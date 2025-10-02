Χαρίτσης:-Η-επίθεση-των-ισραηλινών-δυνάμεων-στα-σκάφη-του-global-sumud-flotilla-είναι-παράνομη-και-τρομοκρατική

«Η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στα σκάφη του Global Sumud Flotilla είναι παράνομη και τρομοκρατική», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Σημειώνει ότι επικοινώνησε με τον υπουργό Εξωτερικών και προσθέτει: «Τον κάλεσα -για μια ακόμα φορά- απαιτώντας το αυτονόητο: την παρέμβαση της Ελλάδας ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα των σκαφών να φτάσουν στη Γάζα και να εγγυηθεί την ασφάλεια των μελών της ελληνικής αποστολής.

Είναι η ώρα των πράξεων. Αύριο στη Βουλή θα καλέσω όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης σε κοινή δήλωση καταδίκης της τρομοκρατικής επίθεσης του Ισραήλ. Να γίνει το Κοινοβούλιο βήμα ανυπακοής και έκφρασης αλληλεγγύης στη Γάζα. Και βεβαίως, όλοι και όλες στις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα».

Κλείνοντας αναφέρει: «Οι σκέψεις μας στους φίλους και στις φίλες, στους συντρόφους και στις συντρόφισσες, της ελληνικής αποστολής.

Είμαστε μαζί σας.

Αλληλεγγύη μέχρι τέλους».

