coca-cola-Τρία-Έψιλον:-Τέσσερα-βραβεία-στα-energy-efficiency-awards-2025

Τέσσερις σημαντικές διακρίσεις στα Energy Efficiency Awards 2025 απέσπασε η Coca-Cola Τρία Έψιλον, ένα θεσμό που επιβραβεύει τις πιο καινοτόμες και αποτελεσματικές πρακτικές στον τομέα της ενεργειακής διαχείρισης και της αειφόρου ανάπτυξης. «Οι βραβεύσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας να επενδύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της και να υιοθετεί τεχνολογίες αιχμής που μειώνουν το ανθρακικό της αποτύπωμα», τονίζει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Πιο συγκεκριμένα, η Coca-Cola Τρία Έψιλον απέσπασε:

Gold Award στην κατηγορία Reduction/Minimization Emissions, για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, μέσω της εγκατάστασης λεβήτων υψηλής αποδοτικότητας και του Net Zero CIP.

Bronze Award στην κατηγορία Energy Efficiency, για την εγκατάσταση δυο νέων ατμολεβήτων υψηλής αποδοτικότητας και μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται στο Σχηματάρι Mega-Plant.