτωση επιλογής της άμεσης αποχώρησης (Επιλογή 1).

Πρόσθετες Παροχές

Ι. Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης

Σε συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες, έχουν σχεδιαστεί προγράμματα «outplacement» τα οποία θα καθοδηγούν τους συμμετέχοντες που το επιθυμούν στην ομαλή μετάβασή τους σε νέες επαγγελματικές διαδρομές.

Οι δυνατότητες που προσφέρονται αφορούν:

— Στην υποστήριξη επαγγελματικής μετάβασης, με αξιοποίηση ευκαιριών που υπάρχουν στην αγορά εργασίας.

— Στη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας με καθοδήγηση και υποστήριξη για τη σύσταση νέας επιχείρησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της συγκεκριμένης παροχής είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέρους του συμμετέχοντα στο πρόγραμμα πριν την αποχώρησή του από την τράπεζα / θυγατρική / μητρική εταιρεία και η ενεργοποίηση της παροχής το απολύτως αργότερο έξι (6) μήνες από την ημερομηνία αποχώρησης ή από την ημερομηνία έναρξης της μακροχρόνιας άδειας.

ΙΙ. Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Θα παρέχεται για επτά έτη από την ημερομηνία λύσης της σχέσης με την άμεση αποχώρηση ή από την έναρξη της μακροχρόνιας άδειας, ιατροφαρμακευτική κάλυψη (Νοσοκομειακή / Εξωνοσοκομειακή) για τους εργαζόμενους και τα ήδη κατά την ημερομηνία αποχώρησης (ή έναρξης της μακροχρόνιας άδειας) ασφαλισμένα, εξαρτώμενα μέλη τους.

Κάλυψη Ασφαλιστικών Προγραμμάτων (αφορά μόνο στη μακροχρόνια άδεια)

Κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας άδειας θα εξακολουθήσει η καταβολή από την τράπεζα / θυγατρική / μητρική εταιρεία των εργοδοτικών εισφορών στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) με βάση τον εκάστοτε καταβαλλόμενο μικτό μηνιαίο μισθό. Επιπλέον, θα εξακολουθήσει και η τυχόν συμμετοχή των εργαζόμενων στο ομαδικό πρόγραμμα Αρωγής Τέκνων, σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους του προγράμματος, όπως θα ισχύουν κάθε φορά για το εν ενεργεία προσωπικό.

ΙΙΙ. Υφιστάμενες Δανειακές Υποχρεώσεις στην Τράπεζα Πειραιώς

Τα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, που τυχόν έχουν λάβει οι εργαζόμενοι πριν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, με προνομιακούς όρους προσωπικού θα διατηρηθούν με τους ίδιους προνομιακούς όρους ως την εξόφλησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι και θα παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερα, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους του δανείου ή της πίστωσης, όπως κάθε φορά ισχύουν. Για τους οικειοθελώς αποχωρούντες θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε γενικές ρυθμίσεις, που θα ισχύουν για το εν ενεργεία προσωπικό, για τα υπόλοιπα των παραπάνω προϊόντων, υπό τους προβλεπόμενους ειδικότερους όρους στην παρούσα.

Για τις πιστωτικές κάρτες της τράπεζας προβλέπεται διατήρηση για ένα (1) έτος, από τη λύση της εργασιακής σχέσης / σχέσης έμμισθης εντολής (1η επιλογή), των προνομιακών επιτοκίων και των λοιπών προνομιακών όρων προσωπικού. Στην περίπτωση της αποχώρησης με μακροχρόνια άδεια (2η επιλογή) η διατήρηση θα ισχύει έως τη λήξη της διάρκειάς της.

Οφειλές από δάνεια προκαταβολής μισθών, που έχουν ενδεχομένως λάβει οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα συμψηφισθούν με την αποζημίωση που θα καταβληθεί κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας με την άμεση αποχώρηση (1η επιλογή) ή με το εφάπαξ ποσό της αποχώρησης με μακροχρόνια άδεια (2η επιλογή).

Σε περιπτώσεις υφιστάμενων καθυστερήσεων σε δανειακές υποχρεώσεις, θα πρέπει να εξοφληθούν οι απαιτητές και ληξιπρόθεσμες οφειλές, πριν την καταβολή της αποζημίωσης της 1η επιλογής, που θα καταβληθεί με τη λύση της σύμβασης, ή να συμψηφιστούν με αυτή. Αντίστοιχα στην 2η επιλογή, τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές θα πρέπει να εξοφληθούν πριν την καταβολή του εφάπαξ ποσού, που θα καταβληθεί πριν την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας ή να συμψηφιστούν με αυτό.

Μετά την ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας, κατά την άμεση αποχώρηση (Επιλογή 1) ή την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας (Επιλογή 2), οποιοδήποτε αίτημα υποβάλλεται που αφορά σε νέα χορήγηση ή σε μετατροπή όρων υφιστάμενης χορήγησης, θα εξετάζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πιστωτική πολιτική που θα ισχύει για τους πελάτες και δεν θα εφαρμόζεται η προνομιακή τιμολόγηση προσωπικού.

IV. Προγράμματα Υποστήριξης EAPs

Δυνατότητα αξιοποίησης, για πέντε έτη από την ημερομηνία λύσης της σχέσης (ή την έναρξη της μακροχρόνιας άδειας), των συμβουλευτικών υπηρεσιών των προγραμμάτων υποστήριξης) παρέχεται στον συμμετέχοντα και στα μέλη της οικογένειάς του. Οι υπηρεσίες αφορούν σε 24/7 Γραμμή Τηλεφωνικής Υποστήριξης και 5 ετήσιες συναντήσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης με εξειδικευμένους συμβούλους, βάσει του θέματος που απασχολεί τον ωφελούμενο ή το μέλος της οικογένειάς του. Οι υπηρεσίες των Προγραμμάτων Υποστήριξης διέπονται από πλήρη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.