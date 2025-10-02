adacom:-Συμβάσεις-με-τον-enisa-για-την-ενίσχυση-της-κυβερνοασφάλειας-σε-κρίσιμες-υποδομές

Η ADACOM, μέλος της IDEAL Holdings και κορυφαίος εγκεκριμμένος πάροχος Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης και Κυβερνοασφάλειας ανακοινώνει την ανάληψη Συμβάσεων Πλαισίου (FWC) με τον ENISA, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Κυβερνοασφάλεια, στα πλαίσια της υποστήριξης του Οργανισμού με στόχο την παροχή υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας στις κρίσιμες υποδομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για τη δεύτερη συνεχή τριετία που ο ENISA εμπιστεύεται και αναθέτει στην ADACOM SA στην Ελλάδα το Lot12 και στην ADACOM Ltd στην Κύπρο το Lot5 του διεθνούς αυτού διαγωνισμού αναγνωρίζοντας με αυτό τον τρόπο την εξειδίκευση και τεχνογνωσία της ADACOM στη διαχείριση και αντιμετώπιση προκλήσεων που αφορούν την ασφάλεια των κρίσιμών υποδομών.

Σημειώνεται ότι οι δύο συμβάσεις είναι, συνολικής αξίας €1.800.000 και διάρκειας τριών (3) ετών, θα υλοποιηθούν μέσω των νομικών οντοτήτων ADACOM AE για Ελλάδα και της Ένωσης Εταιρειών ADACOM Cyber Security CY Ltd & Ianus Technologies Ltd για Κύπρο.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποστήριξης Κυβερνοασφάλειας του ENISA, η ADACOM ανέπτυξε και παρέδωσε στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας το “Gap Analysis Tool”, ένα καινοτόμο Εργαλείο Αξιολόγησης Συμμόρφωσης Οντοτήτων σύμφωνα με τον ν. 5160/2024, το οποίο διευκολύνει ουσιαστικά την κατανόηση και εφαρμογή των νέων κανονιστικών απαιτήσεων.

O κ. Πάνος Βασιλειάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της IDEAL Holdings και της ADACOM σημείωσε: «Η σύναψη Σύμβασης Πλαισίου με τον ENISA, για μια ακόμα τριετία, αποτελεί αναγνώριση της αξιοπιστίας μας στη διαχείριση σύνθετων έργων κυβερνοασφάλειας και της εμπιστοσύνης ενός σημαντικού ευρωπαϊκού θεσμού. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ψηφιακών συστημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, υποστηρίζοντας ουσιαστικά τις στρατηγικές και πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες του ENISA».