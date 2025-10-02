ΧΑ:-Πλησιέστερη-αντίσταση-η-κορυφή-των-2065-μονάδων

Άνοδο κατά 1,09% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή (1/10) συνεδρίαση κλείνοντας στις 2056,38 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 220,8 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία – μετά, δε, τις 12μμ περίπου η αγοραστική ένταση αυξήθηκε με το υψηλό ημέρας να καταγράφεται στις δημοπρασίες λίγο πριν το τελικό κλείσιμο στις 2058 μονάδες, με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο κι συμπαραστάτες κορυφαία blue chips (Cenergy, ΔΕΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ κ.α.).

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,404% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+2,33%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+3,48%) και τη Eurobank (+3,27%) να υπεραποδίδουν. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Cenergy (+2,79%), η ΔΕΗ (+2,71%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,16%), το Jumbo (+0,96%), ο ΑΔΜΗΕ (+1,15%), ο Aktor (+1,28%) αλλά και η Credia (+2,61%), η Intralot (+2,36%), η Mevaco (+3,59%) και η ΕΚΤΕΡ (+11,24%) από τις λοιπές εταιρείες.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε το ΔΑΑ (-1,45%), η Optima (-0,47%), ο ΟΠΑΠ (-0,86%), η Κύπρου (-0,74%), ο Τιτάν (-0,72%), η Metlen (-0,71%) και η Aegean (-0,45%). Απολογιστικά, 54 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 50 εκείνων που υποχώρησαν.

Καθαρά κέρδη: Στο +1,5% τα κέρδη μ.φ., στο +3,1% το EBIDTA και στο +4,4% ο Κ.Ε. κατέγραψαν τα αποτελέσματα των εισηγμένων για το 1ο εξάμηνο. Με το 2ο εξάμηνο να είναι συνήθως το συγκριτικά καλύτερο, οι επιδόσεις που θα καταγραφούν δημιουργούν προϋποθέσεις για νέα βελτίωση των χρηματικών διανομών και στο επόμενο έτος.

Ο Γ.Δ. με ένα εντυπωσιακό άλμα, υπερπήδησε διαδοχικά τα όρια που συνάντησε βελτιώνοντας την τεχνική εικόνα. Πλησιέστερη αντίσταση – σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή – η κορυφή των 2065 μονάδων.