Υπουργείο-Εξωτερικών:-Οι-27-Έλληνες-του-στολίσκου-θα-μεταφερθούν-στο-λιμάνι-του-ashdod

Η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών Λένα Ζωχιού στη σημερινή ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών τόνισε μεταξύ άλλων ότι το υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με τον στολίσκο στα ανοιχτά της Γάζας.

«Προτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια των πολιτών» τόνισε η κ. Ζωχιού αναφερόμενη στο ισραηλινό ρεσάλτο στο ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο», που συμμετείχε στη διεθνή αποστολή Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα.

Η κ. Ζωχιού τόνισε ότι οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους, σημείωσε ότι υπάρχει διαρκής επικοινωνία με την πρεσβεία μας στο Τελ Αβίβ και η πρέσβης της χώρας μας στο Ισραήλ θα μεταβεί στο χώρο που βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες.

Όπως είπε, το υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά και τέθηκε το ζήτημα διασφάλισης της προστασίας των Ελλήνων πολιτών, ενώ υπενθύμισε ότι χθες εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ιταλίας, με την οποία καλούσαν να διασφαλιστεί η προστασία των συμμετεχόντων στο στολίσκο.

Η κ. Ζωχιού είπε ότι δεν προκύπτει άσκηση βίας από τις ισραηλινές δυνάμεις, σημείωσε ότι θα γίνουν όλες οι ενέργειες στο Ισραήλ ώστε να παρασχεθεί η αναγκαία προξενική συνδρομή, και προσέθεσε ότι «θα ακολουθήσει καταγραφή έλεγχος και απέλαση όσων συμμετείχαν στον στολίσκο».

Είπε επίσης ότι ο κ. Γεραπετρίτης είναι σε επαφή με τον ισραηλινό ομόλογο του ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν διαταράσσεται η σχέση μας με το Ισραήλ, με το οποίο «έχουμε στρατηγική εταιρική σχέση και θέλουμε να διατηρήσουμε».

ΥΠΕΞ: Ο στολίσκος καταπλέει στο λιμάνι του Ashdod

Οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους. Σύμφωνα με ενημέρωση από το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τα πλοία του στολίσκου καταπλέουν, συνοδεία ισραηλινών πλοίων, με ασφάλεια, στο λιμάνι του Ashdod και θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Η Πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στον χώρο, όπου βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες. Τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή.

Σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χώρες, πολίτες των οποίων συμμετέχουν στην αποστολή και βρίσκονται στο Ισραήλ, θα γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες προς το Ισραήλ και θα παρασχεθεί προξενική συνδρομή» καταλήγει η ανακοίνωση.

