bloomberg:-Η-ΕΕ-σχεδιάζει-διπλασιασμό-δασμών-στον-χάλυβα-στο-50%

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα στο 50%, σύμφωνα με προσχέδιο πρότασης που είδε το -.

H συγκεκριμένη κίνηση γίνεται για να ευθυγραμμίσει τον δασμολογικό της συντελεστή με τον αντίστοιχο των ΗΠΑ, που έχουν υιοθετήσει αυστηρά μέτρα για την προστασία τους από την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της Κίνας.

Η ΕΕ διαθέτει επί του παρόντος έναν προσωρινό μηχανισμό για την προστασία της χαλυβουργίας της, ο οποίος επιβάλλει δασμό 25% στις περισσότερες εισαγωγές μόλις υπερβαίνουν τα επίπεδα των ξένων ποσοστώσεων εισαγωγής.

Ωστόσο, αυτός ο μηχανισμός λήγει τον Ιούνιο και η ΕΕ εργάζεται για να τον αντικαταστήσει με έναν πιο μόνιμο κανονισμό, τον οποίο σχεδιάζει να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να αυξήσει τον δασμολογικό συντελεστή στο 50% «για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο εκτροπής του εμπορίου», σύμφωνα με το προσχέδιο. O υψηλότερος συντελεστής θα ισχύει για τις εισαγωγές μόλις επιτευχθεί μια συγκεκριμένη ποσόστωση.

Τα σχέδια περιγράφουν ποσοστώσεις για συγκεκριμένους τύπους προϊόντων με βάση ιστορικούς μέσους όρους. Η Επιτροπή επιδιώκει επίσης να αποκτήσει εξουσίες για τον καθορισμό ποσοστώσεων ανά χώρα για τα διάφορα όρια.

Σύμφωνα με την πρόταση, τα μέτρα θα επανεξετάζονται κάθε πέντε έτη από τον Ιούλιο του 2031, προκειμένου να αξιολογούνται οι τάσεις της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και οι επιπτώσεις τους στην αγορά χάλυβα.

Η χαλυβουργία της ΕΕ έχει αντιμετωπίσει μια σοβαρή κρίση τα τελευταία χρόνια, καθώς αντιμετωπίζει φθηνές εισαγωγές από την Κίνα και άλλες ασιατικές οικονομίες. Επιπλέον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αύξησε τους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου στο 50% λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο επικεφαλής βιομηχανίας της ΕΕ, Στεφάν Σεζούρν, δήλωσε σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών την Τετάρτη ότι η επιτροπή σχεδίαζε να παρουσιάσει την πρότασή της για την αύξηση των δασμών χάλυβα την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τις παρατηρήσεις του.